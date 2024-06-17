عيد الأضحى في مختلف دول العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240617/عيد-الأضحى-في-مختلف-دول-العالم-1089925354.html
عيد الأضحى في مختلف دول العالم
عيد الأضحى في مختلف دول العالم
سبوتنيك عربي
عيد الأضحى في مختلف دول العالم
2024-06-17T09:52+0000
2024-06-17T09:52+0000
وسائط متعددة
صور
عيد الفطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/11/1089925525_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_8eb834802e06e35fbe8e08d84b623d05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/11/1089925525_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a33f4ab7695493bd3babc28323a892af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عيد الأضحى في مختلف دول العالم
عيد الأضحى في مختلف دول العالم

عيد الأضحى في مختلف دول العالم

09:52 GMT 17.06.2024
تابعنا عبر
تشاهدون في ألبوم صور "سبوتنيك"، مظاهر التحضيرات والاحتفال بعيد الأضحى في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Anis Mili

أطفال تونسيون يلاعبون خروفًا في تونس، في عطلة عيد الأضحى، تونس 16 يونيو 2024

أطفال تونسيون يلاعبون خروفًا في تونس، في عطلة عيد الأضحى، تونس 16 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Anis Mili

أطفال تونسيون يلاعبون خروفًا في تونس، في عطلة عيد الأضحى، تونس 16 يونيو 2024

© AP Photo / Manish Swarup

المصلون يحيون ويعانقون بعضهم بعضا بعد أداء صلاة عيد الأضحى في المسجد الجامع، في نيودلهي، الهند، 17 يونيو 2024

المصلون يحيون ويعانقون بعضهم بعضا بعد أداء صلاة عيد الأضحى في المسجد الجامع، في نيودلهي، الهند، 17 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
2/11
© AP Photo / Manish Swarup

المصلون يحيون ويعانقون بعضهم بعضا بعد أداء صلاة عيد الأضحى في المسجد الجامع، في نيودلهي، الهند، 17 يونيو 2024

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير، روسيا 16 يونيو/ حزيران 2024

صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير، روسيا 16 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير، روسيا 16 يونيو/ حزيران 2024

© AFP 2023

بائع ماشية ينتظر الزبائن في سوق للماشية، في حيدر أباد بمقاطعة السند الباكستانية، قبل عيد الأضحى، 16 يونيو 2024

بائع ماشية ينتظر الزبائن في سوق للماشية، في حيدر أباد بمقاطعة السند الباكستانية، قبل عيد الأضحى، 16 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
4/11
© AFP 2023

بائع ماشية ينتظر الزبائن في سوق للماشية، في حيدر أباد بمقاطعة السند الباكستانية، قبل عيد الأضحى، 16 يونيو 2024

© AP Photo / Vadim Ghirda

فتاة صغيرة أثناء صلاة عيد الأضحى، التي أقيمت على مضمار ألعاب القوى في ملعب "دينامو" في بوخارست، رومانيا، 16 يونيو 2024

فتاة صغيرة أثناء صلاة عيد الأضحى، التي أقيمت على مضمار ألعاب القوى في ملعب &quot;دينامو&quot; في بوخارست، رومانيا، 16 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
5/11
© AP Photo / Vadim Ghirda

فتاة صغيرة أثناء صلاة عيد الأضحى، التي أقيمت على مضمار ألعاب القوى في ملعب "دينامو" في بوخارست، رومانيا، 16 يونيو 2024

© AP Photo / Jehad Alshrafi

طفل فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية، قبل عطلة عيد الأضحى، في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين، 15 يونيو 2024

طفل فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية، قبل عطلة عيد الأضحى، في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين، 15 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
6/11
© AP Photo / Jehad Alshrafi

طفل فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية، قبل عطلة عيد الأضحى، في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين، 15 يونيو 2024

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صلاة عيد الأضحى في مسجد سانت بطرسبورغ، روسيا، 16 يونيو 2024

صلاة عيد الأضحى في مسجد سانت بطرسبورغ، روسيا، 16 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صلاة عيد الأضحى في مسجد سانت بطرسبورغ، روسيا، 16 يونيو 2024

© AFP 2023 / Omer Abrar

الناس يتسوقون في أحد الأسواق عشية عيد الأضحى، في فايز آباد بمقاطعة بدخشان، أفغانستان، 16 يونيو 2024

الناس يتسوقون في أحد الأسواق عشية عيد الأضحى، في فايز آباد بمقاطعة بدخشان، أفغانستان، 16 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
8/11
© AFP 2023 / Omer Abrar

الناس يتسوقون في أحد الأسواق عشية عيد الأضحى، في فايز آباد بمقاطعة بدخشان، أفغانستان، 16 يونيو 2024

© AP Photo / Francisco Seco

مصل يجلس في مسجد "آيا صوفيا"، الذي يعود إلى العصر البيزنطي، في اليوم الأول من عيد الأضحى في إسطنبول، تركيا، 16 يونيو 2024

مصل يجلس في مسجد &quot;آيا صوفيا&quot;، الذي يعود إلى العصر البيزنطي، في اليوم الأول من عيد الأضحى في إسطنبول، تركيا، 16 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Francisco Seco

مصل يجلس في مسجد "آيا صوفيا"، الذي يعود إلى العصر البيزنطي، في اليوم الأول من عيد الأضحى في إسطنبول، تركيا، 16 يونيو 2024

© AP Photo / Achmad Ibrahim

صبي يحمل بالونًا، بينما يؤدي المصلون صلاة عيد الأضحى في أحد شوارع جاكرتا، إندونيسيا، 17 يونيو 2024

صبي يحمل بالونًا، بينما يؤدي المصلون صلاة عيد الأضحى في أحد شوارع جاكرتا، إندونيسيا، 17 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo / Achmad Ibrahim

صبي يحمل بالونًا، بينما يؤدي المصلون صلاة عيد الأضحى في أحد شوارع جاكرتا، إندونيسيا، 17 يونيو 2024

© AFP 2023 / Karim Jaafar

الألعاب النارية تضيء سماء القرية الثقافية كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، خلال احتفالات اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى، قطر في 16 يونيو 2024

الألعاب النارية تضيء سماء القرية الثقافية كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، خلال احتفالات اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى، قطر في 16 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2023 / Karim Jaafar

الألعاب النارية تضيء سماء القرية الثقافية كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، خلال احتفالات اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى، قطر في 16 يونيو 2024

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثة07:38 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала