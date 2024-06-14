الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

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المعلمون يرقصون وهم يسيرون إلى الكونغرس للاحتجاج على القانون التشريعي للتعليم، وهي مبادرة حكومية لإصلاحات التعليم التي ينظر فيها المشرعون، في اليوم الأول من إضراب المعلمين في بوغوتا