https://sarabic.ae/20240617/مندوب-روسيا-موسكو-لن-تسمح-بإعادة-آلية-فرض-القيود-على-كوريا-الشمالية-في-مجلس-الأمن-1089920310.html
مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن
مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لـ"سبوتنيك"، بأن روسيا لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على بيونغ يانغ في مجلس الأمن الدولي، على غرار... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T04:11+0000
2024-06-17T04:11+0000
2024-06-17T04:42+0000
كوريا الشمالية
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
فرض قيود
روسيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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ومنعت روسيا، في 28 مارس/ آذار الماضي، اعتماد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، يقضي بتمديد عمل لجنة مجلس الأمن رقم 1718 بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام واحد.وانتهى تفويض اللجنة، في 30 أبريل/ نيسان الماضي. وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، قالت 50 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، إنها تدرس بدائل لضمان استمرار المراقبة "الموضوعية والمستقلة" للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بعد حل لجنة الخبراء.وأضاف نيبينزيا: "اليوم، إذا أراد زملاؤنا الغربيون استعادة ذات الآلية أو آلية مماثلة لتوبيخ بيونغ يانغ في المجلس، فلن نسمح بذلك. وخارج المجلس، فإن أي محاولات لاتباع هذا المسار محكوم عليها بالفشل".وقد أثار إنهاء التفويض غضباً بين الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، لأنهم استخدموا هذه الآلية "لتشويه سمعة قيادة كوريا الشمالية".
https://sarabic.ae/20240607/البيت-الأبيض-واشنطن-تجري-تغييرات-على-استراتيجيتها-للأسلحة-النووية-مع-التركيز-على-المنافسة--1089626545.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, فرض قيود, روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, فرض قيود, روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن
04:11 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 04:42 GMT 17.06.2024)
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لـ"سبوتنيك"، بأن روسيا لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على بيونغ يانغ في مجلس الأمن الدولي، على غرار فريق خبراء لجنة العقوبات.
ومنعت روسيا، في 28 مارس/ آذار الماضي، اعتماد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، يقضي بتمديد عمل لجنة مجلس الأمن رقم 1718 بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام واحد
.
وانتهى تفويض اللجنة، في 30 أبريل/ نيسان الماضي. وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، قالت 50 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، إنها تدرس بدائل لضمان استمرار المراقبة "الموضوعية والمستقلة" للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بعد حل لجنة الخبراء.
وأضاف نيبينزيا: "اليوم، إذا أراد زملاؤنا الغربيون استعادة ذات الآلية أو آلية مماثلة لتوبيخ بيونغ يانغ في المجلس، فلن نسمح بذلك. وخارج المجلس، فإن أي محاولات لاتباع هذا المسار محكوم عليها بالفشل".
وقد أثار إنهاء التفويض غضباً بين الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، لأنهم استخدموا هذه الآلية "لتشويه سمعة قيادة كوريا الشمالية".