https://sarabic.ae/20240612/الكويت-أكثر-من-35-حالة-وفاة-وعشرات-الإصابات-بحريق-في-منطقة-المنقف-فيديو-1089772972.html
الكويت: وفاة أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات بحريق في منطقة المنقف.. فيديو
الكويت: وفاة أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات بحريق في منطقة المنقف.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، بتسجيل أكثر من 35 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق هائل شب في أحد الأبنية في منطقة المنقف. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T08:18+0000
2024-06-12T08:18+0000
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وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان، إن "15 مصابا نقلوا إلى المستشفيات بينهم 4 وفيات ويجري الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على النيران وأن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحريق.من جهتها، قالت وزارة الصحة الكويتية إنه "تم توزيع المصابين من جراء حريق البناية على عدة مستشفيات في البلاد"، مؤكدة أن "جميع الفرق الطبية تبذل جهودها لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين".بدوره، أوضح مسؤول كويتي للتلفزيون الرسمي أن المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال، مضيفا أن فرق الإطفاء تؤمن الموقع.وكانت معلومات أولية أفادت سابقا بأن الأسباب الأولية للحريق تشير إلى وجود بعض عبوات الغاز في الطابق الأرضي من البناية المكونة من 6 طوابق في المنقف.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت: وفاة أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات بحريق في منطقة المنقف.. فيديو
08:18 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 08:21 GMT 12.06.2024)
أفادت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، بتسجيل أكثر من 35 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق هائل شب في أحد الأبنية في منطقة المنقف.
وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان
، إن "15 مصابا نقلوا إلى المستشفيات بينهم 4 وفيات ويجري الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على النيران وأن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحريق.
من جهتها، قالت وزارة الصحة الكويتية إنه "تم توزيع المصابين من جراء حريق البناية على عدة مستشفيات في البلاد"، مؤكدة أن "جميع الفرق الطبية تبذل جهودها لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين".
بدوره، أوضح مسؤول كويتي للتلفزيون الرسمي أن المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال، مضيفا أن فرق الإطفاء تؤمن الموقع.
وكانت معلومات أولية أفادت سابقا بأن الأسباب الأولية للحريق تشير إلى وجود بعض عبوات الغاز في الطابق الأرضي من البناية المكونة من 6 طوابق في المنقف.