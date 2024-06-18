https://sarabic.ae/20240618/انتشار-نحو-40-سفينة-روسية-في-أقصى-الشرق-ضمن-مناورات-ضخمة-ينفذها-أسطول-المحيط-الهادئ-1089948491.html

انتشار نحو 40 سفينة روسية في أقصى الشرق ضمن مناورات ضخمة ينفذها أسطول المحيط الهادئ... فيديو

انتشار نحو 40 سفينة روسية في أقصى الشرق ضمن مناورات ضخمة ينفذها أسطول المحيط الهادئ... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت الخدمة الصحفية التابعة للأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، صباح اليوم الثلاثاء، بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T07:46+0000

2024-06-18T07:46+0000

2024-06-18T08:06+0000

روسيا

رصد عسكري

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وأصدرت قيادة الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ بيانا جاء فيه: "بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ الانتشار من قواعدها إلى مناطق محددة في إطار المناورة الثنائية المخطط لها، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك".روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديووخلص البيان بالقول إنه "في المجمل، تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفا أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".

https://sarabic.ae/20240508/روسيا-تعلن-عن-مناورات-نووية-تكتيكية-ما-هو-حجم-ترسانتها-الذرية-1088633322.html

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روسيا, رصد عسكري