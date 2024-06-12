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شؤون عسكرية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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29 د
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هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
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29 د
مرايا العلوم
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150 د
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183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
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مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا دولة عظمى وعلى العالم التخلص من النظام الأحادي القطب
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا دولة عظمى وعلى العالم التخلص من النظام الأحادي القطب
سبوتنيك عربي
وصف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، العلاقات الروسية الفلسطينية بالتاريخية، مؤكدًا أن روسيا وقفت ودعمت القضية الفلسطينية منذ بدايتها. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T11:53+0000
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الصداقة بين القياديتين الروسية والفلسطينية قوية، وأن هناك تفاهما قويا، واتفاقا في الرؤى والمواقف والمفاهيم حول الكثير من القضايا.وشدد على ضرورة الحفاظ على التوازن في الساحة الدولية وأن يتخلص العالم من النظام الأحادي القطبي، من خلال وجود أقطاب متعددة في المنظومة الدولية تحقق التوازن بين القوى، وإلا تحول العالم إلى مجرد أسير لقوة عظمى واحدة.وأكد أن الولايات المتحدة تحاول أن تبقي هذه الهيمنة الأمبريالية على العالم من خلال تقديم نفسها كقطب وحيد للعالم، وروسيا بإمكانها مع العالم الإسلامي والعربي أن تحقق هذا التوازن.وأوضح الهباش أن أهمية العلاقات الإسلامية الروسية، والعربية الروسية، والفلسطينية الروسية، تأتي من أجل أن تأخذ روسيا دورها كقوة عظمى وكبرى في الساحة الدولية.
https://sarabic.ae/20240422/مسؤولة-في-الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-مواقف-روسيا-بالمحافل-الدولية-تصب-بمصلحة-الفلسطينيين--1088201188.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا دولة عظمى وعلى العالم التخلص من النظام الأحادي القطب

11:53 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 11:59 GMT 12.06.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . POOL
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وصف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، العلاقات الروسية الفلسطينية بالتاريخية، مؤكدًا أن روسيا وقفت ودعمت القضية الفلسطينية منذ بدايتها.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الصداقة بين القياديتين الروسية والفلسطينية قوية، وأن هناك تفاهما قويا، واتفاقا في الرؤى والمواقف والمفاهيم حول الكثير من القضايا.
وشدد على ضرورة الحفاظ على التوازن في الساحة الدولية وأن يتخلص العالم من النظام الأحادي القطبي، من خلال وجود أقطاب متعددة في المنظومة الدولية تحقق التوازن بين القوى، وإلا تحول العالم إلى مجرد أسير لقوة عظمى واحدة.
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وأكد أن الولايات المتحدة تحاول أن تبقي هذه الهيمنة الأمبريالية على العالم من خلال تقديم نفسها كقطب وحيد للعالم، وروسيا بإمكانها مع العالم الإسلامي والعربي أن تحقق هذا التوازن.
وأوضح الهباش أن أهمية العلاقات الإسلامية الروسية، والعربية الروسية، والفلسطينية الروسية، تأتي من أجل أن تأخذ روسيا دورها كقوة عظمى وكبرى في الساحة الدولية.
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