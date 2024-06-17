عيد الأضحى في مختلف دول العالم

أطفال تونسيون يلاعبون خروفًا في تونس، في عطلة عيد الأضحى، تونس 16 يونيو 2024
أطفال تونسيون يلاعبون خروفًا في تونس، في عطلة عيد الأضحى، تونس 16 يونيو 2024
المصلون يحيون ويعانقون بعضهم بعضا بعد أداء صلاة عيد الأضحى في المسجد الجامع، في نيودلهي، الهند، 17 يونيو 2024
المصلون يحيون ويعانقون بعضهم بعضا بعد أداء صلاة عيد الأضحى في المسجد الجامع، في نيودلهي، الهند، 17 يونيو 2024
صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير، روسيا 16 يونيو/ حزيران 2024
صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير، روسيا 16 يونيو/ حزيران 2024
بائع ماشية ينتظر الزبائن في سوق للماشية، في حيدر أباد بمقاطعة السند الباكستانية، قبل عيد الأضحى، 16 يونيو 2024
بائع ماشية ينتظر الزبائن في سوق للماشية، في حيدر أباد بمقاطعة السند الباكستانية، قبل عيد الأضحى، 16 يونيو 2024
فتاة صغيرة أثناء صلاة عيد الأضحى، التي أقيمت على مضمار ألعاب القوى في ملعب "دينامو" في بوخارست، رومانيا، 16 يونيو 2024
فتاة صغيرة أثناء صلاة عيد الأضحى، التي أقيمت على مضمار ألعاب القوى في ملعب "دينامو" في بوخارست، رومانيا، 16 يونيو 2024
طفل فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية، قبل عطلة عيد الأضحى، في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين، 15 يونيو 2024
طفل فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية، قبل عطلة عيد الأضحى، في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين، 15 يونيو 2024
صلاة عيد الأضحى في مسجد سانت بطرسبورغ، روسيا، 16 يونيو 2024
صلاة عيد الأضحى في مسجد سانت بطرسبورغ، روسيا، 16 يونيو 2024
الناس يتسوقون في أحد الأسواق عشية عيد الأضحى، في فايز آباد بمقاطعة بدخشان، أفغانستان، 16 يونيو 2024
الناس يتسوقون في أحد الأسواق عشية عيد الأضحى، في فايز آباد بمقاطعة بدخشان، أفغانستان، 16 يونيو 2024
مصل يجلس في مسجد "آيا صوفيا"، الذي يعود إلى العصر البيزنطي، في اليوم الأول من عيد الأضحى في إسطنبول، تركيا، 16 يونيو 2024
مصل يجلس في مسجد "آيا صوفيا"، الذي يعود إلى العصر البيزنطي، في اليوم الأول من عيد الأضحى في إسطنبول، تركيا، 16 يونيو 2024
صبي يحمل بالونًا، بينما يؤدي المصلون صلاة عيد الأضحى في أحد شوارع جاكرتا، إندونيسيا، 17 يونيو 2024
صبي يحمل بالونًا، بينما يؤدي المصلون صلاة عيد الأضحى في أحد شوارع جاكرتا، إندونيسيا، 17 يونيو 2024
الألعاب النارية تضيء سماء القرية الثقافية كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، خلال احتفالات اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى، قطر في 16 يونيو 2024
الألعاب النارية تضيء سماء القرية الثقافية كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، خلال احتفالات اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى، قطر في 16 يونيو 2024