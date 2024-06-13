صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلاد

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صور لوصول أسطول من السفن الحربية الروسية، بالإضافة إلى غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء، 12 يونيو/حزيران 2024، قبل التدريبات العسكرية المخطط لها في منطقة البحر الكاريبي.