صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلاد

صور لوصول أسطول من السفن الحربية الروسية، بالإضافة إلى غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء، 12 يونيو/حزيران 2024، قبل التدريبات العسكرية المخطط لها في منطقة البحر الكاريبي.
صور لوصول أسطول من السفن الحربية الروسية، بالإضافة إلى غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء، 12 يونيو/حزيران 2024، قبل التدريبات العسكرية المخطط لها في منطقة البحر الكاريبي.
فرقاطة البحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024
فرقاطة البحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024
أشخاص يرتدون الأعلام الروسية يشاهدون غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024
أشخاص يرتدون الأعلام الروسية يشاهدون غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024
سفينة الإنقاذ والقاطرة "نيكولاي تشيكر"، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، في ميناء هافانا، في 12 يونيو/حزيران 2024
سفينة الإنقاذ والقاطرة "نيكولاي تشيكر"، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، في ميناء هافانا، في 12 يونيو/حزيران 2024
صور لمشاة البحرية الروسية يقفون على رأس الغواصة الروسية "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، يذكر أن الغواصة الروسية (لا تحمل أسلحة نووية)
صور لمشاة البحرية الروسية يقفون على رأس الغواصة الروسية "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، يذكر أن الغواصة الروسية (لا تحمل أسلحة نووية)
صور لأشخاص ينتظرون وصول الغواصة الروسية "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024
صور لأشخاص ينتظرون وصول الغواصة الروسية "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024
فرقاطة البحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024
فرقاطة البحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024
امرأة تلوح لأفراد طاقم الغواصة "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، بعد وصولها إلى ميناء هافانا في 12 يونيو/حزيران 2024
امرأة تلوح لأفراد طاقم الغواصة "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، بعد وصولها إلى ميناء هافانا في 12 يونيو/حزيران 2024