"أكثر من 190"... صور لجمال شعب روسيا "المتعدد القوميات"

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الفرقة الوطنية البشكيرية في حفل إطلاق القطار( يطلق مترو موسكو، بالتعاون مع جمهورية بشكيريا (باشكورتوستان)، قطارًا خاصًا مخصصًا ليوم الجمهورية والذكرى الـ 450 المقبلة لعاصمتها مدينة أوفا)