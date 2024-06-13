https://sarabic.ae/20240613/إيلون-ماسك-يقترح-اعتبار-عدد-من-المنظمات-غير-الحكومية-الأوكرانية-منظمات-إرهابية-1089802117.html
إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية
إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية
سبوتنيك عربي
رحب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بمبادرة الكونغرس لحرمان منظمات أوكرانية غير حكومية معينة من التمويل، واقترح تصنيفها كمجموعات إرهابية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T00:08+0000
2024-06-13T00:08+0000
2024-06-13T00:08+0000
إيلون ماسك
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه خطوة أولى جيدة. يجب إضافتهم إلى قوائم المنظمات الإرهابية الخاضعة للعقوبات".وفي الأسبوع الماضي، نشر نشطاء أوكرانيون قائمة تضمنت أسماء منتقدين للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي شملت 76 منظمة و391 فرداً، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، والصحفي تاكر كارلسون، وإيلون ماسك، وأعضاء الكونغرس مارجوري تايلور غرين، وبول غوسار، وراند بول، وآنا بولينا لونا، وآندي بيغز.
https://sarabic.ae/20240213/إيلون-ماسك-الرئيس-بوتين-لن-يمنى-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1086028423.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك
إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية
رحب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بمبادرة الكونغرس لحرمان منظمات أوكرانية غير حكومية معينة من التمويل، واقترح تصنيفها كمجموعات إرهابية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه خطوة أولى جيدة. يجب إضافتهم إلى قوائم المنظمات الإرهابية الخاضعة للعقوبات".
وفي الأسبوع الماضي، نشر نشطاء أوكرانيون قائمة تضمنت أسماء منتقدين للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا
، والتي شملت 76 منظمة و391 فرداً، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، والصحفي تاكر كارلسون، وإيلون ماسك، وأعضاء الكونغرس مارجوري تايلور غرين، وبول غوسار، وراند بول، وآنا بولينا لونا، وآندي بيغز.