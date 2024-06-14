الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

اشتباك بين متظاهرين مناهضين للحكومة الأرجنتينية مع الشرطة خارج الكونغرس خلال مناقشة مشروع قانون الإصلاح الذي روج له الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في بوينس آيرس.
اشتباك بين متظاهرين مناهضين للحكومة الأرجنتينية مع الشرطة خارج الكونغرس خلال مناقشة مشروع قانون الإصلاح الذي روج له الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في بوينس آيرس.
فتيات يضعن أحمر الشفاه في مركز بورصة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح
فتيات يضعن أحمر الشفاه في مركز بورصة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح
فتاة كوبية تلوح لأفراد طاقم غواصة قازان نووية التي وصلت إلى ميناء هافانا الكوبي
فتاة كوبية تلوح لأفراد طاقم غواصة قازان نووية التي وصلت إلى ميناء هافانا الكوبي
مشاركون في سباق ملون في مجمع لوجنيكي الأولمبي في موسكو.
مشاركون في سباق ملون في مجمع لوجنيكي الأولمبي في موسكو.
قادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوبي إيطاليا
قادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوبي إيطاليا
انفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان
انفجار قنبلة صوتية خلال مظاهرة مناوئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان
أطفال يلعبون بحبال سفينة راسية على شاطئ باريكا في غيانا
أطفال يلعبون بحبال سفينة راسية على شاطئ باريكا في غيانا
فتاة فلسطينية تتسلق الأنقاض بعد يوم من عمليات قامت بها القوات الخاصة الإسرائيلية في مخيم النصيرات
فتاة فلسطينية تتسلق الأنقاض بعد يوم من عمليات قامت بها القوات الخاصة الإسرائيلية في مخيم النصيرات
نساء يشربن الماء خلال يوم صيفي حار في براياغراج الهندية
نساء يشربن الماء خلال يوم صيفي حار في براياغراج الهندية
أشخاص يبيعون الأغنام والماعز قبل عطلة عيد الأضحى في سوق للماشية في جونجول الإندونيسية.
أشخاص يبيعون الأغنام والماعز قبل عطلة عيد الأضحى في سوق للماشية في جونجول الإندونيسية.
أشخاص على متن قوارب يجمعون المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير من نهر سيتاروم الملوث بشدة في باتوجاجار في باندونج الواقعة في جاوة الغربية.
أشخاص على متن قوارب يجمعون المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير من نهر سيتاروم الملوث بشدة في باتوجاجار في باندونج الواقعة في جاوة الغربية.
رياضيات يستلقين على خط النهاية في سباق التتابع 4 × 400 متر سيدات في بطولة أوروبا لألعاب القوى في روما
رياضيات يستلقين على خط النهاية في سباق التتابع 4 × 400 متر سيدات في بطولة أوروبا لألعاب القوى في روما
نساء يرتدين الثياب المجرية التقليدية يملأن بطاقات اقتراعهن في مركز اقتراع
نساء يرتدين الثياب المجرية التقليدية يملأن بطاقات اقتراعهن في مركز اقتراع
يشارك المتنافسون في سباق قوارب التنين السنوي للاحتفال بمهرجان توين إنج في هونغ كونغ
يشارك المتنافسون في سباق قوارب التنين السنوي للاحتفال بمهرجان توين إنج في هونغ كونغ
المشاركون يحملون ضريحًا متنقلًا أو "ميكوشي" في الشوارع خلال مهرجان تسوكيجي شيشي ماتسوري في طوكيو
المشاركون يحملون ضريحًا متنقلًا أو "ميكوشي" في الشوارع خلال مهرجان تسوكيجي شيشي ماتسوري في طوكيو
رجال دروز محليون يشاهدون ألسنة اللهب تشتعل في أحد الحقول بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة بانياس في مرتفعات الجولان
رجال دروز محليون يشاهدون ألسنة اللهب تشتعل في أحد الحقول بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة بانياس في مرتفعات الجولان
متظاهرون يتظاهرون ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي بعد نجاحهم في الانتخابات الأوروبية، في تجمع حاشد في ليون
متظاهرون يتظاهرون ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي بعد نجاحهم في الانتخابات الأوروبية، في تجمع حاشد في ليون
المعلمون يرقصون وهم يسيرون إلى الكونغرس للاحتجاج على القانون التشريعي للتعليم، وهي مبادرة حكومية لإصلاحات التعليم التي ينظر فيها المشرعون، في اليوم الأول من إضراب المعلمين في بوغوتا
المعلمون يرقصون وهم يسيرون إلى الكونغرس للاحتجاج على القانون التشريعي للتعليم، وهي مبادرة حكومية لإصلاحات التعليم التي ينظر فيها المشرعون، في اليوم الأول من إضراب المعلمين في بوغوتا
سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد شخص آخر يجلس على مقعد أمام معبد البارثينون في الأكروبوليس القديم في أثينا
سائح يستخدم مروحة يدوية لتبريد شخص آخر يجلس على مقعد أمام معبد البارثينون في الأكروبوليس القديم في أثينا