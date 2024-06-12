https://sarabic.ae/20240612/قيادي-في-حزب-الله-فليجهز-العدو-نفسه-للبكاء-والعويل---1089786824.html

قيادي في "حزب الله": فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل

قيادي في "حزب الله": فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل

سبوتنيك عربي

أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، بالقول إنه "إذا كان العدو الإسرائيلي يصرخ ويئنّ مما أصابه في شمال فلسطين، فليجهز نفسه للبكاء والعويل". 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T15:09+0000

2024-06-12T15:09+0000

2024-06-12T15:09+0000

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وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله (أبو طالب)، في بيروت، أكد صفي الدين أن "العدو ما زال على حماقته وغيّه، ولم يتعلم من كل التجارب السابقة".وأوضح صفي الدين أن "العدو يعتقد بأن استشهاد القادة سيضعف المقاومة"، مشددًا على أنه "إذا كانت رسالته النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي والحتمي والذي لا تردد فيه بعد هذه الدماء الزكية لقائدنا الغالي والعزيز، هو أن بعد استشهاد أبي طالب، سنزيد من عملياتنا شدة وبأسًا، كماً ونوعاً".وأضاف: "على إسرائيل أن تجهّز نفسها للبكاء والعويل، بعد أن كانت تئنّ وتصرخ مما أصابها في شمالي فلسطين المحتلة".وفي حديثه عن القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله ، أشار صفي الدين، إلى أنه "كان بطلاً من أبطال حرب تموز عام 2006، ومن الطبيعي أن يكون هدفاً دائماً للاحتلال".وكان الطيران الإسرائيلي، قد شن أمس الثلاثاء، غارة على منزل في بلدة جويا جنوبي لبنان، قضى على أثرها القيادي في "حزب الله" طالب سامي عبد الله، الملقب بأبي طالب، إلى جانب ثلاثة آخرين.ونفذ "حزب الله" 12 عملية، اليوم وحتى الساعة، خمس منها في إطار الرد على الاغتيال في بلدة جويا وإصابة مدنيين، وجاء في بيان لـ"حزب الله" اللبناني، إن "عناصر الحزب استهدفت مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابة مباشرة".وفي بيانات متسلسلة، قال "حزب الله" إن عناصر الحزب "قصفوا مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" والمقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، ومقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف ‏المدفعية"، واستهداف عناصر الحزب ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية.‏

https://sarabic.ae/20240612/حزب-الله-يعلن-استهداف-مصنع-بلاسان-العسكري-الإسرائيلي-في-سعسع--1089771720.html

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