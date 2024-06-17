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https://sarabic.ae/20240617/مساع-روسية-للاعتراف-الدولي-بجرائم-ألمانيا-النازية-ضد-شعوب-الاتحاد-السوفيتي-1089921729.html
مساع روسية للاعتراف الدولي بجرائم ألمانيا النازية ضد شعوب الاتحاد السوفيتي
مساع روسية للاعتراف الدولي بجرائم ألمانيا النازية ضد شعوب الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستسعى إلى الحصول على اعتراف دولي رسمي بالطبيعة الحقيقية للجرائم، التي... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T06:56+0000
2024-06-17T07:03+0000
روسيا
العالم
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وفي مايو/ أيار الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً "بشأن الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا"، إذ قال نيبينزيا إن هذه الخطوة فتحت "صندوق باندورا" وقد تظهر هذه الوثيقة قرارات أخرى بشأن الإبادة الجماعية.وأجاب نيبينزيا، متحدثا لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا لديها أي خطط لتقديم قرار إلى الجمعية العامة بشأن الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية: "إن اتخاذ القرار بشأن سريبرينيتسا، كان سابقة ستؤثر بالتأكيد على المزيد من المناقشات بشأن الاعتراف بالمآسي التاريخية الأخرى باعتبارها أعمال إبادة جماعية".وأوضح نيبينزيا، أن روسيا تعلق دائمًا أهمية كبيرة على الحفاظ على الذاكرة التاريخية وإعادة العدالة لأولئك الذين عانوا وماتوا في الحرب العالمية الثانية.وأضاف نيبينزيا: "الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية ضد شعوب الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك حصار لينينغراد والإبادة الجماعية للمدنيين، تظل واحدة من أكثر المواضيع إيلاما، وسنواصل السعي للحصول على اعتراف رسمي بالطبيعة الحقيقية لهذه الجرائم واستعادة الحقيقة التاريخية على المستوى الدولي بكل الوسائل المتاحة".
https://sarabic.ae/20221003/بولندا-تطالب-ألمانيا-بتعويض-ضخم-عن-أضرار-الاحتلال-النازي-متجاهلة-تصريحات-شولتس-1068555584.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مساع روسية للاعتراف الدولي بجرائم ألمانيا النازية ضد شعوب الاتحاد السوفيتي

06:56 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 07:03 GMT 17.06.2024)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تابعنا عبر
أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستسعى إلى الحصول على اعتراف دولي رسمي بالطبيعة الحقيقية للجرائم، التي ارتكبتها ألمانيا النازية ضد شعوب الاتحاد السوفيتي.
وفي مايو/ أيار الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً "بشأن الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا"، إذ قال نيبينزيا إن هذه الخطوة فتحت "صندوق باندورا" وقد تظهر هذه الوثيقة قرارات أخرى بشأن الإبادة الجماعية.

وأشار نيبينزيا إلى أن أحد "الرعاة الرئيسيين لهذه الوثيقة المثيرة للجدل كانت ألمانيا".

وأجاب نيبينزيا، متحدثا لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا لديها أي خطط لتقديم قرار إلى الجمعية العامة بشأن الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية: "إن اتخاذ القرار بشأن سريبرينيتسا، كان سابقة ستؤثر بالتأكيد على المزيد من المناقشات بشأن الاعتراف بالمآسي التاريخية الأخرى باعتبارها أعمال إبادة جماعية".
كوسترين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
بولندا تطالب ألمانيا بتعويض ضخم عن أضرار "الاحتلال النازي" متجاهلة تصريحات شولتس
3 أكتوبر 2022, 12:14 GMT
وأوضح نيبينزيا، أن روسيا تعلق دائمًا أهمية كبيرة على الحفاظ على الذاكرة التاريخية وإعادة العدالة لأولئك الذين عانوا وماتوا في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف نيبينزيا: "الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية ضد شعوب الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك حصار لينينغراد والإبادة الجماعية للمدنيين، تظل واحدة من أكثر المواضيع إيلاما، وسنواصل السعي للحصول على اعتراف رسمي بالطبيعة الحقيقية لهذه الجرائم واستعادة الحقيقة التاريخية على المستوى الدولي بكل الوسائل المتاحة".
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