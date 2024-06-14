https://sarabic.ae/20240614/فخ-لزيلينسكي-الولايات-المتحدة-لها-الحق-في-إنهاء-الاتفاق-مع-كييف-استنادا-إلى-أحد-البنود-1089876997.html
"فخ لزيلينسكي"... الولايات المتحدة لها الحق في إنهاء الاتفاق مع كييف استنادا إلى أحد البنود
"فخ لزيلينسكي"... الولايات المتحدة لها الحق في إنهاء الاتفاق مع كييف استنادا إلى أحد البنود
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية أن اتفاقية الضمان الأمني التي وقعتها أوكرانيا والولايات المتحدة تحتوي على بند يسمح لواشنطن بإنهائها. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T20:35+0000
2024-06-14T20:35+0000
2024-06-14T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "مشكلة زيلينسكي هي أن قمة مجموعة السبع الحالية قد تكون الأخيرة لبايدن، وفي الاتفاقية الأمنية التي وقعوها يوجد هذا البند بخط صغير: "يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال تقديم إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر" .وتذكر الصحيفة أن ترامب لا يخفي موقفه السلبي تجاه دعم أوكرانيا ويصر على أنه إذا أعيد انتخابه، فيمكنه إنهاء الصراع في غضون 24 ساعة.ووقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقا بشأن الضمانات الأمنية يوم أمس الخميس.ولا تتضمن الوثيقة، كما أوضحت الإدارة الأمريكية أمس، أي التزامات على واشنطن باستخدام قواتها لحماية أوكرانيا، كما أنها لا تتضمن أي التزامات مالية على الجانب الأمريكي.وتنص شروط الاتفاقية على أن الولايات المتحدة ستواصل تدريب الجيش الأوكراني على مدى السنوات العشر المقبلة، وتعزيز التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية.وكما أشارت شبكة "سي إن إن" في مادتها، فإن الاتفاقية سيكون لها وضع "تنفيذي"، أي أنها لن تتطلب موافقة الكونغرس، مما يعني أنها ستكون لها قوة قانونية أقل ويمكن أن يلغيها الرئيس المقبل.
https://sarabic.ae/20240614/السكان-يرغبون-بذلك-صحفي-أمريكي-يكشف-سبب-عدم-تلبية-رغبة-المدنيين-الأوكرانيين-في-السلام-مع-روسيا-1089876517.html
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روسيا
"فخ لزيلينسكي"... الولايات المتحدة لها الحق في إنهاء الاتفاق مع كييف استنادا إلى أحد البنود
كتبت صحيفة أمريكية أن اتفاقية الضمان الأمني التي وقعتها أوكرانيا والولايات المتحدة تحتوي على بند يسمح لواشنطن بإنهائها.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "مشكلة زيلينسكي هي أن قمة مجموعة السبع الحالية قد تكون الأخيرة لبايدن، وفي الاتفاقية الأمنية التي وقعوها يوجد هذا البند بخط صغير: "يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال تقديم إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر" .
وتوضح المادة أن هذه الثغرة هي التي استغلها الرئيس السابق دونالد ترامب، في الاتفاق النووي مع إيران، والذي تخلى عنه عام 2018.
وتذكر الصحيفة أن ترامب لا يخفي موقفه السلبي تجاه دعم أوكرانيا ويصر على أنه إذا أعيد انتخابه، فيمكنه إنهاء الصراع في غضون 24 ساعة.
ووفقا للصحفيين، في هذه الحالة، قد يوافق ترامب على شرط بوتين بأن تحتفظ روسيا بأراضي مناطقها الجديدة.
ووقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقا بشأن الضمانات الأمنية يوم أمس الخميس.
ولا تتضمن الوثيقة، كما أوضحت الإدارة الأمريكية أمس، أي التزامات على واشنطن باستخدام قواتها لحماية أوكرانيا، كما أنها لا تتضمن أي التزامات مالية على الجانب الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، تحتوي الاتفاقية على بند بشأن نية إدارة بايدن العمل مع الكونغرس للوفاء بالالتزامات الأمنية، بما في ذلك "التمويل طويل الأجل" لاحتياجات أوكرانيا.
وتنص شروط الاتفاقية على أن الولايات المتحدة ستواصل تدريب الجيش الأوكراني على مدى السنوات العشر المقبلة، وتعزيز التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية.
وكما أشارت شبكة "سي إن إن" في مادتها، فإن الاتفاقية سيكون لها وضع "تنفيذي"، أي أنها لن تتطلب موافقة الكونغرس، مما يعني أنها ستكون لها قوة قانونية أقل ويمكن أن يلغيها الرئيس المقبل.