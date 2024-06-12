خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sarabic.ae/20240612/خبيرة-نحتاج-للتعاون-مع-روسيا-في-مجال-التعليم-في-كل-المناطق-المصرية-1089785295.html
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
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راديو
بلا قيود
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خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
سبوتنيك عربي
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
اتفاقية بين مصر وروسيا في مجال التعليم، وعنها قالت نائبة رئيس تحرير جريدة "الأهرام" المصرية، ومسؤولة ملف التعليم الدكتورة نيفين شحاتة:الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في "قائمتها السوداء"، وهذا ما قال عنه عضو مجلس العلاقات الدولية في غزة، الدكتور عبد الله وليد:خلاف في الناتو والاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، عن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية، الدكتور باسل الحاج جاسم:إدانة نجل الرئيس الأمريكي بتهم جنائية، وهذا ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد السيد أحمد:بوتين: نؤيد بشدة مساهمة تركيا في التسوية السورية، عن هذا الموضوع، قال الدبلوماسي السابق في تركيا وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، الدكتور بسام أبو عبد الله:خبير أمريكي: الولايات المتحدة تخشى تنامي نفوذ مجموعة "بريكس"، وهذا ما قال عنه المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية

14:01 GMT 12.06.2024
راديو
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد الأصيل
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك "
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
اتفاقية بين مصر وروسيا في مجال التعليم، وعنها قالت نائبة رئيس تحرير جريدة "الأهرام" المصرية، ومسؤولة ملف التعليم الدكتورة نيفين شحاتة:

التعليم والتبادل العلمي وتبادل البعثات والخبراث والبحث العلمي ما بين مصر وروسيا، في غاية الأهمية، وبناء جامعات روسية في القاهرة، سيوفر على الأهالي التكلفة ويتيح للطلاب الدراسة في بلدهم والحصول على شهادات دولية، خاصة وأن روسيا متقدمة تكنولوجيا وفي مجال الذكاء الاصطناعي وهذا ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في "قائمتها السوداء"، وهذا ما قال عنه عضو مجلس العلاقات الدولية في غزة، الدكتور عبد الله وليد:

اتهمت إسرائيل الأونروا بالإرهاب، ومشروع قرار إسرائيلي هو كله يأتي في سياق الموقف الإسرائيلي المتطرف، منذ زمن، لعدم رغبتها ببقاء قضية اللاجئين حاضرة دائما، وكلنا نعلم أن إسرائيل كانت ولا تزال من أكثر الدول التي تمارس العنف والقتل ضد الأطفال بمختلف الوسائل والطرق.

خلاف في الناتو والاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، عن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية، الدكتور باسل الحاج جاسم:

هناك تباينات كثيرة بين دول الاتحاد الأوروبي حول العلاقة مع روسيا، ومع صعود اليمين المتطرف هناك جزء من هذه الأحزاب كان لها تعاون تاريخي مع روسيا، حتى قبل اشتعال الأزمة وظلت تعارض موضوع تسليح أوكرانيا وتشجع على الحوار مثل حزب التجمع الوطني في فرنسا، وحزب البديل من أجل ألمانيا.

إدانة نجل الرئيس الأمريكي بتهم جنائية، وهذا ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد السيد أحمد:

الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، يضع كثيرا من هذه المسائل في الحسبان، خاصة إذا كانت المسألة تخص الرئيس أو أحد أفراد عائلته، فحظوظ بايدن ضئيلة، لا سيما أن هناك علامات استفهام على أداء الرئيس نفسه وحتى على المرشح ترامب.

بوتين: نؤيد بشدة مساهمة تركيا في التسوية السورية، عن هذا الموضوع، قال الدبلوماسي السابق في تركيا وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، الدكتور بسام أبو عبد الله:

المسار السوري التركي لا يزال مسارا معقدا لكن ظهرت عليه بعض التغيرات بعد تصريحات المسؤولين الأتراك، ولكن الشروط السورية ليست شروطا بهذا المعنى ولكن هي مطالب وطنية واضحة جدا لإقامة علاقات طيبة مع سوريا، وحسن الجوار.

خبير أمريكي: الولايات المتحدة تخشى تنامي نفوذ مجموعة "بريكس"، وهذا ما قال عنه المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير:

البريكس لديه فرصة كبيرة جدا للتفوق على المؤسسات المالية والاقتصادية الغربية حتى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأيضا صندوق النقد الدولي. البريكس يستطيع أن يصل إنتاجه بأكثر من 33% من الناتج العالمي.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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