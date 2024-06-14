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مقتل فلسطيني في غارات على رفح والمدفعية تقصف وسط وجنوب غزة
مقتل فلسطيني في غارات على رفح والمدفعية تقصف وسط وجنوب غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، بمقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T21:36+0000
2024-06-14T21:36+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
قصف إسرائيلي
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وذكرت مصادر لوكالة "وفا"، أن فلسطينيا قتل إثر قصف لطيران الجيش الإسرائيلي على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسط مدينة رفح.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل و82 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240614/مسؤول-فرنسي-فوجئنا-برسائل-متضاربة-من-السلطات-الإسرائيلية-بشأن-جهود-فرنسا-لكبح-التصعيد-في-الشمال-1089875492.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, قصف إسرائيلي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, قصف إسرائيلي

مقتل فلسطيني في غارات على رفح والمدفعية تقصف وسط وجنوب غزة

21:36 GMT 14.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، بمقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر لوكالة "وفا"، أن فلسطينيا قتل إثر قصف لطيران الجيش الإسرائيلي على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.
وأضافت المصادر، أن طيران الجيش الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة، في وقت استهدفت فيه مدفعية الجيش حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسط مدينة رفح.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل و82 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
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وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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