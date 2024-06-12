الكويت: وفاة أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات بحريق في منطقة المنقف.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240612/الكويت-أكثر-من-35-حالة-وفاة-وعشرات-الإصابات-بحريق-في-منطقة-المنقف-فيديو-1089772972.html
الكويت: وفاة أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات بحريق في منطقة المنقف.. فيديو
الكويت: وفاة أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات بحريق في منطقة المنقف.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، بتسجيل أكثر من 35 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق هائل شب في أحد الأبنية في منطقة المنقف. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T08:18+0000
2024-06-12T08:21+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089137673_0:0:1389:781_1920x0_80_0_0_a3aa1272b0a606e03315fcaa17dff7fc.jpg
وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان، إن "15 مصابا نقلوا إلى المستشفيات بينهم 4 وفيات ويجري الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على النيران وأن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحريق.من جهتها، قالت وزارة الصحة الكويتية إنه "تم توزيع المصابين من جراء حريق البناية على عدة مستشفيات في البلاد"، مؤكدة أن "جميع الفرق الطبية تبذل جهودها لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين".بدوره، أوضح مسؤول كويتي للتلفزيون الرسمي أن المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال، مضيفا أن فرق الإطفاء تؤمن الموقع.وكانت معلومات أولية أفادت سابقا بأن الأسباب الأولية للحريق تشير إلى وجود بعض عبوات الغاز في الطابق الأرضي من البناية المكونة من 6 طوابق في المنقف.
https://sarabic.ae/20231204/الكويت-حريق-بمحطة-كهرباء-في-مصفاة-ميناء-عبد-الله-1083737596.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089137673_97:0:1138:781_1920x0_80_0_0_20ff87439325b92e8ce0ca302662950c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الكويت: وفاة أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات بحريق في منطقة المنقف.. فيديو

08:18 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 08:21 GMT 12.06.2024)
© Photo / x/stillgrayحريق المسرح في المكسيك
حريق المسرح في المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Photo / x/stillgray
تابعنا عبر
أفادت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، بتسجيل أكثر من 35 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق هائل شب في أحد الأبنية في منطقة المنقف.
وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان، إن "15 مصابا نقلوا إلى المستشفيات بينهم 4 وفيات ويجري الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على النيران وأن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحريق.
من جهتها، قالت وزارة الصحة الكويتية إنه "تم توزيع المصابين من جراء حريق البناية على عدة مستشفيات في البلاد"، مؤكدة أن "جميع الفرق الطبية تبذل جهودها لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين".
بدوره، أوضح مسؤول كويتي للتلفزيون الرسمي أن المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال، مضيفا أن فرق الإطفاء تؤمن الموقع.
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
الكويت... حريق بمحطة كهرباء في مصفاة "ميناء عبد الله"
4 ديسمبر 2023, 12:19 GMT
وكانت معلومات أولية أفادت سابقا بأن الأسباب الأولية للحريق تشير إلى وجود بعض عبوات الغاز في الطابق الأرضي من البناية المكونة من 6 طوابق في المنقف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر وقطر تتسلمان رد حماس بشأن مقترح وقف النار في غزة.. فيديو وصور05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала