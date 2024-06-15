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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارتين على بلدتي عيترون وعيتا الشعب، جنوب لبنان. 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T21:30+0000

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وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام، "أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيترون بـ3 صواريخ موجهة، فيما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أطراف بلدة عيتا الشعب".وأضافت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن "العدو الإسرائيلي استهدف بقذائف الهاون بلدة كفركلا".وتدور اشتباكات بين حزب الله اللبنانية وإسرائيل منذ أشهر، حيث دخلت الحرب شهرها التاسع في غزة، وجنوب لبنان. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى