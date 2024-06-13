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https://sarabic.ae/20240613/إعلام-ألمانيا-تعرقل-المفاوضات-المرتبطة-بعقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1089803911.html
إعلام: ألمانيا تعرقل المفاوضات المرتبطة بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
إعلام: ألمانيا تعرقل المفاوضات المرتبطة بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، صباح اليوم الخميس، بأن برلين تعرقل تقدم المفاوضات بشأن التوصل إلى حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T05:55+0000
2024-06-13T05:55+0000
اقتصاد
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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن "الحكومة الفيدرالية تعرقل التقدم في المفاوضات بشأن الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا"، مضيفة أن التردد الألماني يأتي بسبب طلبها لإجراء تغييرات جذرية لعدم إمكانية استكمال خطط العقوبات اليوم.وبحسب الوكالة الألمانية، فإن العقوبات الجديدة ستهدف إلى مكافحة "التحايل" على القيود القائمة. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الغاز الطبيعي المسال الروسية لأول مرة، حيث تريد المفوضية الأوروبية حظر شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي بحرا من بعض الموانئ، بما في ذلك من زيبروغ البلجيكية إلى دول ثالثة.وخلصت الوكالة بالقول إن السبب في ذلك على الأرجح هو الخوف من احتمال تحميل الشركات الألمانية المسؤولية في هذه القضية.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20240501/الولايات-المتحدة-تفرض-حزمة-عقوبات-جديدة-تستهدف-القاعدة-الصناعة-العسكرية-الروسية-1088444567.html
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اقتصاد
اقتصاد

إعلام: ألمانيا تعرقل المفاوضات المرتبطة بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

05:55 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ألمانية، صباح اليوم الخميس، بأن برلين تعرقل تقدم المفاوضات بشأن التوصل إلى حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن "الحكومة الفيدرالية تعرقل التقدم في المفاوضات بشأن الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا"، مضيفة أن التردد الألماني يأتي بسبب طلبها لإجراء تغييرات جذرية لعدم إمكانية استكمال خطط العقوبات اليوم.
وبحسب الوكالة الألمانية، فإن العقوبات الجديدة ستهدف إلى مكافحة "التحايل" على القيود القائمة. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الغاز الطبيعي المسال الروسية لأول مرة، حيث تريد المفوضية الأوروبية حظر شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي بحرا من بعض الموانئ، بما في ذلك من زيبروغ البلجيكية إلى دول ثالثة.
أسلحة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية
1 مايو, 23:16 GMT
وأضافت الوكالة أن "ألمانيا تشعر بالقلق إزاء التدابير التي من شأنها أن "تزيد من صعوبة التحايل على العقوبات"، حيث تطالب بتغييرها على سلع معينة أو حذف البند المتعلق بمسؤولية فروع الشركات في حالة حدوث ذلك من الخطط بالكامل.
وخلصت الوكالة بالقول إن السبب في ذلك على الأرجح هو الخوف من احتمال تحميل الشركات الألمانية المسؤولية في هذه القضية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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