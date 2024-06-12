https://sarabic.ae/20240612/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-روسيا-دولة-عظمى-وعلى-العالم-التخلص-من-النظام-الأحادي-القطب-1089781256.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا دولة عظمى وعلى العالم التخلص من النظام الأحادي القطب
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا دولة عظمى وعلى العالم التخلص من النظام الأحادي القطب
سبوتنيك عربي
وصف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، العلاقات الروسية الفلسطينية بالتاريخية، مؤكدًا أن روسيا وقفت ودعمت القضية الفلسطينية منذ بدايتها. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T11:53+0000
2024-06-12T11:53+0000
2024-06-12T11:59+0000
روسيا
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الصداقة بين القياديتين الروسية والفلسطينية قوية، وأن هناك تفاهما قويا، واتفاقا في الرؤى والمواقف والمفاهيم حول الكثير من القضايا.وشدد على ضرورة الحفاظ على التوازن في الساحة الدولية وأن يتخلص العالم من النظام الأحادي القطبي، من خلال وجود أقطاب متعددة في المنظومة الدولية تحقق التوازن بين القوى، وإلا تحول العالم إلى مجرد أسير لقوة عظمى واحدة.وأكد أن الولايات المتحدة تحاول أن تبقي هذه الهيمنة الأمبريالية على العالم من خلال تقديم نفسها كقطب وحيد للعالم، وروسيا بإمكانها مع العالم الإسلامي والعربي أن تحقق هذا التوازن.وأوضح الهباش أن أهمية العلاقات الإسلامية الروسية، والعربية الروسية، والفلسطينية الروسية، تأتي من أجل أن تأخذ روسيا دورها كقوة عظمى وكبرى في الساحة الدولية.
https://sarabic.ae/20240422/مسؤولة-في-الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-مواقف-روسيا-بالمحافل-الدولية-تصب-بمصلحة-الفلسطينيين--1088201188.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا دولة عظمى وعلى العالم التخلص من النظام الأحادي القطب
11:53 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 11:59 GMT 12.06.2024)
حصري
وصف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، العلاقات الروسية الفلسطينية بالتاريخية، مؤكدًا أن روسيا وقفت ودعمت القضية الفلسطينية منذ بدايتها.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك
"، أن الصداقة بين القياديتين الروسية والفلسطينية قوية، وأن هناك تفاهما قويا، واتفاقا في الرؤى والمواقف والمفاهيم حول الكثير من القضايا.
وشدد على ضرورة الحفاظ على التوازن في الساحة الدولية وأن يتخلص العالم من النظام الأحادي القطبي، من خلال وجود أقطاب متعددة في المنظومة الدولية تحقق التوازن بين القوى، وإلا تحول العالم إلى مجرد أسير لقوة عظمى واحدة.
وأكد أن الولايات المتحدة تحاول أن تبقي هذه الهيمنة الأمبريالية على العالم من خلال تقديم نفسها كقطب وحيد للعالم، وروسيا بإمكانها مع العالم الإسلامي والعربي أن تحقق هذا التوازن.
وأوضح الهباش أن أهمية العلاقات الإسلامية الروسية، والعربية الروسية، والفلسطينية الروسية، تأتي من أجل أن تأخذ روسيا دورها كقوة عظمى وكبرى في الساحة الدولية.