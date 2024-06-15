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الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتين
الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتين
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن هناك ردود أفعال رسمية كثيرة من المشاركين في القمة في سويسرا على اقتراح الرئيس... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T12:49+0000
2024-06-15T12:49+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان هناك رد فعل رسمي من المشاركين في القمة في سويسرا على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا: "هناك العديد من ردود الفعل الرسمية، والتصريحات الرسمية ذات الطابع غير البناء. وقال بيسكوف ردا على السؤال، إذا تم رفض الاقتراح الروسي للمفاوضات، اليوم السبت، في سويسرا، فهل هذا يعني أن الموضوع منتهي: "قضية السلام في أوكرانيا لا تتم مناقشتها في سويسرا".ولفت بيسكوف أن الكرملين ليس لديه ما يقوله للمشاركين في القمة السويسرية بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.تصويت... ما رأيك في مبادرة بوتين للسلام بشأن أوكرانيا؟
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الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتين

12:49 GMT 15.06.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن هناك ردود أفعال رسمية كثيرة من المشاركين في القمة في سويسرا على اقتراح الرئيس بوتين بإجراء المفاوضات، لكنها ليست بناءة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان هناك رد فعل رسمي من المشاركين في القمة في سويسرا على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا: "هناك العديد من ردود الفعل الرسمية، والتصريحات الرسمية ذات الطابع غير البناء.
وأشار بيسكوف إلى أن قضية السلام في أوكرانيا لا تتم مناقشتها في سويسرا، وأن اقتراح بوتين بشأن الهدنة لن يكون على جدول الأعمال.
وقال بيسكوف ردا على السؤال، إذا تم رفض الاقتراح الروسي للمفاوضات، اليوم السبت، في سويسرا، فهل هذا يعني أن الموضوع منتهي: "قضية السلام في أوكرانيا لا تتم مناقشتها في سويسرا".
بوتين يعقد اجتماعا مع كبار موظفي وزارة الخارجية الروسية 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديو
أمس, 09:22 GMT
ولفت بيسكوف أن الكرملين ليس لديه ما يقوله للمشاركين في القمة السويسرية بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.

وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".

وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
تصويت... ما رأيك في مبادرة بوتين للسلام بشأن أوكرانيا؟
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