https://sarabic.ae/20240611/1089748942.html
"حوامات روسيا"... صور من المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
"حوامات روسيا"... صور من المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا من افتتاح المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو". 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T13:14+0000
2024-06-11T13:14+0000
2024-06-11T13:14+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089749115_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_25f8785cb305cdd677b8bfe1a6447817.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089749115_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_06c47873bdf3420467c7d5e026914a8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور
"حوامات روسيا"... صور من المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا من افتتاح المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
عرض المروحية المسيرة من طراز "إس إتش-450" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
عرض المروحية المسيرة من طراز "إس إتش-450" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
نموذج لطائرة مروحية من طراز "Ka-52" في جناح شركة "Rosoboronexport" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
نموذج لطائرة مروحية من طراز "Ka-52" في جناح شركة "Rosoboronexport" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو"
المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مروحية "أنسات" الطبية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية،و هي طائرة مروحية روسية خفيفة متعددة الأغراض، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
مروحية "أنسات" الطبية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية،و هي طائرة مروحية روسية خفيفة متعددة الأغراض، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورقسم شركة "AIRBURG" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
قسم شركة "AIRBURG" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مروحية الاستطلاع والهجوم المسيرة البيلاروسية من طراز "هانتر"، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
مروحية الاستطلاع والهجوم المسيرة البيلاروسية من طراز "هانتر"، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
نموذج لطائرة مروحية للنقل العسكري من طراز "مي-171 شي" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
نموذج لطائرة مروحية للنقل العسكري من طراز "مي-171 شي" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات