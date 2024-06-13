https://sarabic.ae/20240613/نقص-عدد-الجنود-أزمة-تطارد-الجيش-الألماني-1089810499.html

نقص عدد الجنود أزمة تطارد الجيش الألماني

نقص عدد الجنود أزمة تطارد الجيش الألماني

سبوتنيك عربي

كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن وجود خطة خاصة بتجنيد المزيد من الشباب لمواجهة أزمة نقص أعداد الجنود داخل الجيش. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T10:57+0000

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وسلطت وسائل إعلام ألمانية الضوء على خطة تجنيد المزيد من الشباب التي عرضها على البرلمان، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن زيادة حجم القوات العاملة في الجيش إلى مئتي ألف فرد. ووفقا لخطة وزير الدفاع، فإنه من المفترض أن يتم فحص نحو 400 ألف شاب تجاوز سنهم الـ18 عاما إلى التجنيد.القدرات البشريةتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، إلى أن عدد سكان ألمانيا يتجاوز 84.2 مليون نسمة بينهم نحو 31 ألف نسمة يصلحون للخدمة العسكرية بينما يصل سن التجنيد سنويا 842 ألف فرد.ويقدر العدد الإجمالي للجيش الألماني بنحو 216 ألف فرد، ويشمل ذلك 34 ألف فرد يمثلون قوة احتياط، بينما يقدر عدد القوات العاملة بنحو 182 ألف جندي فقط.ولهذا السبب يسعى وزير الدفاع الألماني لزيادة عدد القوات العاملة للجيش عن طريق خطة التجنيد الجديد. ورغم تصنيف الجيش الألماني في المرتبة رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم، إلا أن قواته العاملة يتم تصنيفها في المرتبة رقم 30 عالميا، بينما تصنف قواته الاحتياطية في المرتبة رقم 56 على مستوى العالم.

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