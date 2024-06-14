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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/روسيا-تعتبر-نقل-معدات-عسكرية-إلى-كييف-من-قبل-الأرجنتين-خطوة-غير-ودية-1089841297.html
روسيا تعتبر نقل معدات عسكرية إلى كييف من قبل الأرجنتين خطوة غير ودية
روسيا تعتبر نقل معدات عسكرية إلى كييف من قبل الأرجنتين خطوة غير ودية
سبوتنيك عربي
أفاد السفير الروسي في الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، للصحفيين أن روسيا تنبه السلطات الأرجنتينية إلى أن نقل محتمل لمعدات عسكرية إلى أوكرانيا سيُعتبر خطوة غير... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T01:31+0000
2024-06-14T01:31+0000
الأرجنتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت بوابة الأخبار الأرجنتينية "إنفوباي" في وقت سابق أن بوينس آيرس كانت تفكر في نقل خمس مقاتلات من طراز "سوبر إتندارد" إلى أوكرانيا، وأن وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا مونتينو كانت مشغولة بمحادثات حول هذا الموضوع مع نظرائها الفرنسيين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وقد دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلر هذا النقل بحسب التقارير.وقال فيوكتيستوف إن هناك فهمًا بأن مثل هذه المفاوضات جرت فعلاً، ولكن هناك تأكيدات بأن الطائرات لن يتم تسليمها في النهاية.وأضاف السفير الروسي: "نحن قلقون أيضًا من التقارير الإعلامية حول إمكانية نقل دبابات الأرجنتين من خلال ألمانيا، على نمط نقل الطائرات عبر فرنسا. نحن ننبه بوضوح وبحزم الأرجنتين إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون غير ودية تجاه روسيا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر: بعد كل شيء، ستُستخدم هذه المعدات العسكرية في الميدان ضد الجنود والضباط الروس,".وتابع فيوكتيستوف: "نأمل أن تظهر الأرجنتين تقديرها التقليدي وعدم التدخل في النزاع في أوكرانيا. سيسمح ذلك لنا بالحفاظ على العلاقات الودية بين روسيا والأرجنتين,".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الكرونيستا" أن هناك محادثات قد تكونت حول نقل دبابات الأرجنتين من طراز TAM، التي تم تصميمها للأرجنتين من قبل ألمانيا، إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20230129/الأرجنتين-ترفض-الطلب-الألماني-بإرسال-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1072832277.html
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الأرجنتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الأرجنتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تعتبر نقل معدات عسكرية إلى كييف من قبل الأرجنتين خطوة غير ودية

01:31 GMT 14.06.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أفاد السفير الروسي في الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، للصحفيين أن روسيا تنبه السلطات الأرجنتينية إلى أن نقل محتمل لمعدات عسكرية إلى أوكرانيا سيُعتبر خطوة غير ودية.
وذكرت بوابة الأخبار الأرجنتينية "إنفوباي" في وقت سابق أن بوينس آيرس كانت تفكر في نقل خمس مقاتلات من طراز "سوبر إتندارد" إلى أوكرانيا، وأن وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا مونتينو كانت مشغولة بمحادثات حول هذا الموضوع مع نظرائها الفرنسيين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وقد دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلر هذا النقل بحسب التقارير.
بوينس أيرس الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
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وقال فيوكتيستوف إن هناك فهمًا بأن مثل هذه المفاوضات جرت فعلاً، ولكن هناك تأكيدات بأن الطائرات لن يتم تسليمها في النهاية.
وأضاف السفير الروسي: "نحن قلقون أيضًا من التقارير الإعلامية حول إمكانية نقل دبابات الأرجنتين من خلال ألمانيا، على نمط نقل الطائرات عبر فرنسا. نحن ننبه بوضوح وبحزم الأرجنتين إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون غير ودية تجاه روسيا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر: بعد كل شيء، ستُستخدم هذه المعدات العسكرية في الميدان ضد الجنود والضباط الروس,".
وتابع فيوكتيستوف: "نأمل أن تظهر الأرجنتين تقديرها التقليدي وعدم التدخل في النزاع في أوكرانيا. سيسمح ذلك لنا بالحفاظ على العلاقات الودية بين روسيا والأرجنتين,".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الكرونيستا" أن هناك محادثات قد تكونت حول نقل دبابات الأرجنتين من طراز TAM، التي تم تصميمها للأرجنتين من قبل ألمانيا، إلى أوكرانيا.
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