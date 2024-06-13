إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240613/إيلون-ماسك-يقترح-اعتبار-عدد-من-المنظمات-غير-الحكومية-الأوكرانية-منظمات-إرهابية-1089802117.html
إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية
إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية
سبوتنيك عربي
رحب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بمبادرة الكونغرس لحرمان منظمات أوكرانية غير حكومية معينة من التمويل، واقترح تصنيفها كمجموعات إرهابية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T00:08+0000
2024-06-13T00:08+0000
إيلون ماسك
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه خطوة أولى جيدة. يجب إضافتهم إلى قوائم المنظمات الإرهابية الخاضعة للعقوبات".وفي الأسبوع الماضي، نشر نشطاء أوكرانيون قائمة تضمنت أسماء منتقدين للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي شملت 76 منظمة و391 فرداً، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، والصحفي تاكر كارلسون، وإيلون ماسك، وأعضاء الكونغرس مارجوري تايلور غرين، وبول غوسار، وراند بول، وآنا بولينا لونا، وآندي بيغز.
https://sarabic.ae/20240213/إيلون-ماسك-الرئيس-بوتين-لن-يمنى-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1086028423.html
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إيلون ماسك
إيلون ماسك

إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية

00:08 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / RYAN LASH
تابعنا عبر
رحب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بمبادرة الكونغرس لحرمان منظمات أوكرانية غير حكومية معينة من التمويل، واقترح تصنيفها كمجموعات إرهابية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه خطوة أولى جيدة. يجب إضافتهم إلى قوائم المنظمات الإرهابية الخاضعة للعقوبات".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيلون ماسك: الرئيس بوتين لن يمنى بالهزيمة في أوكرانيا
13 فبراير, 11:16 GMT
وفي الأسبوع الماضي، نشر نشطاء أوكرانيون قائمة تضمنت أسماء منتقدين للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي شملت 76 منظمة و391 فرداً، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، والصحفي تاكر كارلسون، وإيلون ماسك، وأعضاء الكونغرس مارجوري تايلور غرين، وبول غوسار، وراند بول، وآنا بولينا لونا، وآندي بيغز.
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