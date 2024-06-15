https://sarabic.ae/20240615/سلطنة-عمان-تعلن-عن-عملية-تبادل-معتقلين-بين--طهران-وبروكسل-بوساطة-مسقط-1089891203.html
سلطنة عمان تعلن عن عملية تبادل معتقلين بين طهران وبروكسل بوساطة مسقط
سلطنة عمان تعلن عن عملية تبادل معتقلين بين طهران وبروكسل بوساطة مسقط
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن اتفاق الجانبين الإيراني والسويدي على الإفراج المتبادل للرعايا المتحفظ عليهم في البلدين". 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T12:37+0000
2024-06-15T12:37+0000
2024-06-15T12:37+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأنه "امتثالًا للأوامر السامية، أسفرت المساعي العمانية عن نقل المحتجزين من طهران وستوكهولم إلى مسقط اليوم تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، العام الماضي، "استدعاء سفيرة سويسرا في طهران، نادين لوزانو، للاحتجاج على تدخل برن في الشؤون الداخلية لإيران".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "تم استدعاء سفيرة سويسرا في إيران نادين لوزانو، عقب موقف سويسرا الذي يتدخل في الشؤون الداخلية لإيران بعد نشر السفارة صورة بعلم مزيف".وأضاف البيان، أنه "تم إبلاغ السفيرة السويسرية بأن مثل هذه الخطوة غير التقليدية لا تتناسب مع العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد السويسري وينبغي تصحيحها".يأتي ذلك بعد ساعات من رد إيران على ما وصفتها المواقف المناهضة في القمة العربية الـ32، التي عقدت في مدينة جدة في السعودية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران تتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية وبنّاءة نحو توطيد السلام والاستقرار، وتعزيز التكامل الإقليمي، دون تكرار الادعاءات المملة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
https://sarabic.ae/20210526/سويسرا-تفجر-مفاجأة-بشأن-حادث-طائرة-ريان-إير-1049079675.html
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أخبار إيران, إيران, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إيران, إيران, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم
سلطنة عمان تعلن عن عملية تبادل معتقلين بين طهران وبروكسل بوساطة مسقط
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن اتفاق الجانبين الإيراني والسويدي على الإفراج المتبادل للرعايا المتحفظ عليهم في البلدين".
وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأنه "امتثالًا للأوامر السامية، أسفرت المساعي العمانية عن نقل المحتجزين من طهران وستوكهولم إلى مسقط اليوم تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، العام الماضي، "استدعاء سفيرة سويسرا في طهران
، نادين لوزانو، للاحتجاج على تدخل برن في الشؤون الداخلية لإيران".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها
: "تم استدعاء سفيرة سويسرا في إيران نادين لوزانو، عقب موقف سويسرا الذي يتدخل في الشؤون الداخلية لإيران بعد نشر السفارة صورة بعلم مزيف".
وأضاف البيان، أنه "تم إبلاغ السفيرة السويسرية بأن مثل هذه الخطوة غير التقليدية لا تتناسب مع العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد السويسري وينبغي تصحيحها".
يأتي ذلك بعد ساعات من رد إيران على ما وصفتها المواقف المناهضة في القمة العربية الـ32، التي عقدت في مدينة جدة في السعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران تتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية وبنّاءة نحو توطيد السلام والاستقرار، وتعزيز التكامل الإقليمي، دون تكرار الادعاءات المملة"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.