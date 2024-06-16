https://sarabic.ae/20240616/الدوما-الروسي-مؤتمر-سويسرا-أظهر-انقساما-في-العالم-فيما-يتعلق-بتسوية-الصراع-الأوكراني-1089913658.html

الدوما الروسي: مؤتمر سويسرا أظهر انقساما في العالم فيما يتعلق بتسوية الصراع الأوكراني

الدوما الروسي: مؤتمر سويسرا أظهر انقساما في العالم فيما يتعلق بتسوية الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح دميتري بيليك، النائب في مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المؤتمر حول أوكرانيا الذي عقد في سويسرا، أظهر انقساما في... 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T16:12+0000

2024-06-16T16:12+0000

2024-06-16T16:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف بيليك لـ"سبوتنيك"، أنه "لم ينجح الأمر بالإجماع، ولقد حدث الانقسام حتى قبل المؤتمر نفسه، ولقد أظهرت القمة في سويسرا بشكل أساسي أن أفكار زيلينسكي حول الدعم العالمي، بعبارة ملطفة، بعيدة كل البعد عن الواقع، مخالفة للواقع، إما تجاهلت (دولٌ) القمة برمتها، أو رفضت التوقيع على وثيقة غير شرعية بشكل واضح".ووفقا له، "كان زيلينسكي يأمل في أن يضرب قادة الغرب الجماعي بقبضاتهم على الطاولة ويطالبوا روسيا بالإجابة عن كل شيء، وأن يردد العالم كله، الذي يغتسل بدموع الحنان، تصريحاته".ورفضت دول "بريكس" الحاضرة في المؤتمر حول أوكرانيا في بورغنستوك بسويسرا، التوقيع على بيان مشترك عقب المفاوضات.تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.الجدير بالذكر أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا لم يحضروا، في حين غادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

https://sarabic.ae/20240616/خبير-هندي-يكشف-سبب-رفض-بلاده-ودول-أخرى-التوقيع-على-بيان-مؤتمر-سويسرا-الختامي-1089912896.html

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