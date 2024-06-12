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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/ضربات-روسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعتي-بولتافا-ودنيبروبتروفسك-1089769248.html
ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك
ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الجوية الروسية استهدفت عدة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T06:26+0000
2024-06-12T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار ليبيديف، نقلا عن سكان محليين، إلى أن الضربات الروسية استهدفت منطقة نوفوموسكوفسك، الواقعة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، حيث تم تدمير مصنع للأنابيب، يتم إصلاح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بداخله.وأضاف ليبيديف أن المواقع المستهدفة يتم استخدامها عسكريا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى وجود مرافق لتخزين الأسلحة داخل المصنع المستهدف.وأضاف ليبيديف أن الضربات الجوية الروسية شملت أيضا منطقة ميرغورود الواقعة في مقاطعة بولتافا في أوكرانيا، حيث يتمركز مقر فرقة الطيران 831 الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سوميودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html
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ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك

06:26 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية تشن غارات على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في دير الزور، سوريا، "تو-22 إم3"
القوات الجوية الروسية تشن غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، سوريا، تو-22 إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
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أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الجوية الروسية استهدفت عدة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا.
وأشار ليبيديف، نقلا عن سكان محليين، إلى أن الضربات الروسية استهدفت منطقة نوفوموسكوفسك، الواقعة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، حيث تم تدمير مصنع للأنابيب، يتم إصلاح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بداخله.
وأضاف ليبيديف أن المواقع المستهدفة يتم استخدامها عسكريا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى وجود مرافق لتخزين الأسلحة داخل المصنع المستهدف.
وأضاف ليبيديف أن الضربات الجوية الروسية شملت أيضا منطقة ميرغورود الواقعة في مقاطعة بولتافا في أوكرانيا، حيث يتمركز مقر فرقة الطيران 831 الأوكراني.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ليبيديف: القوات الروسية تدمر أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد
17 يونيو 2023, 05:04 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سومي
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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