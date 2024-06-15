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هنغاريا: تم تضمين الشروط المجرية في مسودة الوثيقة المتعلقة بالتكامل الأوروبي لأوكرانيا
هنغاريا: تم تضمين الشروط المجرية في مسودة الوثيقة المتعلقة بالتكامل الأوروبي لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
كتب وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن جميع الشروط المجرية، لإعادة حقوق المجريين تم تضمينها في مسودة الوثيقة التي تحتوي على الإطار التفاوضي لانضمام... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T05:06+0000
2024-06-15T05:06+0000
المجر
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وقال سيارتو: "في الأيام والأسابيع الأخيرة، كان هناك نقاش كبير في بروكسل حول الشروط التي بموجبها يجب أن تبدأ المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا... وبعد مناقشات ساخنة، تم التوصل إلى اتفاق هذا المساء في بروكسل: تم تضمين جميع الشروط المجرية في الوثيقة بشأن المفاوضات المستقبلية مع أوكرانيا".وأضاف: "لقد طرحنا دائما الموقف القائل بأن احترام حقوق الأقليات القومية يجب أن يكون شرطا أساسيا لأي تحرك إلى الأمام. وبعض الدول الأعضاء لم ترغب حتى في سماع هذا الشرط، ولكننا أوضحنا أننا نصر على استعادة حقوق الأقليات، التي تتعلق بالحفاظ على الهوية القومية واستخدام اللغة الأم والتعليم باللغة الأم".وفي وقت سابق، قررت قمة الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا حول العضوية المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بودابست لم تمنع الدول الأعضاء من اتخاذ قرار ببدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لأنه سيكون لديها الفرصة لوقف العملية 75 مرة أخرى.في فبراير، صرح سيارتو أن المرحلة التالية من المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون إنشاء إطار تفاوضي يجب قبوله بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء، وبالنسبة لبودابست، مسألة إعادة حقوق المجريين في ترانسكارباثيا في عام 2015 يبقى المستوى أساسيا.
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المجر, العالم

هنغاريا: تم تضمين الشروط المجرية في مسودة الوثيقة المتعلقة بالتكامل الأوروبي لأوكرانيا

05:06 GMT 15.06.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
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كتب وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن جميع الشروط المجرية، لإعادة حقوق المجريين تم تضمينها في مسودة الوثيقة التي تحتوي على الإطار التفاوضي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو: "في الأيام والأسابيع الأخيرة، كان هناك نقاش كبير في بروكسل حول الشروط التي بموجبها يجب أن تبدأ المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا... وبعد مناقشات ساخنة، تم التوصل إلى اتفاق هذا المساء في بروكسل: تم تضمين جميع الشروط المجرية في الوثيقة بشأن المفاوضات المستقبلية مع أوكرانيا".

وأكد أن المجر لديها الآن وثيقة من بروكسل، تنص على أنه يجب على أوكرانيا إعادة الحقوق التي سلبتها من المجريين في ترانسكارباثيا في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "لقد طرحنا دائما الموقف القائل بأن احترام حقوق الأقليات القومية يجب أن يكون شرطا أساسيا لأي تحرك إلى الأمام. وبعض الدول الأعضاء لم ترغب حتى في سماع هذا الشرط، ولكننا أوضحنا أننا نصر على استعادة حقوق الأقليات، التي تتعلق بالحفاظ على الهوية القومية واستخدام اللغة الأم والتعليم باللغة الأم".
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
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وفي وقت سابق، قررت قمة الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا حول العضوية المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بودابست لم تمنع الدول الأعضاء من اتخاذ قرار ببدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لأنه سيكون لديها الفرصة لوقف العملية 75 مرة أخرى.
في فبراير، صرح سيارتو أن المرحلة التالية من المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون إنشاء إطار تفاوضي يجب قبوله بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء، وبالنسبة لبودابست، مسألة إعادة حقوق المجريين في ترانسكارباثيا في عام 2015 يبقى المستوى أساسيا.
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