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نقص عدد الجنود أزمة تطارد الجيش الألماني
نقص عدد الجنود أزمة تطارد الجيش الألماني
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن وجود خطة خاصة بتجنيد المزيد من الشباب لمواجهة أزمة نقص أعداد الجنود داخل الجيش. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T10:57+0000
2024-06-13T10:57+0000
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وسلطت وسائل إعلام ألمانية الضوء على خطة تجنيد المزيد من الشباب التي عرضها على البرلمان، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن زيادة حجم القوات العاملة في الجيش إلى مئتي ألف فرد. ووفقا لخطة وزير الدفاع، فإنه من المفترض أن يتم فحص نحو 400 ألف شاب تجاوز سنهم الـ18 عاما إلى التجنيد.القدرات البشريةتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، إلى أن عدد سكان ألمانيا يتجاوز 84.2 مليون نسمة بينهم نحو 31 ألف نسمة يصلحون للخدمة العسكرية بينما يصل سن التجنيد سنويا 842 ألف فرد.ويقدر العدد الإجمالي للجيش الألماني بنحو 216 ألف فرد، ويشمل ذلك 34 ألف فرد يمثلون قوة احتياط، بينما يقدر عدد القوات العاملة بنحو 182 ألف جندي فقط.ولهذا السبب يسعى وزير الدفاع الألماني لزيادة عدد القوات العاملة للجيش عن طريق خطة التجنيد الجديد. ورغم تصنيف الجيش الألماني في المرتبة رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم، إلا أن قواته العاملة يتم تصنيفها في المرتبة رقم 30 عالميا، بينما تصنف قواته الاحتياطية في المرتبة رقم 56 على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20240310/وزير-الدفاع-الألماني-يحذر-من-عجز-في-ميزانية-الجيش-خلال-العام-المقبل-1086841513.html
https://sarabic.ae/20240302/شولتس-يعلق-على-التسجيلات-الصوتية-للجيش-الألماني-حول-هجوم-القرم-1086594098.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار ألمانيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار ألمانيا, الأخبار

نقص عدد الجنود أزمة تطارد الجيش الألماني

10:57 GMT 13.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن وجود خطة خاصة بتجنيد المزيد من الشباب لمواجهة أزمة نقص أعداد الجنود داخل الجيش.
وسلطت وسائل إعلام ألمانية الضوء على خطة تجنيد المزيد من الشباب التي عرضها على البرلمان، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن زيادة حجم القوات العاملة في الجيش إلى مئتي ألف فرد.
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
وزير الدفاع الألماني يحذر من عجز في ميزانية الجيش خلال العام المقبل
10 مارس, 09:24 GMT
ووفقا لخطة وزير الدفاع، فإنه من المفترض أن يتم فحص نحو 400 ألف شاب تجاوز سنهم الـ18 عاما إلى التجنيد.
القدرات البشرية
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، إلى أن عدد سكان ألمانيا يتجاوز 84.2 مليون نسمة بينهم نحو 31 ألف نسمة يصلحون للخدمة العسكرية بينما يصل سن التجنيد سنويا 842 ألف فرد.
ويقدر العدد الإجمالي للجيش الألماني بنحو 216 ألف فرد، ويشمل ذلك 34 ألف فرد يمثلون قوة احتياط، بينما يقدر عدد القوات العاملة بنحو 182 ألف جندي فقط.
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يعلق على التسجيلات الصوتية للجيش الألماني حول هجوم القرم
2 مارس, 13:30 GMT
ولهذا السبب يسعى وزير الدفاع الألماني لزيادة عدد القوات العاملة للجيش عن طريق خطة التجنيد الجديد.
ورغم تصنيف الجيش الألماني في المرتبة رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم، إلا أن قواته العاملة يتم تصنيفها في المرتبة رقم 30 عالميا، بينما تصنف قواته الاحتياطية في المرتبة رقم 56 على مستوى العالم.
© Sputnikما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:57 GMTАвтомобиль журналиста горит после того, как он был сбит израильским обстрелом в пограничной с Израилем деревне Альма-эш-Шааб, на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف عشرات المواقع العسكرية الإسرائيلية على حدود بلاده05:10 GMT
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