https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-الأذربيجانية-انتهاء-عملية-سحب-قوات-حفظ-السلام-الروسية-من-إقليم-قره-باغ--1089780689.html
الدفاع الأذربيجانية: انتهاء عملية سحب قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ
الدفاع الأذربيجانية: انتهاء عملية سحب قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، بانتهاء عملية سحب قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T11:45+0000
2024-06-12T11:45+0000
2024-06-12T11:45+0000
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وجاء في البيان أنه "انتهت عملية سحب قوات حفظ السلام التابعة لروسيا الاتحادية، التي تم نشرها مؤقتا في أراضي أذربيجان بعد الحرب الوطنية، من أراضي بلدنا في 12 يونيو/حزيران".وأضاف البيان: "غادر أفراد قوة حفظ السلام وأسلحتهم ومعداتهم أراضينا بالكامل".وفي 9 مايو/ أيار الفائت، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قوات حرس الحدود الروسية ستظل متواجدة على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا، بناء على طلب الجانب الأرميني.وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفقا على انسحاب الجيش الروسي وقوات حرس الحدود من عدد من مناطق أرمينيا.وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
https://sarabic.ae/20240509/بوتين-وباشينيان-يتفقان-على-سحب-حرس-الحدود-الروسي-من-بعض-مناطق-أرمينيا--1088671486.html
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روسيا, قره باغ, أذربيجان, العالم
روسيا, قره باغ, أذربيجان, العالم
الدفاع الأذربيجانية: انتهاء عملية سحب قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ
أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، بانتهاء عملية سحب قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ.
وجاء في البيان أنه "انتهت عملية سحب قوات حفظ السلام التابعة لروسيا الاتحادية، التي تم نشرها مؤقتا في أراضي أذربيجان بعد الحرب الوطنية، من أراضي بلدنا في 12 يونيو/حزيران".
وأضاف البيان: "غادر أفراد قوة حفظ السلام وأسلحتهم ومعداتهم أراضينا بالكامل".
وفي 9 مايو/ أيار الفائت، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قوات حرس الحدود الروسية ستظل متواجدة على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا، بناء على طلب الجانب الأرميني.
وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفقا على انسحاب الجيش الروسي وقوات حرس الحدود من عدد من مناطق أرمينيا.
وتابع بيسكوف بالقول "اتفق باشينيان وبوتين على هذه القضية، لكن بناء على طلب الجانب الأرمني، ستبقى قوات حرس الحدود الروسية على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا".
وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.