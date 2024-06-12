"أكثر من 190"... صور لجمال شعب روسيا "المتعدد القوميات"

فتيات في حفل موسيقي في الساحة الحمراء للاحتفال بـ "يوم روسيا"
فتيات في حفل موسيقي في الساحة الحمراء للاحتفال بـ "يوم روسيا"
الفنانان رجب عثمانوف وآينا أيساغوروفا على بحيرة كيزنوي-آم، في جمهورية الشيشان
الفنانان رجب عثمانوف وآينا أيساغوروفا على بحيرة كيزنوي-آم، في جمهورية الشيشان
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية، ويرحبن بالضيوف بالخبز والملح و"التشاك" قبل الافتتاح الرسمي لعطلة "سابانتوي" في قازان
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية، ويرحبن بالضيوف بالخبز والملح و"التشاك" قبل الافتتاح الرسمي لعطلة "سابانتوي" في قازان
صور لمشجعين يشاهدون المنافسة في قرية "جيدا"، في عطلة شعوب الشمال " يوم راعي الرنة"
صور لمشجعين يشاهدون المنافسة في قرية "جيدا"، في عطلة شعوب الشمال " يوم راعي الرنة"
صورة لفتاة روسية في الفستان الروسي التقليدي
عرض الملابس الوطنية في مسابقة "سحب الماعز" جمهورية التاي في كوك بور في منطقة أونغوداي
عرض الملابس الوطنية في مسابقة "سحب الماعز" جمهورية التاي في كوك بور في منطقة أونغوداي
صور للشامان وهم يؤدون طقوس "سان سالير" في الحديقة الوطنية للثقافة والترفيه، على ضفاف نهر ينيسي في كيزيل
صور للشامان وهم يؤدون طقوس "سان سالير" في الحديقة الوطنية للثقافة والترفيه، على ضفاف نهر ينيسي في كيزيل
صورة لطفل ينام في مزلقة الرنة في العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال
صورة لطفل ينام في مزلقة الرنة في العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال
المشاركون في مهرجان الثقافة الفيبسية "كالاراند" (ساحل الأسماك) في قرية ريبريكا، منطقة بريونيجسكي، جمهورية كاريليا
المشاركون في مهرجان الثقافة الفيبسية "كالاراند" (ساحل الأسماك) في قرية ريبريكا، منطقة بريونيجسكي، جمهورية كاريليا
الفرقة الوطنية البشكيرية في حفل إطلاق القطار( يطلق مترو موسكو، بالتعاون مع جمهورية بشكيريا (باشكورتوستان)، قطارًا خاصًا مخصصًا ليوم الجمهورية والذكرى الـ 450 المقبلة لعاصمتها مدينة أوفا)
الفرقة الوطنية البشكيرية في حفل إطلاق القطار( يطلق مترو موسكو، بالتعاون مع جمهورية بشكيريا (باشكورتوستان)، قطارًا خاصًا مخصصًا ليوم الجمهورية والذكرى الـ 450 المقبلة لعاصمتها مدينة أوفا)
صور للمشاركين في طقوس "عيد الشكر" للطبيعة على عطاياها "الهلالالاي" يرقصون حول النار في قرية إيتيلمن "بيمشاخ" في كامتشاتكا
صور للمشاركين في طقوس "عيد الشكر" للطبيعة على عطاياها "الهلالالاي" يرقصون حول النار في قرية إيتيلمن "بيمشاخ" في كامتشاتكا
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بـ"خيديرليز" (عيد الربيع والخصوبة) في بخشيساراي
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بـ"خيديرليز" (عيد الربيع والخصوبة) في بخشيساراي
المشاركون في المهرجان العرقي البيئي الإقليمي "أونون" ( رابط الأزمنة والشعوب) في ترانسبايكاليا
المشاركون في المهرجان العرقي البيئي الإقليمي "أونون" ( رابط الأزمنة والشعوب) في ترانسبايكاليا
المشاركون في احتفال "سيميك" في قرية بيليمش، في منطقة أغريز
المشاركون في احتفال "سيميك" في قرية بيليمش، في منطقة أغريز
سكان محليون في السوق الشعبي في قرية كوباتشي في منطقة داخاديفسكي في جمهورية داغستان
سكان محليون في السوق الشعبي في قرية كوباتشي في منطقة داخاديفسكي في جمهورية داغستان
فتاتان ترتديان ملابس "كومي إيزيمكا" التقليدية
سكان قرية تشوكالي في مهرجان "أرزيا" الوطني للفولكلور "راسكين أوزكس" في جمهورية موردوفيا الروسية
سكان قرية تشوكالي في مهرجان "أرزيا" الوطني للفولكلور "راسكين أوزكس" في جمهورية موردوفيا الروسية