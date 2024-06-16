الخارجية الروسية تعلق على مقتل صحفي روسي نتيجة الضربات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
09:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:47 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقدم مقترح سلام لإنهاء أزمة أوكرانيا وتقديرات إسرائيلية بانتهاء العملية العسكرية في رفح بعد أسبوعين
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240616/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مقتل-صحفي-روسي-نتيجة-الضربات-الأوكرانية-1089914921.html
الخارجية الروسية تعلق على مقتل صحفي روسي نتيجة الضربات الأوكرانية
الخارجية الروسية تعلق على مقتل صحفي روسي نتيجة الضربات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تطالب المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المديرة العامة لليونسكو... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T17:53+0000
2024-06-16T17:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وأفادت زاخاروفا أنه في 16 يونيو/ حزيران، ونتيجة لهجوم استهدف بطائرة من دون طيار للتشكيلات المسلحة لنظام كييف، قُتل نيكيتا تسيتساغي، المراسل العسكري لبوابة المعلومات "نيوز.رو"، في أثناء قيامه بواجباته المهنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت: "نطالب الذين تتمثل مسؤوليتهم المباشرة في الرد على حالات الاعتداءات وقتل الصحفيين، بإدانة هذه الجريمة الوحشية بشكل فوري وحاسم".ووفقا لها، فإن القتل الوحشي للمصور الصحفي العسكري نيكيتا تسيتساغي، يعد جريمة خطيرة أخرى ترتكبها سلطات كييف، وسوف يتم معاقبة الجناة:وأدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس 13 يونيو/ حزيران الجاري، صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس اليوم الخميس.وفي مؤتمر صحفي للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت: "حرفيًا، أصبح معروفًا للتو عن عمل إرهابي آخر قام به مسلحون من نظام كييف ضد الصحفيين الروس الذين كانوا يؤدون واجباتهم المهنية. وفقا للبيانات المتوفرة حاليا، ونتيجة قصف مستهدف أصيب مراسل "إن تي في" أليكسي إيفليف، والمصور فاليري كوجين، والموظف المرافق لهما بجروح خطيرة".وتم نقل الضحايا إلى مستشفى غورلوفكا في حالة خطيرة. وفي الوقت نفسه، لم تقم أي هيئة دولية رسمية (اليونسكو في المقام الأول) بمطالبة نظام كييف بالمسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية وغيرها من الفظائع، وفقا للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية.وتابعت زاخاروفا أن "صمت المؤسسات الدولية أو المنطق العام الذي تعبر عنه من وقت لآخر دون رد مناسب ومستهدف على كل هجوم إرهابي من هذا القبيل، ودون اتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه المطاردة الوحشية لمراسلينا، يعني شيئًا واحدًا فقط: هؤلاء البيروقراطيون المسؤولون عن هذه الهجمات. المنظمات الدولية للغاية في هذا الاتجاه، تصبح متواطئة في هذه الجرائم عن قصد أو عن غير قصد. وهكذا فإنهم يدفعون النازيين الأوكرانيين إلى ارتكاب فظائع جديدة".وأفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الخميس 13 يونيو/ حزيران الجاري، بأن صحفيين من قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، أصيبوا بجروح في منطقة مدينة غورلوفكا نتيجة قصف القوات الأوكرانية؛ ويبذل الأطباء كل ما في وسعهم للحفاظ على حياتهما.وكتب بوشيلين على حسابه في تلغرام: "في منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، أصيب مراسلا قناة "إن تي في" أليكسي إيفلييف، وفاليري كوجين، اللذان كانا يؤديان واجباتهما المهنية، بجروح خطيرة، نتيجة قصف من قبل القوات الأوكرانية. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لكي تستقر حالتهما الصحية".
https://sarabic.ae/20240616/مؤتمر-سويسرا-الحوار-بين-كافة-الأطراف-ضروري-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1089907898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية تعلق على مقتل صحفي روسي نتيجة الضربات الأوكرانية

17:53 GMT 16.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تطالب المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، بالإدانة الفورية والحاسمة لمقتل المصور الصحفي الحربي الروسي نيكيتا تسيتساغي، الذي قُتل نتيجة هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.
وأفادت زاخاروفا أنه في 16 يونيو/ حزيران، ونتيجة لهجوم استهدف بطائرة من دون طيار للتشكيلات المسلحة لنظام كييف، قُتل نيكيتا تسيتساغي، المراسل العسكري لبوابة المعلومات "نيوز.رو"، في أثناء قيامه بواجباته المهنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت: "نطالب الذين تتمثل مسؤوليتهم المباشرة في الرد على حالات الاعتداءات وقتل الصحفيين، بإدانة هذه الجريمة الوحشية بشكل فوري وحاسم".
ووفقا لها، فإن القتل الوحشي للمصور الصحفي العسكري نيكيتا تسيتساغي، يعد جريمة خطيرة أخرى ترتكبها سلطات كييف، وسوف يتم معاقبة الجناة:
"إن القتل الوحشي لنيكيتا تسيتساغي، هو جريمة خطيرة أخرى يرتكبها نظام بانديرا، الذي يتحمل ضميره أرواح العديد من المدنيين، ونحن على ثقة من أن الجناة سينالون عقوبة مستحقة".
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
وأدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس 13 يونيو/ حزيران الجاري، صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس اليوم الخميس.
وفي مؤتمر صحفي للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت: "حرفيًا، أصبح معروفًا للتو عن عمل إرهابي آخر قام به مسلحون من نظام كييف ضد الصحفيين الروس الذين كانوا يؤدون واجباتهم المهنية. وفقا للبيانات المتوفرة حاليا، ونتيجة قصف مستهدف أصيب مراسل "إن تي في" أليكسي إيفليف، والمصور فاليري كوجين، والموظف المرافق لهما بجروح خطيرة".
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مؤتمر سويسرا: الحوار بين كافة الأطراف ضروري لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:22 GMT
وتم نقل الضحايا إلى مستشفى غورلوفكا في حالة خطيرة. وفي الوقت نفسه، لم تقم أي هيئة دولية رسمية (اليونسكو في المقام الأول) بمطالبة نظام كييف بالمسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية وغيرها من الفظائع، وفقا للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية.
وتابعت زاخاروفا أن "صمت المؤسسات الدولية أو المنطق العام الذي تعبر عنه من وقت لآخر دون رد مناسب ومستهدف على كل هجوم إرهابي من هذا القبيل، ودون اتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه المطاردة الوحشية لمراسلينا، يعني شيئًا واحدًا فقط: هؤلاء البيروقراطيون المسؤولون عن هذه الهجمات. المنظمات الدولية للغاية في هذا الاتجاه، تصبح متواطئة في هذه الجرائم عن قصد أو عن غير قصد. وهكذا فإنهم يدفعون النازيين الأوكرانيين إلى ارتكاب فظائع جديدة".
ووفقا لزاخاروفا، فإن دماء الصحفيين الروس لا تقع على أيدي مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل تقع أيضًا على ضمير المسؤولين الدوليين في فيينا وجنيف وباريس ونيويورك. آمل أنه على الأقل الآن، في إحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد دوجاريك، ألا يُترك هذا الموضوع دون تعليق، وأن يجدوا القوة للقول من نفذ الهجمات وإدانتها.
وأفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الخميس 13 يونيو/ حزيران الجاري، بأن صحفيين من قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، أصيبوا بجروح في منطقة مدينة غورلوفكا نتيجة قصف القوات الأوكرانية؛ ويبذل الأطباء كل ما في وسعهم للحفاظ على حياتهما.
وكتب بوشيلين على حسابه في تلغرام: "في منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، أصيب مراسلا قناة "إن تي في" أليكسي إيفلييف، وفاليري كوجين، اللذان كانا يؤديان واجباتهما المهنية، بجروح خطيرة، نتيجة قصف من قبل القوات الأوكرانية. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لكي تستقر حالتهما الصحية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:29 GMTعلم إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس09:14 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاحأمس, 05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала