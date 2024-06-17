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https://sarabic.ae/20240617/تصادم-سفينتين-فيليبينية-وصينية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1089920168.html
تصادم بين سفينتين فيليبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي
تصادم بين سفينتين فيليبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي
سبوتنيك عربي
أعلن خفر السواحل الصيني عن تصادم بين سفينتين فيليبينية وصينية، اليوم الاثنين، في ​بحر الصين الجنوبي​ قرب جزر "سبراتلي"، التي تتنازع عليها الدولتان. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T04:00+0000
2024-06-17T05:14+0000
الصين
الفلبين
تصادم
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وكشف خفر السواحل الصيني، أن السفينة الفلبينية، تجاهلت التحذيرات واقتربت من السفينة الصينية بـ"طريقة غير مهنية".وأشار خفر السواحل الصيني، إلى أن "تلك الطريقة غير المهنية هي سبب التصادم"، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد السفينة الفلبينية.ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات أو أضرار لحقت بأي من السفينتين.وتشهد الفترة الأخيرة توترات بين البلدين، اللذين يملكان تاريخا طويلا من الصراع في بحر الصين الجنوبي.وانخرطت الصين في نزاعات استمرت لعقود من الزمن مع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الفلبين، حول الانتماء الإقليمي لعدد من الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي، وتم اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز على الجرف القاري لتلك الجزر، بما في ذلك جزر "باراسيل" وجزيرة "ثيتو" و"سكاربورو شول" وجزر "سبراتلي"، مع كون منطقة ويتسون ريف جزءا منها.
https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الصينية-أمريكا-تستخدم-قضية-بحر-الصين-الجنوبي-لتقسيم-الصين-ودول-أخرى--1089449457.html
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الصين, الفلبين, تصادم
الصين, الفلبين, تصادم

تصادم بين سفينتين فيليبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي

04:00 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 05:14 GMT 17.06.2024)
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة صينية
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov
/
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تابعنا عبر
أعلن خفر السواحل الصيني عن تصادم بين سفينتين فيليبينية وصينية، اليوم الاثنين، في ​بحر الصين الجنوبي​ قرب جزر "سبراتلي"، التي تتنازع عليها الدولتان.
وكشف خفر السواحل الصيني، أن السفينة الفلبينية، تجاهلت التحذيرات واقتربت من السفينة الصينية بـ"طريقة غير مهنية".
وأشار خفر السواحل الصيني، إلى أن "تلك الطريقة غير المهنية هي سبب التصادم"، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد السفينة الفلبينية.
ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات أو أضرار لحقت بأي من السفينتين.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
الخارجية الصينية: أمريكا تستخدم قضية بحر الصين الجنوبي لتقسيم الصين ودول أخرى
3 يونيو, 05:21 GMT
وتشهد الفترة الأخيرة توترات بين البلدين، اللذين يملكان تاريخا طويلا من الصراع في بحر الصين الجنوبي.
وانخرطت الصين في نزاعات استمرت لعقود من الزمن مع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الفلبين، حول الانتماء الإقليمي لعدد من الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي، وتم اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز على الجرف القاري لتلك الجزر، بما في ذلك جزر "باراسيل" وجزيرة "ثيتو" و"سكاربورو شول" وجزر "سبراتلي"، مع كون منطقة ويتسون ريف جزءا منها.
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