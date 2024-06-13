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https://sarabic.ae/20240613/ميسي-يكشف-سبب-غيابه-عن-أولمبياد-باريس-مع-الأرجنتين-1089812312.html
ميسي يكشف سبب غيابه عن أولمبياد باريس مع الأرجنتين
ميسي يكشف سبب غيابه عن أولمبياد باريس مع الأرجنتين
سبوتنيك عربي
أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أنه لن يشارك في أولمبياد باريس هذا الصيف وسيركز في الدفاع عن لقب كوبا أمريكا في الولايات المتحدة. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T11:35+0000
2024-06-13T11:35+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح ميسي، في مقابلة تليفزيونية، أنه "تحدث مع زميله السابق خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأولمبي وتفهم موقفه"، مضيفا أنه "من الصعب التفكير في الأولمبياد الآن قبل أيام من كوبا أمريكا".وتابع لاعب انتر ميامي الأمريكي: "هذا يعني الغياب لشهرين أو ثلاثة أشهر متتالية عن النادي، وفضلا عن ذلك لم أعد في عمر يسمح لي بخوض كل المنافسات".واستطرد ميسي: "يجب أن اختار بعناية، سيكون من المبالغ فيه خوض بطولتين متتاليتين، كنت محظوظا جدا بالمشاركة في الأولمبياد من قبل وفزت بميدالية ذهبية برفقة ماسكيرانو (في بكين 2008) كانت تجربة مذهلة".وحظي ميسي البالغ من العمر 36 عاما، بانطلاقة مميزة مع "إنتر ميامي"، إذ سجل في 11 مباراة 11 هدفًا وصنع 5، وذلك منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر يوليو/ تموز الماضي،
https://sarabic.ae/20230926/هل-يشارك-ميسي-في-نهائي-كأس-أمريكا؟-1081435312.html
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رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية

ميسي يكشف سبب غيابه عن أولمبياد باريس مع الأرجنتين

11:35 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / CHRIS ARJOONالأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / CHRIS ARJOON
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أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أنه لن يشارك في أولمبياد باريس هذا الصيف وسيركز في الدفاع عن لقب كوبا أمريكا في الولايات المتحدة.
وأوضح ميسي، في مقابلة تليفزيونية، أنه "تحدث مع زميله السابق خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأولمبي وتفهم موقفه"، مضيفا أنه "من الصعب التفكير في الأولمبياد الآن قبل أيام من كوبا أمريكا".
وتابع لاعب انتر ميامي الأمريكي: "هذا يعني الغياب لشهرين أو ثلاثة أشهر متتالية عن النادي، وفضلا عن ذلك لم أعد في عمر يسمح لي بخوض كل المنافسات".
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
مجتمع
هل يشارك ميسي في نهائي كأس أمريكا؟
26 سبتمبر 2023, 21:04 GMT
واستطرد ميسي: "يجب أن اختار بعناية، سيكون من المبالغ فيه خوض بطولتين متتاليتين، كنت محظوظا جدا بالمشاركة في الأولمبياد من قبل وفزت بميدالية ذهبية برفقة ماسكيرانو (في بكين 2008) كانت تجربة مذهلة".
وحظي ميسي البالغ من العمر 36 عاما، بانطلاقة مميزة مع "إنتر ميامي"، إذ سجل في 11 مباراة 11 هدفًا وصنع 5، وذلك منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر يوليو/ تموز الماضي،
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