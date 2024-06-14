إنتاج الذهب في العالم

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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
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ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
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29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
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183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
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كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
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خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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عالم سبوتنيك
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إنتاج الذهب في العالم
إنتاج الذهب في العالم
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إنتاج الذهب في العالم
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إنتاج الذهب في العالم
إنتاج الذهب في العالم

إنتاج الذهب في العالم

13:11 GMT 14.06.2024
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ظلت روسيا في عام 2023، على الرغم من العقوبات، ثاني أكبر منتج للذهب في العالم: بلغ إنتاج هذا المعدن 322 طنًا، وفقًا لحسابات "سبوتنيك". ويوضح الإنفوغراف الآتي، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، إنتاج الذهب في العالم.
إنتاج الذهب في العالم - سبوتنيك عربي
إنتاج الذهب في العالم - سبوتنيك عربي
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