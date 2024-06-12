"أكثر من 190"... صور لجمال شعب روسيا "المتعدد القوميات"

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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"أكثر من 190"... صور لجمال شعب روسيا "المتعدد القوميات"
"أكثر من 190"... صور لجمال شعب روسيا "المتعدد القوميات"
سبوتنيك عربي
التقطت عدسة "سبوتنيك" مجموعة صور، خلال عيد "يوم روسيا"، تظهر تعدد القوميات والشعوب واختلاف الثقافات في روسيا الاتحادية. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
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يوم روسيا
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фото, صور, يوم روسيا, الشعب الروسي
фото, صور, يوم روسيا, الشعب الروسي

"أكثر من 190"... صور لجمال شعب روسيا "المتعدد القوميات"

07:00 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 11:36 GMT 12.06.2024)
تابعنا عبر
التقطت عدسة "سبوتنيك" مجموعة صور، خلال عيد "يوم روسيا"، تظهر تعدد القوميات والشعوب واختلاف الثقافات في روسيا الاتحادية.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات في حفل موسيقي في الساحة الحمراء للاحتفال بـ "يوم روسيا"

فتيات في حفل موسيقي في الساحة الحمراء للاحتفال بـ &quot;يوم روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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فتيات في حفل موسيقي في الساحة الحمراء للاحتفال بـ "يوم روسيا"

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

الفنانان رجب عثمانوف وآينا أيساغوروفا على بحيرة كيزنوي-آم، في جمهورية الشيشان

الفنانان رجب عثمانوف وآينا أيساغوروفا على بحيرة كيزنوي-آم، في جمهورية الشيشان - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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الفنانان رجب عثمانوف وآينا أيساغوروفا على بحيرة كيزنوي-آم، في جمهورية الشيشان

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية، ويرحبن بالضيوف بالخبز والملح و"التشاك" قبل الافتتاح الرسمي لعطلة "سابانتوي" في قازان

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية، ويرحبن بالضيوف بالخبز والملح و&quot;التشاك&quot; قبل الافتتاح الرسمي لعطلة &quot;سابانتوي&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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فتيات يرتدين الأزياء الوطنية، ويرحبن بالضيوف بالخبز والملح و"التشاك" قبل الافتتاح الرسمي لعطلة "سابانتوي" في قازان

© Sputnik . Oleg Pashuk / الانتقال إلى بنك الصور

صور لمشجعين يشاهدون المنافسة في قرية "جيدا"، في عطلة شعوب الشمال " يوم راعي الرنة"

صور لمشجعين يشاهدون المنافسة في قرية &quot;جيدا&quot;، في عطلة شعوب الشمال &quot; يوم راعي الرنة&quot; - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Oleg Pashuk
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صور لمشجعين يشاهدون المنافسة في قرية "جيدا"، في عطلة شعوب الشمال " يوم راعي الرنة"

© Sputnik . Yuryi Abramochkin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة روسية في الفستان الروسي التقليدي

صورة لفتاة روسية في الفستان الروسي التقليدي - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Yuryi Abramochkin
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صورة لفتاة روسية في الفستان الروسي التقليدي

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عرض الملابس الوطنية في مسابقة "سحب الماعز" جمهورية التاي في كوك بور في منطقة أونغوداي

عرض الملابس الوطنية في مسابقة &quot;سحب الماعز&quot; جمهورية التاي في كوك بور في منطقة أونغوداي - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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عرض الملابس الوطنية في مسابقة "سحب الماعز" جمهورية التاي في كوك بور في منطقة أونغوداي

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صور للشامان وهم يؤدون طقوس "سان سالير" في الحديقة الوطنية للثقافة والترفيه، على ضفاف نهر ينيسي في كيزيل

صور للشامان وهم يؤدون طقوس &quot;سان سالير&quot; في الحديقة الوطنية للثقافة والترفيه، على ضفاف نهر ينيسي في كيزيل - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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صور للشامان وهم يؤدون طقوس "سان سالير" في الحديقة الوطنية للثقافة والترفيه، على ضفاف نهر ينيسي في كيزيل

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطفل ينام في مزلقة الرنة في العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال

صورة لطفل ينام في مزلقة الرنة في العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Alexey Maishev
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صورة لطفل ينام في مزلقة الرنة في العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال

© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الثقافة الفيبسية "كالاراند" (ساحل الأسماك) في قرية ريبريكا، منطقة بريونيجسكي، جمهورية كاريليا

المشاركون في مهرجان الثقافة الفيبسية &quot;كالاراند&quot; (ساحل الأسماك) في قرية ريبريكا، منطقة بريونيجسكي، جمهورية كاريليا - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Ilya Timin
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المشاركون في مهرجان الثقافة الفيبسية "كالاراند" (ساحل الأسماك) في قرية ريبريكا، منطقة بريونيجسكي، جمهورية كاريليا

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

الفرقة الوطنية البشكيرية في حفل إطلاق القطار( يطلق مترو موسكو، بالتعاون مع جمهورية بشكيريا (باشكورتوستان)، قطارًا خاصًا مخصصًا ليوم الجمهورية والذكرى الـ 450 المقبلة لعاصمتها مدينة أوفا)

الفرقة الوطنية البشكيرية في حفل إطلاق القطار( يطلق مترو موسكو، بالتعاون مع جمهورية بشكيريا (باشكورتوستان)، قطارًا خاصًا مخصصًا ليوم الجمهورية والذكرى الـ 450 المقبلة لعاصمتها مدينة أوفا) - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Alexey Maishev
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الفرقة الوطنية البشكيرية في حفل إطلاق القطار( يطلق مترو موسكو، بالتعاون مع جمهورية بشكيريا (باشكورتوستان)، قطارًا خاصًا مخصصًا ليوم الجمهورية والذكرى الـ 450 المقبلة لعاصمتها مدينة أوفا)

© Sputnik . Alexandr Piragis / الانتقال إلى بنك الصور

صور للمشاركين في طقوس "عيد الشكر" للطبيعة على عطاياها "الهلالالاي" يرقصون حول النار في قرية إيتيلمن "بيمشاخ" في كامتشاتكا

صور للمشاركين في طقوس &quot;عيد الشكر&quot; للطبيعة على عطاياها &quot;الهلالالاي&quot; يرقصون حول النار في قرية إيتيلمن &quot;بيمشاخ&quot; في كامتشاتكا - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Alexandr Piragis
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صور للمشاركين في طقوس "عيد الشكر" للطبيعة على عطاياها "الهلالالاي" يرقصون حول النار في قرية إيتيلمن "بيمشاخ" في كامتشاتكا

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بـ"خيديرليز" (عيد الربيع والخصوبة) في بخشيساراي

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بـ&quot;خيديرليز&quot; (عيد الربيع والخصوبة) في بخشيساراي - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Alexey Malgavko
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فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بـ"خيديرليز" (عيد الربيع والخصوبة) في بخشيساراي

© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المهرجان العرقي البيئي الإقليمي "أونون" ( رابط الأزمنة والشعوب) في ترانسبايكاليا

المشاركون في المهرجان العرقي البيئي الإقليمي &quot;أونون&quot; ( رابط الأزمنة والشعوب) في ترانسبايكاليا - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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المشاركون في المهرجان العرقي البيئي الإقليمي "أونون" ( رابط الأزمنة والشعوب) في ترانسبايكاليا

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في احتفال "سيميك" في قرية بيليمش، في منطقة أغريز

المشاركون في احتفال &quot;سيميك&quot; في قرية بيليمش، في منطقة أغريز - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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المشاركون في احتفال "سيميك" في قرية بيليمش، في منطقة أغريز

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

سكان محليون في السوق الشعبي في قرية كوباتشي في منطقة داخاديفسكي في جمهورية داغستان

سكان محليون في السوق الشعبي في قرية كوباتشي في منطقة داخاديفسكي في جمهورية داغستان - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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سكان محليون في السوق الشعبي في قرية كوباتشي في منطقة داخاديفسكي في جمهورية داغستان

© Sputnik . Alexander Makarov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان ترتديان ملابس "كومي إيزيمكا" التقليدية

فتاتان ترتديان ملابس &quot;كومي إيزيمكا&quot; التقليدية - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Alexander Makarov
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فتاتان ترتديان ملابس "كومي إيزيمكا" التقليدية

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سكان قرية تشوكالي في مهرجان "أرزيا" الوطني للفولكلور "راسكين أوزكس" في جمهورية موردوفيا الروسية

سكان قرية تشوكالي في مهرجان &quot;أرزيا&quot; الوطني للفولكلور &quot;راسكين أوزكس&quot; في جمهورية موردوفيا الروسية - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Julia Chestnova
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سكان قرية تشوكالي في مهرجان "أرزيا" الوطني للفولكلور "راسكين أوزكس" في جمهورية موردوفيا الروسية

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Кратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصور13:07 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:22 GMT
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