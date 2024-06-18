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انتشار نحو 40 سفينة روسية في أقصى الشرق ضمن مناورات ضخمة ينفذها أسطول المحيط الهادئ... فيديو
انتشار نحو 40 سفينة روسية في أقصى الشرق ضمن مناورات ضخمة ينفذها أسطول المحيط الهادئ... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الخدمة الصحفية التابعة للأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، صباح اليوم الثلاثاء، بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T07:46+0000
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روسيا
رصد عسكري
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وأصدرت قيادة الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ بيانا جاء فيه: "بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ الانتشار من قواعدها إلى مناطق محددة في إطار المناورة الثنائية المخطط لها، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك".روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديووخلص البيان بالقول إنه "في المجمل، تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفا أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".
https://sarabic.ae/20240508/روسيا-تعلن-عن-مناورات-نووية-تكتيكية-ما-هو-حجم-ترسانتها-الذرية-1088633322.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

انتشار نحو 40 سفينة روسية في أقصى الشرق ضمن مناورات ضخمة ينفذها أسطول المحيط الهادئ... فيديو

07:46 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 08:06 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلنت الخدمة الصحفية التابعة للأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، صباح اليوم الثلاثاء، بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة.
وأصدرت قيادة الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ بيانا جاء فيه: "بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ الانتشار من قواعدها إلى مناطق محددة في إطار المناورة الثنائية المخطط لها، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك".

ولفت البيان إلى أن "التدريبات والمناورات ستجري تحت القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور لينا"، موضحًا أن "المناورات، هذا العام، ستكون ثنائية للمرة الأولى بين أسطول بريمورسكي، الذي يضم قوات متنوعة من أسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في مناطق شمال شرق روسيا".

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وأشارت قيادة الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، في بيانها، إلى أنه "سيتعين على البحارة إجراء تدريبات لصد هجمات الطائرات والقوارب المسيرة، وإجراء مجموعة من التدريبات القتالية العملية، وممارسة العمليات المضادة للغواصات، وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفارز السفن أثناء المرور البحري، والإطلاق المشترك، بالإضافة إلى ضربات صاروخية ضد مجموعات بحرية وهمية للعدو".

روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
وخلص البيان بالقول إنه "في المجمل، تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفا أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".
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