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أمير سعودي يرد على مزاعم "وجود قانون يمنع الدعاء لغزة"
أمير سعودي يرد على مزاعم "وجود قانون يمنع الدعاء لغزة"
سبوتنيك عربي
رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على مزاعم انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "هناك قانونا في المملكة يحظر الدعاء من أجل غزة وسكانها". 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T07:03+0000
2024-06-16T07:03+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
السعودية
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وكتب الأمير في منشور على منصة "إكس": "معيب هذا السقوط الأخلاقي والإعلامي، وما هذا الكذب بوجود قانون يمنع الدعاء لغزة وأئمة الحرمين يدعون لغزة وأهلها في كل خطبة جمعة وفي كل صلاة تروايح وتهجد في رمضان، وهذا مقطع من خطبة عرفة اليوم يؤكد هذا".وأضاف: "ما هو ممنوع هو الغوغائية وتعكير صفو الحج ومضايقة الحجيج وإزعاجهم كذب معيب ومكشوف".واستشهد الأمير عبد الرحمن بمقطع فيديو متداول من خطبة عرفة التي ألقاها إمام الحرم المكي، ماهر المعيقلي الذي قال: "أدعوا الله لأنفسكم ولوالديكم ولمن له صلة بكم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل، وأدعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضرر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء، وإفسادًا في البلاد، ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء".
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, السعودية
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, السعودية

أمير سعودي يرد على مزاعم "وجود قانون يمنع الدعاء لغزة"

07:03 GMT 16.06.2024
© AFP 2023 / Fadel Sennaيصلي المصلون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 2024
يصلي المصلون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© AFP 2023 / Fadel Senna
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رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على مزاعم انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "هناك قانونا في المملكة يحظر الدعاء من أجل غزة وسكانها".
وكتب الأمير في منشور على منصة "إكس": "معيب هذا السقوط الأخلاقي والإعلامي، وما هذا الكذب بوجود قانون يمنع الدعاء لغزة وأئمة الحرمين يدعون لغزة وأهلها في كل خطبة جمعة وفي كل صلاة تروايح وتهجد في رمضان، وهذا مقطع من خطبة عرفة اليوم يؤكد هذا".
وأضاف: "ما هو ممنوع هو الغوغائية وتعكير صفو الحج ومضايقة الحجيج وإزعاجهم كذب معيب ومكشوف".
واستشهد الأمير عبد الرحمن بمقطع فيديو متداول من خطبة عرفة التي ألقاها إمام الحرم المكي، ماهر المعيقلي الذي قال: "أدعوا الله لأنفسكم ولوالديكم ولمن له صلة بكم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل، وأدعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضرر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء، وإفسادًا في البلاد، ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء".
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