https://sarabic.ae/20240617/مندوب-روسيا-موسكو-لن-تسمح-بإعادة-آلية-فرض-القيود-على-كوريا-الشمالية-في-مجلس-الأمن-1089920310.html

مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن

مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لـ"سبوتنيك"، بأن روسيا لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على بيونغ يانغ في مجلس الأمن الدولي، على غرار... 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T04:11+0000

2024-06-17T04:11+0000

2024-06-17T04:42+0000

كوريا الشمالية

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

فرض قيود

روسيا

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

ومنعت روسيا، في 28 مارس/ آذار الماضي، اعتماد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، يقضي بتمديد عمل لجنة مجلس الأمن رقم 1718 بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام واحد.وانتهى تفويض اللجنة، في 30 أبريل/ نيسان الماضي. وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، قالت 50 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، إنها تدرس بدائل لضمان استمرار المراقبة "الموضوعية والمستقلة" للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بعد حل لجنة الخبراء.وأضاف نيبينزيا: "اليوم، إذا أراد زملاؤنا الغربيون استعادة ذات الآلية أو آلية مماثلة لتوبيخ بيونغ يانغ في المجلس، فلن نسمح بذلك. وخارج المجلس، فإن أي محاولات لاتباع هذا المسار محكوم عليها بالفشل".وقد أثار إنهاء التفويض غضباً بين الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، لأنهم استخدموا هذه الآلية "لتشويه سمعة قيادة كوريا الشمالية".

https://sarabic.ae/20240607/البيت-الأبيض-واشنطن-تجري-تغييرات-على-استراتيجيتها-للأسلحة-النووية-مع-التركيز-على-المنافسة--1089626545.html

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, فرض قيود, روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا