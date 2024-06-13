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ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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لقاء سبوتنيك
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183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
من الملعب
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240613/1089826471.html
صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلاد
صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلاد
سبوتنيك عربي
13.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلاد

15:02 GMT 13.06.2024
تابعنا عبر
© AP Photo / Arial Ley

صور لوصول أسطول من السفن الحربية الروسية، بالإضافة إلى غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء، 12 يونيو/حزيران 2024، قبل التدريبات العسكرية المخطط لها في منطقة البحر الكاريبي.

صور لوصول أسطول من السفن الحربية الروسية، بالإضافة إلى غواصة &quot;قازان&quot; الروسية التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء، 12 يونيو/حزيران 2024، قبل التدريبات العسكرية المخطط لها في منطقة البحر الكاريبي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Arial Ley

صور لوصول أسطول من السفن الحربية الروسية، بالإضافة إلى غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء، 12 يونيو/حزيران 2024، قبل التدريبات العسكرية المخطط لها في منطقة البحر الكاريبي.

© AP Photo / Arial Ley

فرقاطة البحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024

فرقاطة البحرية الروسية &quot;الأدميرال غورشكوف&quot; تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Arial Ley

فرقاطة البحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024

© AP Photo / Arial Ley

أشخاص يرتدون الأعلام الروسية يشاهدون غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024

أشخاص يرتدون الأعلام الروسية يشاهدون غواصة &quot;قازان&quot; الروسية التي تعمل بالطاقة النووية تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Arial Ley

أشخاص يرتدون الأعلام الروسية يشاهدون غواصة "قازان" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024

© AFP 2023 / Yamil Lage

سفينة الإنقاذ والقاطرة "نيكولاي تشيكر"، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، في ميناء هافانا، في 12 يونيو/حزيران 2024

سفينة الإنقاذ والقاطرة &quot;نيكولاي تشيكر&quot;، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، في ميناء هافانا، في 12 يونيو/حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

سفينة الإنقاذ والقاطرة "نيكولاي تشيكر"، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، في ميناء هافانا، في 12 يونيو/حزيران 2024

© AFP 2023 / Yamil Lage

صور لمشاة البحرية الروسية يقفون على رأس الغواصة الروسية "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، يذكر أن الغواصة الروسية (لا تحمل أسلحة نووية)

صور لمشاة البحرية الروسية يقفون على رأس الغواصة الروسية &quot;قازان&quot; التي تعمل بالطاقة النووية، يذكر أن الغواصة الروسية (لا تحمل أسلحة نووية) - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

صور لمشاة البحرية الروسية يقفون على رأس الغواصة الروسية "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، يذكر أن الغواصة الروسية (لا تحمل أسلحة نووية)

© AP Photo / Arial Ley

صور لأشخاص ينتظرون وصول الغواصة الروسية "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024

صور لأشخاص ينتظرون وصول الغواصة الروسية &quot;قازان&quot; التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Arial Ley

صور لأشخاص ينتظرون وصول الغواصة الروسية "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024

© AP Photo / Arial Ley

فرقاطة البحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024

فرقاطة البحرية الروسية &quot;الأدميرال غورشكوف&quot; تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Arial Ley

فرقاطة البحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى ميناء هافانا، كوبا، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024

© AFP 2023 / Yamil Lage

امرأة تلوح لأفراد طاقم الغواصة "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، بعد وصولها إلى ميناء هافانا في 12 يونيو/حزيران 2024

امرأة تلوح لأفراد طاقم الغواصة &quot;قازان&quot; التي تعمل بالطاقة النووية، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، بعد وصولها إلى ميناء هافانا في 12 يونيو/حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

امرأة تلوح لأفراد طاقم الغواصة "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، وهي جزء من مفرزة البحرية الروسية التي تزور كوبا، بعد وصولها إلى ميناء هافانا في 12 يونيو/حزيران 2024

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