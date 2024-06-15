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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارتين على بلدتي عيترون وعيتا الشعب، جنوب لبنان. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T21:30+0000
2024-06-15T22:14+0000
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وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام، "أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيترون بـ3 صواريخ موجهة، فيما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أطراف بلدة عيتا الشعب".وأضافت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن "العدو الإسرائيلي استهدف بقذائف الهاون بلدة كفركلا".وتدور اشتباكات بين حزب الله اللبنانية وإسرائيل منذ أشهر، حيث دخلت الحرب شهرها التاسع في غزة، وجنوب لبنان. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240615/الصحة-في-غزة-جيش-الاحتلال-ارتكب-جرائم-إبادة-جماعية-في-القطاع-خلفت-15-ألف-طفل-شهيد-1089889973.html
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لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان

21:30 GMT 15.06.2024 (تم التحديث: 22:14 GMT 15.06.2024)
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شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارتين على بلدتي عيترون وعيتا الشعب، جنوب لبنان.
وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام، "أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيترون بـ3 صواريخ موجهة، فيما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أطراف بلدة عيتا الشعب".
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
صحة غزة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع وقتل 15 ألف طفل
10:34 GMT
وأضافت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن "العدو الإسرائيلي استهدف بقذائف الهاون بلدة كفركلا".
وتدور اشتباكات بين حزب الله اللبنانية وإسرائيل منذ أشهر، حيث دخلت الحرب شهرها التاسع في غزة، وجنوب لبنان. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح05:41 GMT
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