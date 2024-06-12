https://sarabic.ae/20240612/محكمة-أمريكية-تدين-شخصين-بتهمة-محاولة-بيع-نفط-إيراني-إلى-الصين-1089769486.html
محكمة أمريكية تدين شخصين بتهمة محاولة بيع نفط إيراني إلى الصين
محكمة أمريكية تدين شخصين بتهمة محاولة بيع نفط إيراني إلى الصين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة العدل الأمريكية أن رجلين أحدهما صيني والآخر أمريكي خططا للالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T06:52+0000
2024-06-12T06:52+0000
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وقالت الوزارة إن شخصا صيني الجنسية يدعى زينيو وانغ، وآخر أمريكيا يدعى راي لين، خططا للتهرب من العقوبات الأمريكية ضد طهران وحاولا بيع النفط الإيراني للصين عن طريق إخفاء أصل الشحنات وبيع الكميات التي تحملها إلى إحدى مصافي النفط في الصين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وأدان القضاء الأمريكي الرجلين بانتهاك العقوبات والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال بالتستر خلف أنشطة شركة خاصة في تكساس تعمل في بيع حقوق استخراج النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.وبحسب تقارير إعلامية، فإن كشف ملابسات القضية جرى عن طريق عملاء سريين تابعين للحكومة الأمريكية عرضوا على المتهمين ملايين الدولارات مقابل المشاركة في مخطط تهريب النفط. وفي 2020، تم توجيه الاتهام لهما من قبل محكمة في ولاية بنسلفانيا، مع شخص ثالث.وتمثل الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران منذ عام 2018، عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
https://sarabic.ae/20240111/بحرية-الجيش-الإيراني-تستولي-على-سفينة-شحن-أمريكية-في-خليج-عمان-1084881931.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الانتخابات الرئاسية في إيران, إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, الانتخابات الرئاسية في إيران, إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
محكمة أمريكية تدين شخصين بتهمة محاولة بيع نفط إيراني إلى الصين
أفادت وزارة العدل الأمريكية أن رجلين أحدهما صيني والآخر أمريكي خططا للالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني.
وقالت الوزارة إن شخصا صيني الجنسية يدعى زينيو وانغ، وآخر أمريكيا يدعى راي لين، خططا للتهرب من العقوبات الأمريكية
ضد طهران وحاولا بيع النفط الإيراني للصين عن طريق إخفاء أصل الشحنات وبيع الكميات التي تحملها إلى إحدى مصافي النفط في الصين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأدان القضاء الأمريكي الرجلين بانتهاك العقوبات والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال بالتستر خلف أنشطة شركة خاصة في تكساس تعمل في بيع حقوق استخراج النفط
والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن كشف ملابسات القضية جرى عن طريق عملاء سريين تابعين للحكومة الأمريكية عرضوا على المتهمين ملايين الدولارات مقابل المشاركة في مخطط تهريب النفط
. وفي 2020، تم توجيه الاتهام لهما من قبل محكمة في ولاية بنسلفانيا، مع شخص ثالث.
وتمثل الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران منذ عام 2018، عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.