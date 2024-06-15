https://sarabic.ae/20240615/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-1089898892.html
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارتين على بلدتي عيترون وعيتا الشعب، جنوب لبنان. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T21:30+0000
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وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام، "أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيترون بـ3 صواريخ موجهة، فيما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أطراف بلدة عيتا الشعب".وأضافت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن "العدو الإسرائيلي استهدف بقذائف الهاون بلدة كفركلا".وتدور اشتباكات بين حزب الله اللبنانية وإسرائيل منذ أشهر، حيث دخلت الحرب شهرها التاسع في غزة، وجنوب لبنان. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240615/الصحة-في-غزة-جيش-الاحتلال-ارتكب-جرائم-إبادة-جماعية-في-القطاع-خلفت-15-ألف-طفل-شهيد-1089889973.html
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لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
21:30 GMT 15.06.2024 (تم التحديث: 22:14 GMT 15.06.2024)
شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارتين على بلدتي عيترون وعيتا الشعب، جنوب لبنان.
وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام، "أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيترون بـ3 صواريخ موجهة، فيما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أطراف بلدة عيتا الشعب".
وأضافت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن "العدو الإسرائيلي
استهدف بقذائف الهاون بلدة كفركلا".
وتدور اشتباكات بين حزب الله اللبنانية وإسرائيل منذ أشهر، حيث دخلت الحرب شهرها التاسع في غزة، وجنوب لبنان. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.