https://sarabic.ae/20240613/بولندا-نشعر-بالقلق-إزاء-المعلومات-المتعلقة-بنقل-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1089815971.html

بولندا: نشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بنقل "باتريوت" إلى أوكرانيا

بولندا: نشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بنقل "باتريوت" إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي، جاسيك سيفيرا، أن المعلومات التي تظهر في وسائل الإعلام حول احتمال نقل أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات المتمركزة في... 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T12:40+0000

2024-06-13T12:40+0000

2024-06-13T12:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات سيفيرا خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "زيت" البولندية قال خلالها إن بولندا هي الدولة التي تذهب عبرها معظم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي تم انتهاك مجالها الجوي ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا بالقول إن "الدفاع الجوي ضروري لحماية البنية التحتية والقوات".وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240415/وزير-الخارجية-الأوكراني-يطلب-من-الغرب-استئجار-أنظمة-باتريوت-1087979059.html

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