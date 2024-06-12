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https://sarabic.ae/20240612/يوم-روسيا-في-قلعة-دمشق-التاريخية-1089797961.html
"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
سبوتنيك عربي
استضافت قلعة دمشق الأثرية احتفالا بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية (يوم روسيا)، بالتزامن مع احتفالات جرت في العديد من الدول العربية والأجنبية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T20:29+0000
2024-06-12T20:29+0000
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وشهد الحفل عروضا فنية وفولكورية روسية، قدمها أطفال ويافعون احتفالا بالعيد الوطني لروسيا، وتم بثها عبر الأقمار الصناعية مباشرة إلى روسيا.وقال نيكولاي سوخوف، مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق، لـ"سبوتنيك"، أن "أبناء الجالية الروسية بدمشق، من المواطنين الروس والسوريين، شاركوا بالاحتفال كعائلة واحدة بهدف غرس روح الثقافة الروسية- السورية المتميزة بتنوع القوميات، والتي تنسجم فيها جميع ثقافات الشعوب".وبيّن سوخوف أن "اختيار قلعة دمشق جاء لدلالتها العظيمة عبر التاريخ"، مشيرًا إلى أن "الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا، هو فخر للانتصارات التي حققتها البلاد على النازية وللإنجازات، التي حققها الشعب الروسي في مختلف المجالات العسكرية والصناعية والتكنولوجية والعلمية والثقافية".وفي 12 حزيران/ يونيو من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني، وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا" احتفاء بالإعلان عن سيادة دولة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي يعود إرثه التاريخي إلى قرون عدة.من جهتها، قالت ديمة الحمصي، وهي إحدى المشاركات في الاحتفال، لـ"سبوتنيك": "العرض اليوم يتم تحت مسمى فلاش موب "روسيا الراقصة"، وهذه السنة سوف يرقص أعضاء فرقة "زابافا" للرقص الروسي الشعبي في قلعة دمشق، كدليل على التاريخ المشترك بين البلدين".وأشارت الحمصي إلى أن "حفل قلعة دمشق يجري بالتزامن مع احتفالات في كافة مناطق روسيا الاتحادية والمواطنين الروس القاطنين داخل البلاد وخارجها".بدورها، عبّرت الروسية السورية آية شحادة، عن سعادتها بالاحتفال بالعيد الوطني الذي يشارك به سكان جميع المناطق في روسيا، مبينة أن "احتفال هذا العام يتميز بإقامة الاحتفال في قلعة دمشق، كرسالة لكل العالم بأن سوريا ورسيا ستبقى يداً واحدة".أما الطفل أدنيوس نصرة، وهو راقص في فرقة "زابافا"، فأكد أهمية نشر الثقافة الروسية كالغناء والرقص والعادات والتقاليد، مضيفا: "لذلك تعد هذه الفعاليات والمناسبات الرسمية جزءا بسيطا للتعبير عن شعورنا في مثل هذه الأوقات الصعبة".
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية

20:29 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Shams Molhem"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
يوم روسيا في قلعة دمشق التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Shams Molhem
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حصري
استضافت قلعة دمشق الأثرية احتفالا بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية (يوم روسيا)، بالتزامن مع احتفالات جرت في العديد من الدول العربية والأجنبية.
وشهد الحفل عروضا فنية وفولكورية روسية، قدمها أطفال ويافعون احتفالا بالعيد الوطني لروسيا، وتم بثها عبر الأقمار الصناعية مباشرة إلى روسيا.
وقال نيكولاي سوخوف، مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق، لـ"سبوتنيك"، أن "أبناء الجالية الروسية بدمشق، من المواطنين الروس والسوريين، شاركوا بالاحتفال كعائلة واحدة بهدف غرس روح الثقافة الروسية- السورية المتميزة بتنوع القوميات، والتي تنسجم فيها جميع ثقافات الشعوب".
© Sputnik . Shams Molhem"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
يوم روسيا في قلعة دمشق التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
© Sputnik . Shams Molhem
وبيّن سوخوف أن "اختيار قلعة دمشق جاء لدلالتها العظيمة عبر التاريخ"، مشيرًا إلى أن "الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا، هو فخر للانتصارات التي حققتها البلاد على النازية وللإنجازات، التي حققها الشعب الروسي في مختلف المجالات العسكرية والصناعية والتكنولوجية والعلمية والثقافية".
© Sputnik . Shams Molhem"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
يوم روسيا في قلعة دمشق التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
© Sputnik . Shams Molhem
وفي 12 حزيران/ يونيو من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني، وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا" احتفاء بالإعلان عن سيادة دولة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي يعود إرثه التاريخي إلى قرون عدة.
© Sputnik . Shams Molhem"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
يوم روسيا في قلعة دمشق التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
© Sputnik . Shams Molhem
من جهتها، قالت ديمة الحمصي، وهي إحدى المشاركات في الاحتفال، لـ"سبوتنيك": "العرض اليوم يتم تحت مسمى فلاش موب "روسيا الراقصة"، وهذه السنة سوف يرقص أعضاء فرقة "زابافا" للرقص الروسي الشعبي في قلعة دمشق، كدليل على التاريخ المشترك بين البلدين".
© Sputnik . Shams Molhem"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
يوم روسيا في قلعة دمشق التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
© Sputnik . Shams Molhem
وأشارت الحمصي إلى أن "حفل قلعة دمشق يجري بالتزامن مع احتفالات في كافة مناطق روسيا الاتحادية والمواطنين الروس القاطنين داخل البلاد وخارجها".
© Sputnik . Shams Molhem"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
يوم روسيا في قلعة دمشق التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
© Sputnik . Shams Molhem
بدورها، عبّرت الروسية السورية آية شحادة، عن سعادتها بالاحتفال بالعيد الوطني الذي يشارك به سكان جميع المناطق في روسيا، مبينة أن "احتفال هذا العام يتميز بإقامة الاحتفال في قلعة دمشق، كرسالة لكل العالم بأن سوريا ورسيا ستبقى يداً واحدة".
© Sputnik . Shams Molhem"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
يوم روسيا في قلعة دمشق التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"يوم روسيا" في قلعة دمشق التاريخية
© Sputnik . Shams Molhem
أما الطفل أدنيوس نصرة، وهو راقص في فرقة "زابافا"، فأكد أهمية نشر الثقافة الروسية كالغناء والرقص والعادات والتقاليد، مضيفا: "لذلك تعد هذه الفعاليات والمناسبات الرسمية جزءا بسيطا للتعبير عن شعورنا في مثل هذه الأوقات الصعبة".
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