https://sarabic.ae/20240614/روسيا-تعتبر-نقل-معدات-عسكرية-إلى-كييف-من-قبل-الأرجنتين-خطوة-غير-ودية-1089841297.html
روسيا تعتبر نقل معدات عسكرية إلى كييف من قبل الأرجنتين خطوة غير ودية
روسيا تعتبر نقل معدات عسكرية إلى كييف من قبل الأرجنتين خطوة غير ودية
سبوتنيك عربي
أفاد السفير الروسي في الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، للصحفيين أن روسيا تنبه السلطات الأرجنتينية إلى أن نقل محتمل لمعدات عسكرية إلى أوكرانيا سيُعتبر خطوة غير... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T01:31+0000
2024-06-14T01:31+0000
2024-06-14T01:31+0000
الأرجنتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778045_0:470:1365:1238_1920x0_80_0_0_e46a0c602bf918dd84cc895ffa8548c1.jpg
وذكرت بوابة الأخبار الأرجنتينية "إنفوباي" في وقت سابق أن بوينس آيرس كانت تفكر في نقل خمس مقاتلات من طراز "سوبر إتندارد" إلى أوكرانيا، وأن وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا مونتينو كانت مشغولة بمحادثات حول هذا الموضوع مع نظرائها الفرنسيين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وقد دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلر هذا النقل بحسب التقارير.وقال فيوكتيستوف إن هناك فهمًا بأن مثل هذه المفاوضات جرت فعلاً، ولكن هناك تأكيدات بأن الطائرات لن يتم تسليمها في النهاية.وأضاف السفير الروسي: "نحن قلقون أيضًا من التقارير الإعلامية حول إمكانية نقل دبابات الأرجنتين من خلال ألمانيا، على نمط نقل الطائرات عبر فرنسا. نحن ننبه بوضوح وبحزم الأرجنتين إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون غير ودية تجاه روسيا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر: بعد كل شيء، ستُستخدم هذه المعدات العسكرية في الميدان ضد الجنود والضباط الروس,".وتابع فيوكتيستوف: "نأمل أن تظهر الأرجنتين تقديرها التقليدي وعدم التدخل في النزاع في أوكرانيا. سيسمح ذلك لنا بالحفاظ على العلاقات الودية بين روسيا والأرجنتين,".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الكرونيستا" أن هناك محادثات قد تكونت حول نقل دبابات الأرجنتين من طراز TAM، التي تم تصميمها للأرجنتين من قبل ألمانيا، إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20230129/الأرجنتين-ترفض-الطلب-الألماني-بإرسال-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1072832277.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778045_0:342:1365:1366_1920x0_80_0_0_57923b389dece82dd84429e9048a07fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأرجنتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الأرجنتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تعتبر نقل معدات عسكرية إلى كييف من قبل الأرجنتين خطوة غير ودية
أفاد السفير الروسي في الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، للصحفيين أن روسيا تنبه السلطات الأرجنتينية إلى أن نقل محتمل لمعدات عسكرية إلى أوكرانيا سيُعتبر خطوة غير ودية.
وذكرت بوابة الأخبار الأرجنتينية "إنفوباي" في وقت سابق أن بوينس آيرس كانت تفكر في نقل خمس مقاتلات من طراز "سوبر إتندارد" إلى أوكرانيا، وأن وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا مونتينو كانت مشغولة بمحادثات حول هذا الموضوع مع نظرائها الفرنسيين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وقد دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلر هذا النقل بحسب التقارير.
وقال فيوكتيستوف إن هناك فهمًا بأن مثل هذه المفاوضات جرت فعلاً، ولكن هناك تأكيدات بأن الطائرات لن يتم تسليمها في النهاية.
وأضاف السفير الروسي: "نحن قلقون أيضًا من التقارير الإعلامية حول إمكانية نقل دبابات الأرجنتين من خلال ألمانيا، على نمط نقل الطائرات عبر فرنسا. نحن ننبه بوضوح وبحزم الأرجنتين إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون غير ودية تجاه روسيا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر: بعد كل شيء، ستُستخدم هذه المعدات العسكرية في الميدان ضد الجنود والضباط الروس,".
وتابع فيوكتيستوف: "نأمل أن تظهر الأرجنتين تقديرها التقليدي
وعدم التدخل في النزاع في أوكرانيا. سيسمح ذلك لنا بالحفاظ على العلاقات الودية بين روسيا والأرجنتين,".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الكرونيستا" أن هناك محادثات قد تكونت حول نقل دبابات الأرجنتين من طراز TAM، التي تم تصميمها للأرجنتين من قبل ألمانيا، إلى أوكرانيا.