https://sarabic.ae/20240612/إعلام-الولايات-المتحدة-تعد-بفرض-إجراءات-جديدة-ضد-روسيا-1089770463.html

إعلام: الولايات المتحدة تعد بفرض إجراءات جديدة ضد روسيا

إعلام: الولايات المتحدة تعد بفرض إجراءات جديدة ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخطط لفرض عقوبات إضافية على معدات تستخدمها روسيا لأهداف عسكرية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T07:22+0000

2024-06-12T07:22+0000

2024-06-12T07:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على الرقائق التي يُزعم أن الصين تزود بها روسيا، مضيفة أن هذه الإجراءات قد تؤثر على المجمع الصناعي العسكري الروسي. ولفتت الصحيفة، نقلا عن مصادر خاصة، إلى أن مشروع القانون تم تطويره وإعداده من خلال عدد من المؤسسات في الولايات المتحدة، التي سيكون من نتائجها فرض عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تزود روسيا برقائق لتطوير وصناعة العربات وغيرها من المعدات.وفي يوم سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن عقوبات جديدة ضد روسيا وإجراءات لمراقبة الصادرات. خبير: عودة روسيا إلى الساحة العالمية أعطى الأمل للعالم الحر وأزعج الولايات المتحدة الأمريكيةوردا على تصريحات كيربي، قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن "روسيا تتطور على الرغم من تصريحات واشنطن وبروكسل بأنهما سوف تمزقان اقتصاد البلاد إلى أشلاء".

https://sarabic.ae/20240320/خبير-يكشف-عن-تأثير-العقوبات-الأمريكية-على-العلاقات-بين-تركيا-وروسيا-1087198616.html

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