https://sarabic.ae/20240613/موقع-يكشف-عن-اجتماع-عسكري-جمع-إسرائيل-بدول-عربية-في-البحرين-برعاية-أمريكية-1089804564.html

موقع يكشف عن اجتماع عسكري جمع إسرائيل بدول عربية في البحرين برعاية أمريكية

موقع يكشف عن اجتماع عسكري جمع إسرائيل بدول عربية في البحرين برعاية أمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الخميس، بأن اجتماعا عسكريا عقد خلال الأسبوع الجاري في البحرين ضم كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقادة... 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T07:04+0000

2024-06-13T07:04+0000

2024-06-13T07:04+0000

العالم

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وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادره أن الاجتماع عقد لبحث "التعاون الأمني ​​الإقليمي"، بمشاركة قادة جيوش إسرائيل والسعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن، وجاء بعيدا عن الأضواء ودون الإعلان عن اللقاء ​​بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المتعلقة بالحرب على غزة. وبحسب الموقع، حضر الاجتماع كل من قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال إريك كوريلا ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي وقادة عسكريين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن، مشيرة إلى أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.وفي هذا الصدد، أوضح مسؤولون أمريكيون للموقع أن التعاون مع إسرائيل ودول عربية بالمنطقة مكّن من جمع معلومات استخباراتية حول الهجوم وتوفير إنذار مبكر من المسيرات والصواريخ، وأضافوا بالقول إن هذا التعاون يشمل أيضا المشاركة الفعالة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلق من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل، وتمر عبر مجالهما الجوي.

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