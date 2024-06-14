https://sarabic.ae/20240614/حملة-توعوية-في-ليبيا-بأهمية-مقاطعة-المنتجات-الداعمة-للحرب-في-قطاع-غزة-صور-1089854166.html

حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة... صور

حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة... صور

سبوتنيك عربي

نظّم الاتحاد النسائي العام ومكتب دعم وتمكين المرأة في جامعة طرابلس، بالتعاون مع اتحاد الطلبة في كلية القانون، حملة لدعم الشعب الفلسطيني تحت اسم "المقاطعة ما... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T10:25+0000

2024-06-14T10:25+0000

2024-06-14T10:25+0000

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وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، تخللت فقرات هذه الحملة عدة فقرات تهدف إلى التوعية بأهمية مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل ووجوب هذه المقاطعة في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.وشدد الحضور على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوسع والتوعية بحملات المقاطعة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان عليه.كما تمت التوعية بأهمية المقاطعة وإبراز دورها المؤثر والفعال في الوقوف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين.إلى ذلك، أقيم معرض للوحات الفنية جسدوا من خلالها مفاهيم المقاطعة والتضامن مع القضية الفلسطينية ومن ثم فقرة تكريم الرسامين والمصورين.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20240312/صناعة-المحتوى-في-ليبيا-تسهم-في-مقاطعة-المنتجات-الأمريكية-الداعمة-للحرب-على-قطاع-غزة-1086907826.html

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