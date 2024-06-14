https://sarabic.ae/20240614/محلل-سياسي-أوكراني-زيلينسكي-لا-يقبل-بخطة-بوتين-بسبب-افتقار-الأول-الاستقلال-في-اتخاذ-القرار-1089873810.html
محلل سياسي أوكراني: زيلينسكي لا يقبل بخطة بوتين بسبب افتقار الأول الاستقلال في اتخاذ القرار
محلل سياسي أوكراني: زيلينسكي لا يقبل بخطة بوتين بسبب افتقار الأول الاستقلال في اتخاذ القرار
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير السياسي الأوكراني، ستانتين بوندارينكو، أن فلاديمير زيلينسكي لا يتمتع بالاستقلالية اللازمة لقبول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع بسبب... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T15:54+0000
2024-06-14T15:54+0000
2024-06-14T15:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بوندارينكو على قناة "يوتيوب"، أنه "هناك سببان (لرفض مبادرات السلام الروسية)، الأول هو الخصائص النفسية لزيلينسكي. والسبب الثاني هو عدم استقلالية زيلينسكي في اتخاذ القرار".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، إنه من أجل بدء المفاوضات، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا - مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا للرئيس أيضًا، يجب على كييف أن تخطر رسميًا بتخليها عن خطط الانضمام إلى الناتو، حيث تحتاج موسكو إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية لأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.
https://sarabic.ae/20240614/تصويت-ما-رأيك-في-مبادرة-بوتين-للسلام-بشأن-أوكرانيا؟-1089869181.html
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روسيا
محلل سياسي أوكراني: زيلينسكي لا يقبل بخطة بوتين بسبب افتقار الأول الاستقلال في اتخاذ القرار
ذكر الخبير السياسي الأوكراني، ستانتين بوندارينكو، أن فلاديمير زيلينسكي لا يتمتع بالاستقلالية اللازمة لقبول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع بسبب افتقار الأول الاستقلالية في اتخاذ القرار.
وأضاف بوندارينكو على قناة "يوتيوب"، أنه "هناك سببان (لرفض مبادرات السلام الروسية)، الأول هو الخصائص النفسية لزيلينسكي. والسبب الثاني هو عدم استقلالية زيلينسكي في اتخاذ القرار".
وفقا له، فإن رئيس نظام كييف غير مخول بإبرام أي اتفاقيات سلام مع روسيا. ويعتقد بوندارينكو أن الصراع في أوروبا الشرقية "ليس حربه الخاصة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، إنه من أجل بدء المفاوضات، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا - مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط.
ووفقًا للرئيس أيضًا، يجب على كييف أن تخطر رسميًا بتخليها عن خطط الانضمام إلى الناتو، حيث تحتاج موسكو إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية لأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.