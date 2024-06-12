https://sarabic.ae/20240612/خبيرة-نحتاج-للتعاون-مع-روسيا-في-مجال-التعليم-في-كل-المناطق-المصرية-1089785295.html

خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية

خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم في كل المناطق المصرية

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T14:01+0000

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راديو

بلا قيود

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خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية سبوتنيك عربي خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية

اتفاقية بين مصر وروسيا في مجال التعليم، وعنها قالت نائبة رئيس تحرير جريدة "الأهرام" المصرية، ومسؤولة ملف التعليم الدكتورة نيفين شحاتة:الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في "قائمتها السوداء"، وهذا ما قال عنه عضو مجلس العلاقات الدولية في غزة، الدكتور عبد الله وليد:خلاف في الناتو والاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، عن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية، الدكتور باسل الحاج جاسم:إدانة نجل الرئيس الأمريكي بتهم جنائية، وهذا ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد السيد أحمد:بوتين: نؤيد بشدة مساهمة تركيا في التسوية السورية، عن هذا الموضوع، قال الدبلوماسي السابق في تركيا وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، الدكتور بسام أبو عبد الله:خبير أمريكي: الولايات المتحدة تخشى تنامي نفوذ مجموعة "بريكس"، وهذا ما قال عنه المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

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