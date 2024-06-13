https://sarabic.ae/20240613/بولندا-نشعر-بالقلق-إزاء-المعلومات-المتعلقة-بنقل-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1089815971.html
بولندا: نشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بنقل "باتريوت" إلى أوكرانيا
بولندا: نشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بنقل "باتريوت" إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مكتب الأمن القومي، جاسيك سيفيرا، أن المعلومات التي تظهر في وسائل الإعلام حول احتمال نقل أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات المتمركزة في... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T12:40+0000
2024-06-13T12:40+0000
2024-06-13T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات سيفيرا خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "زيت" البولندية قال خلالها إن بولندا هي الدولة التي تذهب عبرها معظم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي تم انتهاك مجالها الجوي ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا بالقول إن "الدفاع الجوي ضروري لحماية البنية التحتية والقوات".وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240415/وزير-الخارجية-الأوكراني-يطلب-من-الغرب-استئجار-أنظمة-باتريوت-1087979059.html
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا: نشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بنقل "باتريوت" إلى أوكرانيا
أعلن رئيس مكتب الأمن القومي، جاسيك سيفيرا، أن المعلومات التي تظهر في وسائل الإعلام حول احتمال نقل أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات المتمركزة في بولندا إلى أوكرانيا تثير قلقا كبيرا في وارسو.
وجاءت تصريحات سيفيرا خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "زيت" البولندية قال خلالها إن بولندا هي الدولة التي تذهب عبرها معظم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي تم انتهاك مجالها الجوي ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا بالقول إن "الدفاع الجوي ضروري لحماية البنية التحتية والقوات".
واعترف المسؤول بأنه يمكن فصل أجزاء من نظام باتريوت واستخدامها بشكل مستقل كونها تتألف من عدة أجزاء، لكن الأمر صعب، مشيرة إلى أن عملية "نقل بطارية كاملة أمر خطير للغاية”، محذرا من أن ذلك سيؤثر سلبا على أمن البلاد.
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.