الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240614/الصور-الأكثر-طرافة-لهذا-الأسبوع-1089860317.html
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

13:38 GMT 14.06.2024 (تم التحديث: 14:11 GMT 14.06.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورزوار يلتقطون الصور في مزارع الخزامى في منطقة بخشيساراي في شبه جزيرة القرم.
زوار يلتقطون الصور في مزارع الخزامى في منطقة بخشيساراي في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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زوار يلتقطون الصور في مزارع الخزامى في منطقة بخشيساراي في شبه جزيرة القرم.
© AP Photo / Gustavo Garello

اشتباك بين متظاهرين مناهضين للحكومة الأرجنتينية مع الشرطة خارج الكونغرس خلال مناقشة مشروع قانون الإصلاح الذي روج له الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في بوينس آيرس.

اشتباك بين متظاهرين مناهضين للحكومة الأرجنتينية مع الشرطة خارج الكونغرس خلال مناقشة مشروع قانون الإصلاح الذي روج له الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في بوينس آيرس. - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / Gustavo Garello

اشتباك بين متظاهرين مناهضين للحكومة الأرجنتينية مع الشرطة خارج الكونغرس خلال مناقشة مشروع قانون الإصلاح الذي روج له الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في بوينس آيرس.

© AP Photo / Richard Drew

فتيات يضعن أحمر الشفاه في مركز بورصة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح

فتيات يضعن أحمر الشفاه في مركز بورصة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح - سبوتنيك عربي
3/20
© AP Photo / Richard Drew

فتيات يضعن أحمر الشفاه في مركز بورصة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح

© AFP 2023 / Yamil Lage

فتاة كوبية تلوح لأفراد طاقم غواصة قازان نووية التي وصلت إلى ميناء هافانا الكوبي

فتاة كوبية تلوح لأفراد طاقم غواصة قازان نووية التي وصلت إلى ميناء هافانا الكوبي - سبوتنيك عربي
4/20
© AFP 2023 / Yamil Lage

فتاة كوبية تلوح لأفراد طاقم غواصة قازان نووية التي وصلت إلى ميناء هافانا الكوبي

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في سباق ملون في مجمع لوجنيكي الأولمبي في موسكو.

مشاركون في سباق ملون في مجمع لوجنيكي الأولمبي في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/20
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في سباق ملون في مجمع لوجنيكي الأولمبي في موسكو.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

قادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوبي إيطاليا

قادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوبي إيطاليا - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

قادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوبي إيطاليا

© AP Photo / Vahram Baghdasaryan/Photolure

انفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان

انفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Vahram Baghdasaryan/Photolure

انفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان

© AP Photo / Ramon Espinosa

أطفال يلعبون بحبال سفينة راسية على شاطئ باريكا في غيانا

أطفال يلعبون بحبال سفينة راسية على شاطئ باريكا في غيانا - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Ramon Espinosa

أطفال يلعبون بحبال سفينة راسية على شاطئ باريكا في غيانا

© AFP 2023 / Eyad Baba

فتاة فلسطينية تتسلق الأنقاض بعد يوم من عمليات قامت بها القوات الخاصة الإسرائيلية في مخيم النصيرات

فتاة فلسطينية تتسلق الأنقاض بعد يوم من عمليات قامت بها القوات الخاصة الإسرائيلية في مخيم النصيرات - سبوتنيك عربي
9/20
© AFP 2023 / Eyad Baba

فتاة فلسطينية تتسلق الأنقاض بعد يوم من عمليات قامت بها القوات الخاصة الإسرائيلية في مخيم النصيرات

© AFP 2023 / Anil Shakya

نساء يشربن الماء خلال يوم صيفي حار في براياغراج الهندية

نساء يشربن الماء خلال يوم صيفي حار في براياغراج الهندية - سبوتنيك عربي
10/20
© AFP 2023 / Anil Shakya

نساء يشربن الماء خلال يوم صيفي حار في براياغراج الهندية

© AP Photo / Achmad Ibrahim

أشخاص يبيعون الأغنام والماعز قبل عطلة عيد الأضحى في سوق للماشية في جونجول الإندونيسية.

أشخاص يبيعون الأغنام والماعز قبل عطلة عيد الأضحى في سوق للماشية في جونجول الإندونيسية. - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Achmad Ibrahim

أشخاص يبيعون الأغنام والماعز قبل عطلة عيد الأضحى في سوق للماشية في جونجول الإندونيسية.

© AFP 2023 / Timur Matahari

أشخاص على متن قوارب يجمعون المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير من نهر سيتاروم الملوث بشدة في باتوجاجار في باندونج الواقعة في جاوة الغربية.

أشخاص على متن قوارب يجمعون المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير من نهر سيتاروم الملوث بشدة في باتوجاجار في باندونج الواقعة في جاوة الغربية. - سبوتنيك عربي
12/20
© AFP 2023 / Timur Matahari

أشخاص على متن قوارب يجمعون المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير من نهر سيتاروم الملوث بشدة في باتوجاجار في باندونج الواقعة في جاوة الغربية.

© AP Photo / Gregorio Borgia

رياضيات يستلقين على خط النهاية في سباق التتابع 4 × 400 متر سيدات في بطولة أوروبا لألعاب القوى في روما

رياضيات يستلقين على خط النهاية في سباق التتابع 4 × 400 متر سيدات في بطولة أوروبا لألعاب القوى في روما - سبوتنيك عربي
13/20
© AP Photo / Gregorio Borgia

رياضيات يستلقين على خط النهاية في سباق التتابع 4 × 400 متر سيدات في بطولة أوروبا لألعاب القوى في روما

© AFP 2023 / Attila Kisbenedek

نساء يرتدين الثياب المجرية التقليدية يملأن بطاقات اقتراعهن في مركز اقتراع

نساء يرتدين الثياب المجرية التقليدية يملأن بطاقات اقتراعهن في مركز اقتراع - سبوتنيك عربي
14/20
© AFP 2023 / Attila Kisbenedek

نساء يرتدين الثياب المجرية التقليدية يملأن بطاقات اقتراعهن في مركز اقتراع

© AP Photo / Chan Long Hei

يشارك المتنافسون في سباق قوارب التنين السنوي للاحتفال بمهرجان توين إنج في هونغ كونغ

يشارك المتنافسون في سباق قوارب التنين السنوي للاحتفال بمهرجان توين إنج في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Chan Long Hei

يشارك المتنافسون في سباق قوارب التنين السنوي للاحتفال بمهرجان توين إنج في هونغ كونغ

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

المشاركون يحملون ضريحًا متنقلًا أو "ميكوشي" في الشوارع خلال مهرجان تسوكيجي شيشي ماتسوري في طوكيو

المشاركون يحملون ضريحًا متنقلًا أو &quot;ميكوشي&quot; في الشوارع خلال مهرجان تسوكيجي شيشي ماتسوري في طوكيو - سبوتنيك عربي
16/20
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

المشاركون يحملون ضريحًا متنقلًا أو "ميكوشي" في الشوارع خلال مهرجان تسوكيجي شيشي ماتسوري في طوكيو

© AFP 2023 / Jalaa Marey

رجال دروز محليون يشاهدون ألسنة اللهب تشتعل في أحد الحقول بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة بانياس في مرتفعات الجولان

رجال دروز محليون يشاهدون ألسنة اللهب تشتعل في أحد الحقول بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة بانياس في مرتفعات الجولان - سبوتنيك عربي
17/20
© AFP 2023 / Jalaa Marey

رجال دروز محليون يشاهدون ألسنة اللهب تشتعل في أحد الحقول بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة بانياس في مرتفعات الجولان

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

متظاهرون يتظاهرون ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي بعد نجاحهم في الانتخابات الأوروبية، في تجمع حاشد في ليون

متظاهرون يتظاهرون ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي بعد نجاحهم في الانتخابات الأوروبية، في تجمع حاشد في ليون - سبوتنيك عربي
18/20
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

متظاهرون يتظاهرون ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي بعد نجاحهم في الانتخابات الأوروبية، في تجمع حاشد في ليون

© AP Photo / Fernando Vergara

المعلمون يرقصون وهم يسيرون إلى الكونغرس للاحتجاج على القانون التشريعي للتعليم، وهي مبادرة حكومية لإصلاحات التعليم التي ينظر فيها المشرعون، في اليوم الأول من إضراب المعلمين في بوغوتا

المعلمون يرقصون وهم يسيرون إلى الكونغرس للاحتجاج على القانون التشريعي للتعليم، وهي مبادرة حكومية لإصلاحات التعليم التي ينظر فيها المشرعون، في اليوم الأول من إضراب المعلمين في بوغوتا - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Fernando Vergara

المعلمون يرقصون وهم يسيرون إلى الكونغرس للاحتجاج على القانون التشريعي للتعليم، وهي مبادرة حكومية لإصلاحات التعليم التي ينظر فيها المشرعون، في اليوم الأول من إضراب المعلمين في بوغوتا

© AP Photo / Petros Giannakouris

سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد شخص آخر يجلس على مقعد أمام معبد البارثينون في الأكروبوليس القديم في أثينا

سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد شخص آخر يجلس على مقعد أمام معبد البارثينون في الأكروبوليس القديم في أثينا - سبوتنيك عربي
20/20
© AP Photo / Petros Giannakouris

سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد شخص آخر يجلس على مقعد أمام معبد البارثينون في الأكروبوليس القديم في أثينا

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