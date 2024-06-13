https://sarabic.ae/20240613/خبيرة-تكشف-أسباب-الظهور-المبكر-للشعر-الشائب-والأبيض-1089803361.html
خبيرة تكشف أسباب شيب الشعر المبكر
خبيرة تكشف أسباب شيب الشعر المبكر
سبوتنيك عربي
كشفت خبيرة في عالم الشعر عن الأسباب الرئيسية لظهور شيب الشعر في وقت مبكر لدى الكثير من الأشخاص، لافتة إلى أن ذلك يختلف من شخص لآخر حسب الجينات والتركيبة... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T05:10+0000
2024-06-13T05:10+0000
2024-06-13T05:32+0000
مجتمع
علوم
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وأشارت الطبيبة الروسية، يوليا غالياموفا، إلى أن أسباب ظهور الشيب أو الشعر الأبيض في وقت مبكر عادة تكون بسبب الوراثة، والمواقف العصيبة، وكذلك الأمراض الأخرى.وتابعت الخبيرة غالياموفا بالقول إن الشيب المبكر للشعر يمكن أن يكون بسبب أمراض مثل البهاق، الذي يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة ويمكن رؤية خصلات من الشعر الأبيض لدى الأولاد، موضحة أن ظهور الشعر الأبيض في سن 20-25 سنة هو القاعدة، ولكن إذا ظهر شيب الشعر عند طفل أو شخص في سن مبكرة إلى حد ما، فهذا بحاجة لاستشارة الطبيب والتحقق من وجود المرض.
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علوم
خبيرة تكشف أسباب شيب الشعر المبكر
05:10 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 05:32 GMT 13.06.2024)
كشفت خبيرة في عالم الشعر عن الأسباب الرئيسية لظهور شيب الشعر في وقت مبكر لدى الكثير من الأشخاص، لافتة إلى أن ذلك يختلف من شخص لآخر حسب الجينات والتركيبة الفيزيولوجية.
وأشارت الطبيبة الروسية، يوليا غالياموفا، إلى أن أسباب ظهور الشيب أو الشعر الأبيض في وقت مبكر عادة تكون بسبب الوراثة، والمواقف العصيبة، وكذلك الأمراض الأخرى.
وأضافت الطبيبة بالقول أنه من الممكن أن يتحول لون الشعر إلى اللون الأبيض في وقت مبكر، كقاعدة عامة، لا سيما بعد بلوغ سن النضج أي 18 عاما، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الظاهرة مرتبطة بالوراثة أو أن هناك مواقف مرهقة والإجهاد الذي يتعرض له الشخص يمكن أن يؤثر ويؤدي إلى تغير لون الشعر".
وتابعت الخبيرة غالياموفا بالقول إن الشيب المبكر للشعر يمكن أن يكون بسبب أمراض مثل البهاق، الذي يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة ويمكن رؤية خصلات من الشعر الأبيض لدى الأولاد، موضحة أن ظهور الشعر الأبيض في سن 20-25 سنة هو القاعدة، ولكن إذا ظهر شيب الشعر عند طفل أو شخص في سن مبكرة إلى حد ما، فهذا بحاجة لاستشارة الطبيب والتحقق من وجود المرض.