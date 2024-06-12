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تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل... صور وفيديو
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
لم تمنعهم أشعة الشمس الحارقة من الخروج إلى قلب شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة تونس، للتظاهر وللتنديد بالحرب التي تواصلها إسرائيل على قطاع غزة، ومن أجل الضغط... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T17:17+0000
2024-06-12T17:17+0000
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ورفع المحتجون، خلال التظاهرة، التي نظمت مساء أمس الثلاثاء، أمام مدارج المسرح البلدي بالعاصمة، شعارات تطالب بـ"تجريم التطبيع ومقاطعة جميع البضائع التي تدعم إسرائيل وبطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل".تظاهرات في ذكرى "حارة المغاربة"وأفاد المدير التنفيذي لجمعية "أنصار فلسطين"، بشير خضري، لـ"سبوتنيك"، بأن "جمعية أنصار فلسطين، خرجت إلى الشوارع منذ بداية عملية طوفان الأقصى، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتواصل إلى اليوم تحركاتها من أجل التعريف بالقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني والمقاومة إزاء ما يحدث من إبادة في قطاع غزة".ويضيف الخضري أن "التحرك اليوم يأتي إحياء لذكرى هدم حارة المغاربة أحد الأحياء الأثرية في القدس القديمة".وحارة المغاربة، تم تدميرها من طرف الجيش الإسرائيلي وتهجير أهلها وقتل من امتنع عن الرحيل من سكانها سنة 1967 وأنشأ مكانها "ساحة المبكى"، التي خصصت للصلاة والاحتفالات اليهودية.ويواصل بشير الحديث مع "سبوتنيك"، قائلا: "حارة اليهود كانت قبلة لأهل المغرب العربي ممن رغبوا بمجاورة المسجد الأقصى والرباط في القدس ولها رمزية تاريخية وثقافية كبيرة لدى المسلمين".كما أفاد المدير التنفيذي لجمعية "أنصار فلسطين"، بأنه "خلال هذا اليوم تم ردم العديد من الشهداء الأبرياء ليخصص المكان فيما بعد كمنفذ للإسرائيليين للقيام باقتحاماتهم في المسجد الأقصى".أمريكا تعتدي على القانون الدوليويعتبر المدير التنفيذي لجمعية "أنصار فلسطين"، أن "إدانة أمريكا لقرارات محكمة العدل الدولية القاضي بوقف إطلاق النار هو أبشع اعتداء على القانون الدولي".ويضيف أن "الدوائر الأمريكية وفي مقدمتها الرئيس جو بايدن، تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية، في شهر مايو (أيار) الماضي، والذي يلزم إسرائيل بوقف هجماتها على قطاع غزة".وكانت محكمة العدل الدولية قد دعت إسرائيل إلى "الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".كما كشفت تقارير العديد من المنظمات دولية والحقوقية، في الأشهر الماضية، أن قطاع غزة يتعرض إلى "مجزرة" و"مجاعة" بسبب حرب الإبادة، التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على القطاع.ودعا القيادي في جمعية "أنصار فلسطين" إدارة بايدن، لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ومواصلة خرق حكم المحكمة الدولية وإيقاف العدوان على قطاع غزة.طرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل من تونسومن جهته، أكد الناشط في المجتمع المدني محمد الرابحي، لـ"سبوتنيك"، أن "الخروج إلى الشوارع التونسية، هو أبسط سلاح للتضامن ولمطالبة البرلمان التونسي بإعادة طرح مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، والمصادقة عليه في جلسة عامة".وأردف الرابحي: "حان الوقت لطرد جميع سفراء الدول الغربية، التي تغذي إسرائيل بالأسلحة من تونس".ويشارك الرابحي، في الوقفات الدورية الأسبوعية، التي تنظمها "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" أمام السفارة الأمريكية، للمطالبة بطرد السفير الأمريكي من تونس، حيث يعتبر أن أمريكا هي المسؤول الأول لما يحدث من حرب إبادة في قطاع غزة.ويواصل نشطاء حملة المقاطعة في تونس، تحركاتهم أمام المحلات التجارية التي تدعم المنتجات الإسرائيلية، خاصة قبل أيام من حلول عيد الأضحى.ودعت الناشطة منى يعقوبي، التونسيين إلى "مقاطعة جميع المنتجات التي تدعم الجيش الإسرائيلي"، بحسب قولها.وشهدت حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، زخما واضحا في تونس، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة، حيث ينشط شباب تونسيون بالتنسيق مع "حركة مقاطعة إسرائيل" عبر أنشطة ميدانية أو وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حث التونسيين على مقاطعة اقتصادية دائمة للمنتجات الداعمة للجيش الإسرائيلي.وتقول اليعقوبي لـ "سبوتنيك": "خرجنا إلى الشوارع لنقول أن كل مستهلك لمنتج يدعم الجيش الإسرائيلي فهو قد ساهم في قتل أطفال أبرياء".وأشارت الناشطة إلى أن "التونسيين سيواصلون تحركاتهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني حتى طرد جميع سفراء الدول، التي مازالت إلى اليوم تدعم إسرائيل في هجماتها الوحشية إزاء قطاع غزة".وأضافت الناشطة في المجتمع المدني أن "أمريكا هي من تقود إسرائيل خلال هذه الحرب وتعطل مفاوضات تبادل الأسرى"، قائلة: "الهدف الأمريكي واضح وهو التوغل في الأراضي الفلسطينية وتوريث تلك الأرض لمن لا يستحق وهذا ما يرفضه الفلسطينيون وكل من مازال ضميره العربي ينبض بالقضية الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20240427/تضامنا-مع-غزة-تونسيون-يتظاهرون-للمطالبة-بتمرير-مشروع-قانون-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1088327233.html
https://sarabic.ae/20240604/مطبخ-من-تونس-هنا-غزة-مبادرة-توفر-وجبات-جاهزة-للفلسطينيين-المتضررين-من-الحرب-1089492100.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم

تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل... صور وفيديو

17:17 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Mariam Gadera
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لم تمنعهم أشعة الشمس الحارقة من الخروج إلى قلب شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة تونس، للتظاهر وللتنديد بالحرب التي تواصلها إسرائيل على قطاع غزة، ومن أجل الضغط لطرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل من الأراضي التونسية.
ورفع المحتجون، خلال التظاهرة، التي نظمت مساء أمس الثلاثاء، أمام مدارج المسرح البلدي بالعاصمة، شعارات تطالب بـ"تجريم التطبيع ومقاطعة جميع البضائع التي تدعم إسرائيل وبطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل".

تظاهرات في ذكرى "حارة المغاربة"

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية "أنصار فلسطين"، بشير خضري، لـ"سبوتنيك"، بأن "جمعية أنصار فلسطين، خرجت إلى الشوارع منذ بداية عملية طوفان الأقصى، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتواصل إلى اليوم تحركاتها من أجل التعريف بالقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني والمقاومة إزاء ما يحدث من إبادة في قطاع غزة".
ويضيف الخضري أن "التحرك اليوم يأتي إحياء لذكرى هدم حارة المغاربة أحد الأحياء الأثرية في القدس القديمة".
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
1/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
2/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
3/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
4/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
5/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
6/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
7/7
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بطرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
وحارة المغاربة، تم تدميرها من طرف الجيش الإسرائيلي وتهجير أهلها وقتل من امتنع عن الرحيل من سكانها سنة 1967 وأنشأ مكانها "ساحة المبكى"، التي خصصت للصلاة والاحتفالات اليهودية.
ويواصل بشير الحديث مع "سبوتنيك"، قائلا: "حارة اليهود كانت قبلة لأهل المغرب العربي ممن رغبوا بمجاورة المسجد الأقصى والرباط في القدس ولها رمزية تاريخية وثقافية كبيرة لدى المسلمين".
كما أفاد المدير التنفيذي لجمعية "أنصار فلسطين"، بأنه "خلال هذا اليوم تم ردم العديد من الشهداء الأبرياء ليخصص المكان فيما بعد كمنفذ للإسرائيليين للقيام باقتحاماتهم في المسجد الأقصى".

أمريكا تعتدي على القانون الدولي

ويعتبر المدير التنفيذي لجمعية "أنصار فلسطين"، أن "إدانة أمريكا لقرارات محكمة العدل الدولية القاضي بوقف إطلاق النار هو أبشع اعتداء على القانون الدولي".
ويضيف أن "الدوائر الأمريكية وفي مقدمتها الرئيس جو بايدن، تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية، في شهر مايو (أيار) الماضي، والذي يلزم إسرائيل بوقف هجماتها على قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد دعت إسرائيل إلى "الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
كما كشفت تقارير العديد من المنظمات دولية والحقوقية، في الأشهر الماضية، أن قطاع غزة يتعرض إلى "مجزرة" و"مجاعة" بسبب حرب الإبادة، التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على القطاع.
ودعا القيادي في جمعية "أنصار فلسطين" إدارة بايدن، لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ومواصلة خرق حكم المحكمة الدولية وإيقاف العدوان على قطاع غزة.

طرد سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل من تونس

ومن جهته، أكد الناشط في المجتمع المدني محمد الرابحي، لـ"سبوتنيك"، أن "الخروج إلى الشوارع التونسية، هو أبسط سلاح للتضامن ولمطالبة البرلمان التونسي بإعادة طرح مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، والمصادقة عليه في جلسة عامة".
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وأردف الرابحي: "حان الوقت لطرد جميع سفراء الدول الغربية، التي تغذي إسرائيل بالأسلحة من تونس".
ويشارك الرابحي، في الوقفات الدورية الأسبوعية، التي تنظمها "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" أمام السفارة الأمريكية، للمطالبة بطرد السفير الأمريكي من تونس، حيث يعتبر أن أمريكا هي المسؤول الأول لما يحدث من حرب إبادة في قطاع غزة.
ويواصل نشطاء حملة المقاطعة في تونس، تحركاتهم أمام المحلات التجارية التي تدعم المنتجات الإسرائيلية، خاصة قبل أيام من حلول عيد الأضحى.
ودعت الناشطة منى يعقوبي، التونسيين إلى "مقاطعة جميع المنتجات التي تدعم الجيش الإسرائيلي"، بحسب قولها.
وشهدت حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، زخما واضحا في تونس، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة، حيث ينشط شباب تونسيون بالتنسيق مع "حركة مقاطعة إسرائيل" عبر أنشطة ميدانية أو وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حث التونسيين على مقاطعة اقتصادية دائمة للمنتجات الداعمة للجيش الإسرائيلي.
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وتقول اليعقوبي لـ "سبوتنيك": "خرجنا إلى الشوارع لنقول أن كل مستهلك لمنتج يدعم الجيش الإسرائيلي فهو قد ساهم في قتل أطفال أبرياء".
وأشارت الناشطة إلى أن "التونسيين سيواصلون تحركاتهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني حتى طرد جميع سفراء الدول، التي مازالت إلى اليوم تدعم إسرائيل في هجماتها الوحشية إزاء قطاع غزة".
وأضافت الناشطة في المجتمع المدني أن "أمريكا هي من تقود إسرائيل خلال هذه الحرب وتعطل مفاوضات تبادل الأسرى"، قائلة: "الهدف الأمريكي واضح وهو التوغل في الأراضي الفلسطينية وتوريث تلك الأرض لمن لا يستحق وهذا ما يرفضه الفلسطينيون وكل من مازال ضميره العربي ينبض بالقضية الفلسطينية".
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