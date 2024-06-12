https://sarabic.ae/20240612/خبيرة-نحتاج-للتعاون-مع-روسيا-في-مجال-التعليم-في-كل-المناطق-المصرية-1089785295.html
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T14:01+0000
2024-06-12T14:01+0000
2024-06-12T14:01+0000
راديو
بلا قيود
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089785071_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_98784f6d6dd944bbee2dbf212b59019b.png
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
سبوتنيك عربي
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
اتفاقية بين مصر وروسيا في مجال التعليم، وعنها قالت نائبة رئيس تحرير جريدة "الأهرام" المصرية، ومسؤولة ملف التعليم الدكتورة نيفين شحاتة:الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في "قائمتها السوداء"، وهذا ما قال عنه عضو مجلس العلاقات الدولية في غزة، الدكتور عبد الله وليد:خلاف في الناتو والاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، عن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية، الدكتور باسل الحاج جاسم:إدانة نجل الرئيس الأمريكي بتهم جنائية، وهذا ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد السيد أحمد:بوتين: نؤيد بشدة مساهمة تركيا في التسوية السورية، عن هذا الموضوع، قال الدبلوماسي السابق في تركيا وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، الدكتور بسام أبو عبد الله:خبير أمريكي: الولايات المتحدة تخشى تنامي نفوذ مجموعة "بريكس"، وهذا ما قال عنه المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089785071_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_73ac252d3ea835dc8707aeaf0957b09c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد الأصيل
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك "
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
اتفاقية بين مصر وروسيا في مجال التعليم، وعنها قالت نائبة رئيس تحرير جريدة "الأهرام" المصرية، ومسؤولة ملف التعليم الدكتورة نيفين شحاتة:
التعليم والتبادل العلمي وتبادل البعثات والخبراث والبحث العلمي ما بين مصر وروسيا، في غاية الأهمية، وبناء جامعات روسية في القاهرة، سيوفر على الأهالي التكلفة ويتيح للطلاب الدراسة في بلدهم والحصول على شهادات دولية، خاصة وأن روسيا متقدمة تكنولوجيا وفي مجال الذكاء الاصطناعي وهذا ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في "قائمتها السوداء"، وهذا ما قال عنه عضو مجلس العلاقات الدولية في غزة، الدكتور عبد الله وليد:
اتهمت إسرائيل الأونروا بالإرهاب، ومشروع قرار إسرائيلي هو كله يأتي في سياق الموقف الإسرائيلي المتطرف، منذ زمن، لعدم رغبتها ببقاء قضية اللاجئين حاضرة دائما، وكلنا نعلم أن إسرائيل كانت ولا تزال من أكثر الدول التي تمارس العنف والقتل ضد الأطفال بمختلف الوسائل والطرق.
خلاف في الناتو والاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، عن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية، الدكتور باسل الحاج جاسم:
هناك تباينات كثيرة بين دول الاتحاد الأوروبي حول العلاقة مع روسيا، ومع صعود اليمين المتطرف هناك جزء من هذه الأحزاب كان لها تعاون تاريخي مع روسيا، حتى قبل اشتعال الأزمة وظلت تعارض موضوع تسليح أوكرانيا وتشجع على الحوار مثل حزب التجمع الوطني في فرنسا، وحزب البديل من أجل ألمانيا.
إدانة نجل الرئيس الأمريكي بتهم جنائية، وهذا ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد السيد أحمد:
الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، يضع كثيرا من هذه المسائل في الحسبان، خاصة إذا كانت المسألة تخص الرئيس أو أحد أفراد عائلته، فحظوظ بايدن ضئيلة، لا سيما أن هناك علامات استفهام على أداء الرئيس نفسه وحتى على المرشح ترامب.
بوتين: نؤيد بشدة مساهمة تركيا في التسوية السورية، عن هذا الموضوع، قال الدبلوماسي السابق في تركيا وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، الدكتور بسام أبو عبد الله:
المسار السوري التركي لا يزال مسارا معقدا لكن ظهرت عليه بعض التغيرات بعد تصريحات المسؤولين الأتراك، ولكن الشروط السورية ليست شروطا بهذا المعنى ولكن هي مطالب وطنية واضحة جدا لإقامة علاقات طيبة مع سوريا، وحسن الجوار.
خبير أمريكي: الولايات المتحدة تخشى تنامي نفوذ مجموعة "بريكس"، وهذا ما قال عنه المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير:
البريكس لديه فرصة كبيرة جدا للتفوق على المؤسسات المالية والاقتصادية الغربية حتى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأيضا صندوق النقد الدولي. البريكس يستطيع أن يصل إنتاجه بأكثر من 33% من الناتج العالمي.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...