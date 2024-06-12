إعلام: الولايات المتحدة تعد بفرض إجراءات جديدة ضد روسيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/إعلام-الولايات-المتحدة-تعد-بفرض-إجراءات-جديدة-ضد-روسيا-1089770463.html
إعلام: الولايات المتحدة تعد بفرض إجراءات جديدة ضد روسيا
إعلام: الولايات المتحدة تعد بفرض إجراءات جديدة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخطط لفرض عقوبات إضافية على معدات تستخدمها روسيا لأهداف عسكرية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T07:22+0000
2024-06-12T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على الرقائق التي يُزعم أن الصين تزود بها روسيا، مضيفة أن هذه الإجراءات قد تؤثر على المجمع الصناعي العسكري الروسي. ولفتت الصحيفة، نقلا عن مصادر خاصة، إلى أن مشروع القانون تم تطويره وإعداده من خلال عدد من المؤسسات في الولايات المتحدة، التي سيكون من نتائجها فرض عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تزود روسيا برقائق لتطوير وصناعة العربات وغيرها من المعدات.وفي يوم سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن عقوبات جديدة ضد روسيا وإجراءات لمراقبة الصادرات. خبير: عودة روسيا إلى الساحة العالمية أعطى الأمل للعالم الحر وأزعج الولايات المتحدة الأمريكيةوردا على تصريحات كيربي، قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن "روسيا تتطور على الرغم من تصريحات واشنطن وبروكسل بأنهما سوف تمزقان اقتصاد البلاد إلى أشلاء".
https://sarabic.ae/20240320/خبير-يكشف-عن-تأثير-العقوبات-الأمريكية-على-العلاقات-بين-تركيا-وروسيا-1087198616.html
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العالم
العالم

إعلام: الولايات المتحدة تعد بفرض إجراءات جديدة ضد روسيا

07:22 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخطط لفرض عقوبات إضافية على معدات تستخدمها روسيا لأهداف عسكرية.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على الرقائق التي يُزعم أن الصين تزود بها روسيا، مضيفة أن هذه الإجراءات قد تؤثر على المجمع الصناعي العسكري الروسي.
ولفتت الصحيفة، نقلا عن مصادر خاصة، إلى أن مشروع القانون تم تطويره وإعداده من خلال عدد من المؤسسات في الولايات المتحدة، التي سيكون من نتائجها فرض عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تزود روسيا برقائق لتطوير وصناعة العربات وغيرها من المعدات.
علمي روسيا و تركيا في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
خبير يكشف عن تأثير العقوبات الأمريكية على العلاقات بين تركيا وروسيا
20 مارس, 10:19 GMT
وفي يوم سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن عقوبات جديدة ضد روسيا وإجراءات لمراقبة الصادرات.
خبير: عودة روسيا إلى الساحة العالمية أعطى الأمل للعالم الحر وأزعج الولايات المتحدة الأمريكية
وردا على تصريحات كيربي، قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن "روسيا تتطور على الرغم من تصريحات واشنطن وبروكسل بأنهما سوف تمزقان اقتصاد البلاد إلى أشلاء".
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