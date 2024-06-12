قيادي في "حزب الله": فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، بالقول إنه "إذا كان العدو الإسرائيلي يصرخ ويئنّ مما أصابه في شمال فلسطين، فليجهز نفسه للبكاء والعويل".
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله (أبو طالب)، في بيروت، أكد صفي الدين أن "العدو ما زال على حماقته وغيّه، ولم يتعلم من كل التجارب السابقة".
وأوضح صفي الدين أن "العدو يعتقد بأن استشهاد القادة سيضعف المقاومة"، مشددًا على أنه "إذا كانت رسالته النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي والحتمي والذي لا تردد فيه بعد هذه الدماء الزكية لقائدنا الغالي والعزيز، هو أن بعد استشهاد أبي طالب، سنزيد من عملياتنا شدة وبأسًا، كماً ونوعاً".
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتابع صفي الدين: "لينتظرنا العدو في الميدان، سيرى من هو أخوة وأبناء أبي طالب، سيعرف العدو من هي المقاومة الإسلامية في لبنان، ومن هم أتباع محمد وعلي، الذين يلقنونه الضربات ويسقطون مسيراته ويستهدفون مواقعه الحصينة، التي أحالها المقاومون إلى ما يشبه أكياس ملاكمة للسلاح القديم والجديد".
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف: "على إسرائيل أن تجهّز نفسها للبكاء والعويل، بعد أن كانت تئنّ وتصرخ مما أصابها في شمالي فلسطين المحتلة".
وفي حديثه عن القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله ، أشار صفي الدين، إلى أنه "كان بطلاً من أبطال حرب تموز عام 2006، ومن الطبيعي أن يكون هدفاً دائماً للاحتلال".
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وكان الطيران الإسرائيلي، قد شن أمس الثلاثاء، غارة على منزل في بلدة جويا جنوبي لبنان، قضى على أثرها القيادي في "حزب الله" طالب سامي عبد الله، الملقب بأبي طالب، إلى جانب ثلاثة آخرين.
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأردف صفي الدين، قائلا: "الحاج أبو طالب لم يغادر ساحات القتال والوغى، وولد شجاعاً وشبّ فارساً وقاتل مجاهداً صابراً، والتصق بالتراب المعطّر برائحة أحبائه الشهداء، ومضى إليهم مطمئناً ووفياً".
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ونفذ "حزب الله" 12 عملية، اليوم وحتى الساعة، خمس منها في إطار الرد على الاغتيال في بلدة جويا وإصابة مدنيين، وجاء في بيان لـ"حزب الله" اللبناني، إن "عناصر الحزب استهدفت مصنع "بلاسان" للصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابة مباشرة".
© Sputnik . Abdul Kader Albay هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
هاشم صفي الدين: "فليجهز العدو نفسه للبكاء والعويل"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وفي بيانات متسلسلة، قال "حزب الله" إن عناصر الحزب "قصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف المدفعية"، واستهداف عناصر الحزب ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.