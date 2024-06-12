https://sarabic.ae/20240612/بوتين-يصادق-على-اتفاقية-إنشاء-المحطة-القمرية-الدولية-المشتركة-مع-الصين--1089771399.html
بوتين يصادق على اتفاقية إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة مع الصين
بوتين يصادق على اتفاقية إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة مع الصين
سبوتنيك عربي
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، على قانون الاتفاق المبرم مع الصين، بشأن الإنشاء المشترك للمحطة القمرية العلمية الدولية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T07:41+0000
2024-06-12T07:41+0000
2024-06-12T07:49+0000
مجتمع
روسيا
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وجاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمي للأعمال القانونية: "وقع الرئيس بوتين القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية مع الصين بشأن الإنشاء المشترك للمحطة القمرية العلمية الدولية".كما وقع الرئيس الروسي مرسومًا ينص على إلغاء اتفاقية سابقة موقعة مع الحكومة الأوكرانية في عام 1998، بشأن أنشطة المراكز الإعلامية والثقافية.وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن روسيا بدأت في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.وقال بوريسوف لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا بدأت بالفعل في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمريةوفي مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.
https://sarabic.ae/20240508/روسيا-بدأت-في-تطوير-وحدة-للطاقة-النووية-لمحطة-قمرية-علمية-مشتركة-مع-الصين-1088631479.html
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روسيا
بوتين يصادق على اتفاقية إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة مع الصين
07:41 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 07:49 GMT 12.06.2024)
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، على قانون الاتفاق المبرم مع الصين، بشأن الإنشاء المشترك للمحطة القمرية العلمية الدولية.
وجاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمي للأعمال القانونية: "وقع الرئيس بوتين القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية مع الصين بشأن الإنشاء المشترك للمحطة القمرية العلمية الدولية".
كما وقع الرئيس الروسي مرسومًا ينص على إلغاء اتفاقية سابقة موقعة مع الحكومة الأوكرانية في عام 1998، بشأن أنشطة المراكز الإعلامية والثقافية.
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن روسيا بدأت في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.
وقال بوريسوف لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا بدأت بالفعل في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.
وفي مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.