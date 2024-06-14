https://sarabic.ae/20240614/روسيا-تعتبر-نقل-معدات-عسكرية-إلى-كييف-من-قبل-الأرجنتين-خطوة-غير-ودية-1089841297.html

روسيا تعتبر نقل معدات عسكرية إلى كييف من قبل الأرجنتين خطوة غير ودية

روسيا تعتبر نقل معدات عسكرية إلى كييف من قبل الأرجنتين خطوة غير ودية

سبوتنيك عربي

أفاد السفير الروسي في الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، للصحفيين أن روسيا تنبه السلطات الأرجنتينية إلى أن نقل محتمل لمعدات عسكرية إلى أوكرانيا سيُعتبر خطوة غير... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T01:31+0000

2024-06-14T01:31+0000

2024-06-14T01:31+0000

الأرجنتين

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778045_0:470:1365:1238_1920x0_80_0_0_e46a0c602bf918dd84cc895ffa8548c1.jpg

وذكرت بوابة الأخبار الأرجنتينية "إنفوباي" في وقت سابق أن بوينس آيرس كانت تفكر في نقل خمس مقاتلات من طراز "سوبر إتندارد" إلى أوكرانيا، وأن وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا مونتينو كانت مشغولة بمحادثات حول هذا الموضوع مع نظرائها الفرنسيين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وقد دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلر هذا النقل بحسب التقارير.وقال فيوكتيستوف إن هناك فهمًا بأن مثل هذه المفاوضات جرت فعلاً، ولكن هناك تأكيدات بأن الطائرات لن يتم تسليمها في النهاية.وأضاف السفير الروسي: "نحن قلقون أيضًا من التقارير الإعلامية حول إمكانية نقل دبابات الأرجنتين من خلال ألمانيا، على نمط نقل الطائرات عبر فرنسا. نحن ننبه بوضوح وبحزم الأرجنتين إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون غير ودية تجاه روسيا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر: بعد كل شيء، ستُستخدم هذه المعدات العسكرية في الميدان ضد الجنود والضباط الروس,".وتابع فيوكتيستوف: "نأمل أن تظهر الأرجنتين تقديرها التقليدي وعدم التدخل في النزاع في أوكرانيا. سيسمح ذلك لنا بالحفاظ على العلاقات الودية بين روسيا والأرجنتين,".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الكرونيستا" أن هناك محادثات قد تكونت حول نقل دبابات الأرجنتين من طراز TAM، التي تم تصميمها للأرجنتين من قبل ألمانيا، إلى أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20230129/الأرجنتين-ترفض-الطلب-الألماني-بإرسال-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1072832277.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأرجنتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا