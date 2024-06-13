https://sarabic.ae/20240613/موقع-يكشف-عن-اجتماع-عسكري-جمع-إسرائيل-بدول-عربية-في-البحرين-برعاية-أمريكية-1089804564.html
موقع يكشف عن اجتماع عسكري جمع إسرائيل بدول عربية في البحرين برعاية أمريكية
موقع يكشف عن اجتماع عسكري جمع إسرائيل بدول عربية في البحرين برعاية أمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الخميس، بأن اجتماعا عسكريا عقد خلال الأسبوع الجاري في البحرين ضم كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقادة... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T07:04+0000
2024-06-13T07:04+0000
2024-06-13T07:04+0000
العالم
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وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادره أن الاجتماع عقد لبحث "التعاون الأمني الإقليمي"، بمشاركة قادة جيوش إسرائيل والسعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن، وجاء بعيدا عن الأضواء ودون الإعلان عن اللقاء بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المتعلقة بالحرب على غزة. وبحسب الموقع، حضر الاجتماع كل من قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال إريك كوريلا ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي وقادة عسكريين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن، مشيرة إلى أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.وفي هذا الصدد، أوضح مسؤولون أمريكيون للموقع أن التعاون مع إسرائيل ودول عربية بالمنطقة مكّن من جمع معلومات استخباراتية حول الهجوم وتوفير إنذار مبكر من المسيرات والصواريخ، وأضافوا بالقول إن هذا التعاون يشمل أيضا المشاركة الفعالة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلق من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل، وتمر عبر مجالهما الجوي.
https://sarabic.ae/20240612/إيران-تؤكد-أنها-أطلقت-أكثر-من-100-صاروخ-في-100-ثانية-في-عمليتها-ضد-إسرائيل-1089774977.html
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العالم
موقع يكشف عن اجتماع عسكري جمع إسرائيل بدول عربية في البحرين برعاية أمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الخميس، بأن اجتماعا عسكريا عقد خلال الأسبوع الجاري في البحرين ضم كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقادة جيوش خمس دول عربية برعاية قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال إريك كوريلا.
وذكر
موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادره أن الاجتماع عقد لبحث "التعاون الأمني الإقليمي"، بمشاركة قادة جيوش إسرائيل والسعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن، وجاء بعيدا عن الأضواء ودون الإعلان عن اللقاء بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المتعلقة بالحرب على غزة.
وأضاف الموقع أن "اللقاء جاء ليؤكد على أن الحوار العسكري والتعاون بين إسرائيل وهذه الدول العربية مستمر تحت مظلة القيادة المركزية للجيش الأمريكي على الرغم من الانتقادات العلنية والإدانات شديدة اللهجة التي تصدر عن هذه الدول ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".
وبحسب الموقع، حضر الاجتماع كل من قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال إريك كوريلا ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي وقادة عسكريين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن، مشيرة إلى أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.
ولفت الموقع إلى أن "التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، هي إحدى القضايا الرئيسية التي عملت عليها القيادة المركزية للجيش الأمريكي والبنتاغون مع جيوش المنطقة في السنوات الأخيرة"، مضيفا أن واشنطن تعتبر أن التصدي للهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل مطلع نيسان الماضي "إنجاز عظيم لم يكن ليتحقق دون هذه الجهود".
وفي هذا الصدد، أوضح مسؤولون أمريكيون للموقع أن التعاون مع إسرائيل ودول عربية بالمنطقة مكّن من جمع معلومات استخباراتية حول الهجوم وتوفير إنذار مبكر من المسيرات والصواريخ، وأضافوا بالقول إن هذا التعاون يشمل أيضا المشاركة الفعالة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلق من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل، وتمر عبر مجالهما الجوي.