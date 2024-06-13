https://sarabic.ae/20240613/الخارجية-الروسية-تدين-صمت-المنظات-الدولية-حيال-استهداف-نظام-كييف-صحفيين-روس--1089828726.html

الخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس

الخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس اليوم الخميس. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T14:26+0000

2024-06-13T14:26+0000

2024-06-13T14:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وفي مؤتمر صحفي للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت: "حرفيًا، أصبح معروفًا للتو عن عمل إرهابي آخر قام به مسلحون من نظام كييف ضد الصحفيين الروس الذين كانوا يؤدون واجباتهم المهنية. وفقا للبيانات المتوفرة حاليا، ونتيجة قصف مستهدف أصيب مراسل "إن تي في" أليكسي إيفليف، والمصور فاليري كوجين، والموظف المرافق لهما بجروح خطيرة".وتابعت زاخاروفا، أن "صمت المؤسسات الدولية أو المنطق العام الذي تعبر عنه من وقت لآخر دون رد مناسب ومستهدف على كل هجوم إرهابي من هذا القبيل، ودون اتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه المطاردة الوحشية لمراسلينا، يعني شيئًا واحدًا فقط: هؤلاء البيروقراطيون المسؤولون عن هذه الهجمات. المنظمات الدولية للغاية في هذا الاتجاه، تصبح متواطئة في هذه الجرائم عن قصد أو عن غير قصد. وهكذا فإنهم يدفعون النازيين الأوكرانيين إلى ارتكاب فظائع جديدة".وأفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأن صحفيين من قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، أصيبوا بجروح في منطقة مدينة غورلوفكا نتيجة قصف القوات الأوكرانية؛ ويبذل الأطباء كل ما في وسعهم للحفاظ على حياتهما.كتب بوشيلين على حسابه في تلغرام: "في منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، أصيب مراسلا قناة "إن تي في" أليكسي إيفلييف، وفاليري كوجين، اللذان كانا يؤديان واجباتهما المهنية، بجروح خطيرة، نتيجة قصف من قبل القوات الأوكرانية. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لكي تستقر حالتهما الصحية".

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