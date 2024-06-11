"حوامات روسيا"... صور من المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات

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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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"حوامات روسيا"... صور من المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
"حوامات روسيا"... صور من المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا من افتتاح المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو". 11.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

"حوامات روسيا"... صور من المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات

13:14 GMT 11.06.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا من افتتاح المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

عرض المروحية المسيرة من طراز "إس إتش-450" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".

عرض المروحية المسيرة من طراز &quot;إس إتش-450&quot; في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي &quot;كروكوس إكسبو&quot;. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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عرض المروحية المسيرة من طراز "إس إتش-450" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

نموذج لطائرة مروحية من طراز "Ka-52" في جناح شركة "Rosoboronexport" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".

نموذج لطائرة مروحية من طراز &quot;Ka-52&quot; في جناح شركة &quot;Rosoboronexport&quot; في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي &quot;كروكوس إكسبو&quot;. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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نموذج لطائرة مروحية من طراز "Ka-52" في جناح شركة "Rosoboronexport" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو"
 المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي كروكوس إكسبو - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مروحية "أنسات" الطبية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية،و هي طائرة مروحية روسية خفيفة متعددة الأغراض، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات

مروحية &quot;أنسات&quot; الطبية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية،و هي طائرة مروحية روسية خفيفة متعددة الأغراض، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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مروحية "أنسات" الطبية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية،و هي طائرة مروحية روسية خفيفة متعددة الأغراض، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
زوار يتجولون في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات في مركز المعارض الدولي "كروكوس إكسبو".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورقسم شركة "AIRBURG" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
قسم شركة AIRBURG في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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قسم شركة "AIRBURG" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مروحية الاستطلاع والهجوم المسيرة البيلاروسية من طراز "هانتر"، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات

مروحية الاستطلاع والهجوم المسيرة البيلاروسية من طراز &quot;هانتر&quot;، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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مروحية الاستطلاع والهجوم المسيرة البيلاروسية من طراز "هانتر"، في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

نموذج لطائرة مروحية للنقل العسكري من طراز "مي-171 شي" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات

نموذج لطائرة مروحية للنقل العسكري من طراز &quot;مي-171 شي&quot; في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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نموذج لطائرة مروحية للنقل العسكري من طراز "مي-171 شي" في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات

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