قيادي في "حزب الله": فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240612/قيادي-في-حزب-الله-فليجهز-العدو-نفسه-للبكاء-والعويل---1089786824.html
قيادي في "حزب الله": فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل
قيادي في "حزب الله": فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، بالقول إنه "إذا كان العدو الإسرائيلي يصرخ ويئنّ مما أصابه في شمال فلسطين، فليجهز نفسه للبكاء والعويل". 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T15:09+0000
2024-06-12T15:09+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار حزب الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089787837_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7f354ee8b5ccf04649814029325c93c.jpg
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله (أبو طالب)، في بيروت، أكد صفي الدين أن "العدو ما زال على حماقته وغيّه، ولم يتعلم من كل التجارب السابقة".وأوضح صفي الدين أن "العدو يعتقد بأن استشهاد القادة سيضعف المقاومة"، مشددًا على أنه "إذا كانت رسالته النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي والحتمي والذي لا تردد فيه بعد هذه الدماء الزكية لقائدنا الغالي والعزيز، هو أن بعد استشهاد أبي طالب، سنزيد من عملياتنا شدة وبأسًا، كماً ونوعاً".وأضاف: "على إسرائيل أن تجهّز نفسها للبكاء والعويل، بعد أن كانت تئنّ وتصرخ مما أصابها في شمالي فلسطين المحتلة".وفي حديثه عن القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله ، أشار صفي الدين، إلى أنه "كان بطلاً من أبطال حرب تموز عام 2006، ومن الطبيعي أن يكون هدفاً دائماً للاحتلال".وكان الطيران الإسرائيلي، قد شن أمس الثلاثاء، غارة على منزل في بلدة جويا جنوبي لبنان، قضى على أثرها القيادي في "حزب الله" طالب سامي عبد الله، الملقب بأبي طالب، إلى جانب ثلاثة آخرين.ونفذ "حزب الله" 12 عملية، اليوم وحتى الساعة، خمس منها في إطار الرد على الاغتيال في بلدة جويا وإصابة مدنيين، وجاء في بيان لـ"حزب الله" اللبناني، إن "عناصر الحزب استهدفت مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابة مباشرة".وفي بيانات متسلسلة، قال "حزب الله" إن عناصر الحزب "قصفوا مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" والمقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، ومقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف ‏المدفعية"، واستهداف عناصر الحزب ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية.‏
https://sarabic.ae/20240612/حزب-الله-يعلن-استهداف-مصنع-بلاسان-العسكري-الإسرائيلي-في-سعسع--1089771720.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089787837_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a087eccd0c632603d88ad99e616114b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

قيادي في "حزب الله": فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل

15:09 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، بالقول إنه "إذا كان العدو الإسرائيلي يصرخ ويئنّ مما أصابه في شمال فلسطين، فليجهز نفسه للبكاء والعويل".
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله (أبو طالب)، في بيروت، أكد صفي الدين أن "العدو ما زال على حماقته وغيّه، ولم يتعلم من كل التجارب السابقة".
وأوضح صفي الدين أن "العدو يعتقد بأن استشهاد القادة سيضعف المقاومة"، مشددًا على أنه "إذا كانت رسالته النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي والحتمي والذي لا تردد فيه بعد هذه الدماء الزكية لقائدنا الغالي والعزيز، هو أن بعد استشهاد أبي طالب، سنزيد من عملياتنا شدة وبأسًا، كماً ونوعاً".
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay

وتابع صفي الدين: "لينتظرنا العدو في الميدان، سيرى من هو أخوة وأبناء أبي طالب، سيعرف العدو من هي المقاومة الإسلامية في لبنان، ومن هم أتباع محمد وعلي، الذين يلقنونه الضربات ويسقطون مسيراته ويستهدفون مواقعه الحصينة، التي أحالها المقاومون إلى ما يشبه أكياس ملاكمة للسلاح القديم والجديد".

© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف: "على إسرائيل أن تجهّز نفسها للبكاء والعويل، بعد أن كانت تئنّ وتصرخ مما أصابها في شمالي فلسطين المحتلة".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"حزب الله" يعلن استهداف مصنع "بلاسان" العسكري الإسرائيلي في سعسع و12 موقعا عسكريا
07:46 GMT
وفي حديثه عن القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله ، أشار صفي الدين، إلى أنه "كان بطلاً من أبطال حرب تموز عام 2006، ومن الطبيعي أن يكون هدفاً دائماً للاحتلال".
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وكان الطيران الإسرائيلي، قد شن أمس الثلاثاء، غارة على منزل في بلدة جويا جنوبي لبنان، قضى على أثرها القيادي في "حزب الله" طالب سامي عبد الله، الملقب بأبي طالب، إلى جانب ثلاثة آخرين.
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay

وأردف صفي الدين، قائلا: "الحاج أبو طالب لم يغادر ساحات القتال والوغى، وولد شجاعاً وشبّ فارساً وقاتل مجاهداً صابراً، والتصق بالتراب المعطّر برائحة أحبائه الشهداء، ومضى إليهم مطمئناً ووفياً".

© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ونفذ "حزب الله" 12 عملية، اليوم وحتى الساعة، خمس منها في إطار الرد على الاغتيال في بلدة جويا وإصابة مدنيين، وجاء في بيان لـ"حزب الله" اللبناني، إن "عناصر الحزب استهدفت مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابة مباشرة".
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وفي بيانات متسلسلة، قال "حزب الله" إن عناصر الحزب "قصفوا مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" والمقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، ومقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف ‏المدفعية"، واستهداف عناصر الحزب ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية.‏
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Кратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصور13:07 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала