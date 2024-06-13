https://sarabic.ae/20240613/نقص-عدد-الجنود-أزمة-تطارد-الجيش-الألماني-1089810499.html
نقص عدد الجنود أزمة تطارد الجيش الألماني
نقص عدد الجنود أزمة تطارد الجيش الألماني
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن وجود خطة خاصة بتجنيد المزيد من الشباب لمواجهة أزمة نقص أعداد الجنود داخل الجيش. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T10:57+0000
2024-06-13T10:57+0000
2024-06-13T10:57+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7f10e5da87cb18e6e2b9939b95b7617.jpg
وسلطت وسائل إعلام ألمانية الضوء على خطة تجنيد المزيد من الشباب التي عرضها على البرلمان، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن زيادة حجم القوات العاملة في الجيش إلى مئتي ألف فرد. ووفقا لخطة وزير الدفاع، فإنه من المفترض أن يتم فحص نحو 400 ألف شاب تجاوز سنهم الـ18 عاما إلى التجنيد.القدرات البشريةتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، إلى أن عدد سكان ألمانيا يتجاوز 84.2 مليون نسمة بينهم نحو 31 ألف نسمة يصلحون للخدمة العسكرية بينما يصل سن التجنيد سنويا 842 ألف فرد.ويقدر العدد الإجمالي للجيش الألماني بنحو 216 ألف فرد، ويشمل ذلك 34 ألف فرد يمثلون قوة احتياط، بينما يقدر عدد القوات العاملة بنحو 182 ألف جندي فقط.ولهذا السبب يسعى وزير الدفاع الألماني لزيادة عدد القوات العاملة للجيش عن طريق خطة التجنيد الجديد. ورغم تصنيف الجيش الألماني في المرتبة رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم، إلا أن قواته العاملة يتم تصنيفها في المرتبة رقم 30 عالميا، بينما تصنف قواته الاحتياطية في المرتبة رقم 56 على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20240310/وزير-الدفاع-الألماني-يحذر-من-عجز-في-ميزانية-الجيش-خلال-العام-المقبل-1086841513.html
https://sarabic.ae/20240302/شولتس-يعلق-على-التسجيلات-الصوتية-للجيش-الألماني-حول-هجوم-القرم-1086594098.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42b48492a7a58a0b58db9e4afe9020b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار ألمانيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار ألمانيا, الأخبار
نقص عدد الجنود أزمة تطارد الجيش الألماني
كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن وجود خطة خاصة بتجنيد المزيد من الشباب لمواجهة أزمة نقص أعداد الجنود داخل الجيش.
وسلطت وسائل إعلام ألمانية الضوء على خطة تجنيد المزيد من الشباب التي عرضها على البرلمان، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن زيادة حجم القوات العاملة في الجيش
إلى مئتي ألف فرد.
ووفقا لخطة وزير الدفاع، فإنه من المفترض أن يتم فحص نحو 400 ألف شاب تجاوز سنهم الـ18 عاما إلى التجنيد.
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، إلى أن عدد سكان ألمانيا يتجاوز 84.2 مليون نسمة بينهم نحو 31 ألف نسمة يصلحون للخدمة العسكرية بينما يصل سن التجنيد سنويا 842 ألف فرد.
ويقدر العدد الإجمالي للجيش الألماني بنحو 216 ألف فرد، ويشمل ذلك 34 ألف فرد يمثلون قوة
احتياط، بينما يقدر عدد القوات العاملة بنحو 182 ألف جندي فقط.
ولهذا السبب يسعى وزير الدفاع الألماني
لزيادة عدد القوات العاملة للجيش عن طريق خطة التجنيد الجديد.
ورغم تصنيف الجيش الألماني في المرتبة رقم 20 بين أضخم 145 جيشا في العالم، إلا أن قواته العاملة يتم تصنيفها في المرتبة رقم 30 عالميا، بينما تصنف قواته الاحتياطية في المرتبة رقم 56 على مستوى العالم.