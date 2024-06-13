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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/الخارجية-الروسية-تدين-صمت-المنظات-الدولية-حيال-استهداف-نظام-كييف-صحفيين-روس--1089828726.html
الخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس
الخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس اليوم الخميس. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T14:26+0000
2024-06-13T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفي مؤتمر صحفي للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت: "حرفيًا، أصبح معروفًا للتو عن عمل إرهابي آخر قام به مسلحون من نظام كييف ضد الصحفيين الروس الذين كانوا يؤدون واجباتهم المهنية. وفقا للبيانات المتوفرة حاليا، ونتيجة قصف مستهدف أصيب مراسل "إن تي في" أليكسي إيفليف، والمصور فاليري كوجين، والموظف المرافق لهما بجروح خطيرة".وتابعت زاخاروفا، أن "صمت المؤسسات الدولية أو المنطق العام الذي تعبر عنه من وقت لآخر دون رد مناسب ومستهدف على كل هجوم إرهابي من هذا القبيل، ودون اتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه المطاردة الوحشية لمراسلينا، يعني شيئًا واحدًا فقط: هؤلاء البيروقراطيون المسؤولون عن هذه الهجمات. المنظمات الدولية للغاية في هذا الاتجاه، تصبح متواطئة في هذه الجرائم عن قصد أو عن غير قصد. وهكذا فإنهم يدفعون النازيين الأوكرانيين إلى ارتكاب فظائع جديدة".وأفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأن صحفيين من قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، أصيبوا بجروح في منطقة مدينة غورلوفكا نتيجة قصف القوات الأوكرانية؛ ويبذل الأطباء كل ما في وسعهم للحفاظ على حياتهما.كتب بوشيلين على حسابه في تلغرام: "في منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، أصيب مراسلا قناة "إن تي في" أليكسي إيفلييف، وفاليري كوجين، اللذان كانا يؤديان واجباتهما المهنية، بجروح خطيرة، نتيجة قصف من قبل القوات الأوكرانية. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لكي تستقر حالتهما الصحية".
https://sarabic.ae/20240613/الخارجية-الروسية-القرار-الأمريكي-بشأن-كتيبة-آزوف-فظيع-1089821380.html
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الخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس

14:26 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس اليوم الخميس.
وفي مؤتمر صحفي للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت: "حرفيًا، أصبح معروفًا للتو عن عمل إرهابي آخر قام به مسلحون من نظام كييف ضد الصحفيين الروس الذين كانوا يؤدون واجباتهم المهنية. وفقا للبيانات المتوفرة حاليا، ونتيجة قصف مستهدف أصيب مراسل "إن تي في" أليكسي إيفليف، والمصور فاليري كوجين، والموظف المرافق لهما بجروح خطيرة".
وتم نقل الضحايا إلى مستشفى غورلوفكا في حالة خطيرة. وفي الوقت نفسه، لم تقم أي هيئة دولية رسمية (اليونسكو في المقام الأول) بمطالبة نظام كييف بالمسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية وغيرها من الفظائع، وفقا للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
الخارجية الروسية: القرار الأمريكي بشأن كتيبة "آزوف" فظيع
13:55 GMT
وتابعت زاخاروفا، أن "صمت المؤسسات الدولية أو المنطق العام الذي تعبر عنه من وقت لآخر دون رد مناسب ومستهدف على كل هجوم إرهابي من هذا القبيل، ودون اتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه المطاردة الوحشية لمراسلينا، يعني شيئًا واحدًا فقط: هؤلاء البيروقراطيون المسؤولون عن هذه الهجمات. المنظمات الدولية للغاية في هذا الاتجاه، تصبح متواطئة في هذه الجرائم عن قصد أو عن غير قصد. وهكذا فإنهم يدفعون النازيين الأوكرانيين إلى ارتكاب فظائع جديدة".
ووفقا لزاخاروفا، فإن دماء الصحفيين الروس لا تقع على أيدي مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل تقع أيضًا على ضمير المسؤولين الدوليين في فيينا وجنيف وباريس ونيويورك. آمل أنه على الأقل الآن، في إحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد دوجاريك، ألا يُترك هذا الموضوع دون تعليق، وأن يجدوا القوة للقول من نفذ الهجمات وإدانتها.
وأفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأن صحفيين من قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، أصيبوا بجروح في منطقة مدينة غورلوفكا نتيجة قصف القوات الأوكرانية؛ ويبذل الأطباء كل ما في وسعهم للحفاظ على حياتهما.
كتب بوشيلين على حسابه في تلغرام: "في منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، أصيب مراسلا قناة "إن تي في" أليكسي إيفلييف، وفاليري كوجين، اللذان كانا يؤديان واجباتهما المهنية، بجروح خطيرة، نتيجة قصف من قبل القوات الأوكرانية. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لكي تستقر حالتهما الصحية".
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