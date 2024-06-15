https://sarabic.ae/20240615/إعلام-الجيش-الأمريكي-شن-حملة-لتشويه-سمعة-اللقاح-الصيني-ضد-كوفيد-19-1089894939.html

إعلام: الجيش الأمريكي شن حملة لتشويه سمعة اللقاح الصيني ضد "كوفيد-19"

إعلام: الجيش الأمريكي شن حملة لتشويه سمعة اللقاح الصيني ضد "كوفيد-19"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن البنتاغون شن عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حملة لتشويه سمعة اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا من أجل التقليل من نفوذ الصين في جنوب شرق... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T15:07+0000

2024-06-15T15:07+0000

2024-06-15T15:07+0000

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1c/1082561631_0:612:2048:1764_1920x0_80_0_0_80f8b9024c1d5177255fd75685208dc3.jpg

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأت حملة الجيش الأمريكي لتعزيز المشاعر المناهضة للقاحات في ربيع عام 2020 وتوسعت إلى ما وراء جنوب شرق آسيا قبل أن تنتهي في منتصف عام 2021.وكانت العملية، بحسب المنشور، ذات نطاق خاص في الفلبين، حيث هددت الحسابات المزيفة على الشبكات الاجتماعية التي يسيطر عليها البنتاغون ليس فقط بخطر لقاح "سينوفاك" الصيني، ولكن أيضًا بأي مساعدة من جمهورية الصين الشعبية.وكما هو مذكور في التقرير، فإن الحملة التي بدأتها وزارة الدفاع الأمريكية تم تنفيذها على الرغم من اعتراضات الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في المنطقة وكان الهدف منها "إيذاء الصين".وكتب المنشور أن الحملة بدأت خلال رئاسة دونالد ترامب، وكما يتضح من التحقيق الذي أجرته الصحيفة، استمرت بعد تغيير الإدارات، وعلى الرغم من أن شبكات التواصل الاجتماعي نفسها أبلغت إدارة بايدن أن البنتاغون "منخرط في معلومات مضللة حول كوفيد"، إلا أن حظر البيت الأبيض على مثل هذه الإجراءات لم يصدر حتى ربيع عام 2021.ولم يرد ممثلو بايدن وترامب على طلب مؤلفي التحقيق للتعليق، لكن البنتاغون أكد بشكل غير مباشر سير الحملة الموصوفة، حسبما كتبت "رويترز".وكتبت الوكالة: "اعترف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش الأمريكي منخرط في دعاية سرية للاستخفاف باللقاح الصيني في البلدان النامية، لكنه رفض تقديم تفاصيل".

https://sarabic.ae/20240613/فيروس-جديد-قد-يكون-الوباء-التالي-بعد-كورونا--1089808129.html

https://sarabic.ae/20240508/مركز-مكافحة-الأوبئة-الأردني-ينفي-ظهور-آثار-جانبية-لدى-متلقي-لقاح-أسترازينيكا-منذ-عامين-1088650710.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم, أخبار العالم الآن