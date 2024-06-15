https://sarabic.ae/20240615/الكرملين-يعلق-على-رد-فعل-الغرب-حول-اقتراح-بوتين--1089891411.html

الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتين

الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتين

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن هناك ردود أفعال رسمية كثيرة من المشاركين في القمة في سويسرا على اقتراح الرئيس... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T12:49+0000

2024-06-15T12:49+0000

2024-06-15T12:49+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان هناك رد فعل رسمي من المشاركين في القمة في سويسرا على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا: "هناك العديد من ردود الفعل الرسمية، والتصريحات الرسمية ذات الطابع غير البناء. وقال بيسكوف ردا على السؤال، إذا تم رفض الاقتراح الروسي للمفاوضات، اليوم السبت، في سويسرا، فهل هذا يعني أن الموضوع منتهي: "قضية السلام في أوكرانيا لا تتم مناقشتها في سويسرا".ولفت بيسكوف أن الكرملين ليس لديه ما يقوله للمشاركين في القمة السويسرية بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.تصويت... ما رأيك في مبادرة بوتين للسلام بشأن أوكرانيا؟

https://sarabic.ae/20240614/بوتين-العالم-يتغير-بسرعة-ولن-يعود-كما-كان-من-قبل-لا-في-السياسة-ولا-في-الاقتصاد-1089849681.html

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