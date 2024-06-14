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حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة... صور
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة... صور
سبوتنيك عربي
نظّم الاتحاد النسائي العام ومكتب دعم وتمكين المرأة في جامعة طرابلس، بالتعاون مع اتحاد الطلبة في كلية القانون، حملة لدعم الشعب الفلسطيني تحت اسم "المقاطعة ما... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T10:25+0000
2024-06-14T10:25+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، تخللت فقرات هذه الحملة عدة فقرات تهدف إلى التوعية بأهمية مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل ووجوب هذه المقاطعة في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.وشدد الحضور على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوسع والتوعية بحملات المقاطعة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان عليه.كما تمت التوعية بأهمية المقاطعة وإبراز دورها المؤثر والفعال في الوقوف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين.إلى ذلك، أقيم معرض للوحات الفنية جسدوا من خلالها مفاهيم المقاطعة والتضامن مع القضية الفلسطينية ومن ثم فقرة تكريم الرسامين والمصورين.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240312/صناعة-المحتوى-في-ليبيا-تسهم-في-مقاطعة-المنتجات-الأمريكية-الداعمة-للحرب-على-قطاع-غزة-1086907826.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة... صور

10:25 GMT 14.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
نظّم الاتحاد النسائي العام ومكتب دعم وتمكين المرأة في جامعة طرابلس، بالتعاون مع اتحاد الطلبة في كلية القانون، حملة لدعم الشعب الفلسطيني تحت اسم "المقاطعة ما بين الشريعة والقانون" في مقر جامعة طرابلس.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، تخللت فقرات هذه الحملة عدة فقرات تهدف إلى التوعية بأهمية مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل ووجوب هذه المقاطعة في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
1/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
2/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
3/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
4/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
5/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
6/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
7/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
8/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
9/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
10/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
11/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة
وشدد الحضور على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوسع والتوعية بحملات المقاطعة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان عليه.
كما تمت التوعية بأهمية المقاطعة وإبراز دورها المؤثر والفعال في الوقوف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين.
إلى ذلك، أقيم معرض للوحات الفنية جسدوا من خلالها مفاهيم المقاطعة والتضامن مع القضية الفلسطينية ومن ثم فقرة تكريم الرسامين والمصورين.
ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
"صناعة المحتوى" في ليبيا تسهم في مقاطعة المنتجات الأمريكية الداعمة للحرب على قطاع غزة
12 مارس, 14:20 GMT
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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