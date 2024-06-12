"أنصار الله" تستهدف سفينة في البحر الأحمر وتنفذ هجومين مشتركين مع فصائل عراقية ضد إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240612/أنصار-الله-تستهدف-سفينة-في-البحر-الأحمر-وتنفذ-هجومين-مشتركين-مع-فصائل-عراقية-ضد-إسرائيل-1089801377.html
"أنصار الله" تستهدف سفينة في البحر الأحمر وتنفذ هجومين مشتركين مع فصائل عراقية ضد إسرائيل
"أنصار الله" تستهدف سفينة في البحر الأحمر وتنفذ هجومين مشتركين مع فصائل عراقية ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة في البحر الأحمر، وتنفيذ عمليتين هجوميتين مشتركتين مع فصائل عراقية ضد هدفين في... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T22:39+0000
2024-06-12T22:39+0000
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/1a/1060475976_0:71:1832:1102_1920x0_80_0_0_05ff79b7f136be4e94521e07f9e25536.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع عبر منصة "إكس"، إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المُسير نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت السفينة (توتور) في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق".وأضاف أنه "تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وذكر أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً في مدينة أسدود بصواريخ مجنحة، والأخرى ضد هدف مهم في مدينة حيفا بعددٍ من الطائرات المسيرة"، مؤكداً أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".وحذر العميد سريع "كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، وإلا فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة وبحسب ما جاء في البيانات السابقة".وأكد المتحدث العسكري "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".ويعد الهجوم المشترك لـ "أنصار الله" مع فصائل عراقية، هو الثاني من نوعه خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، يوم الخميس الماضي، تنفيذ عمليتين مماثلتين بالطائرات المُسيرة استهدفتا سفينتين تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا شمال إسرائيل، وسفينة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.وكشفت "أنصار الله"، يوم الخميس قبل الماضي (30 أيار/ مايو)، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240612/اليمن-أنصار-الله-تعتزم-تشكيل-حكومة-جديدة-لإدارة-المناطق-الخاضعة-لسيطرتها-1089790783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/1a/1060475976_134:0:1699:1174_1920x0_80_0_0_8336e759e79e336da15d8dd5a301c67a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله
أنصار الله

"أنصار الله" تستهدف سفينة في البحر الأحمر وتنفذ هجومين مشتركين مع فصائل عراقية ضد إسرائيل

22:39 GMT 12.06.2024
© AFP 2023 / -الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة "أنصار الله"، 25 مارس/ آذار 2022
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة أنصار الله، 25 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة في البحر الأحمر، وتنفيذ عمليتين هجوميتين مشتركتين مع فصائل عراقية ضد هدفين في إسرائيل، ضمن هجماتها المساندة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع عبر منصة "إكس"، إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المُسير نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت السفينة (توتور) في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق".
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
اليمن... "أنصار الله" تعتزم تشكيل حكومة جديدة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها
16:02 GMT
وأضاف أنه "تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وذكر أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً في مدينة أسدود بصواريخ مجنحة، والأخرى ضد هدف مهم في مدينة حيفا بعددٍ من الطائرات المسيرة"، مؤكداً أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".
وحذر العميد سريع "كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، وإلا فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة وبحسب ما جاء في البيانات السابقة".
وأكد المتحدث العسكري "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
ويعد الهجوم المشترك لـ "أنصار الله" مع فصائل عراقية، هو الثاني من نوعه خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، يوم الخميس الماضي، تنفيذ عمليتين مماثلتين بالطائرات المُسيرة استهدفتا سفينتين تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا شمال إسرائيل، وسفينة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.
وكشفت "أنصار الله"، يوم الخميس قبل الماضي (30 أيار/ مايو)، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصور21:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала