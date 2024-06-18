جدران "مخيم اليرموك" في دمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240618/جدران-مخيم-اليرموك-في-دمشق-تردد-صدى-ضحكات-أطفاله-ابتهاجا-بالعيد-1089971714.html
جدران "مخيم اليرموك" في دمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران "مخيم اليرموك" في دمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
سبوتنيك عربي
بين الجدران المهدمة، يتحلق مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في "مخيم اليرموك" للاجئين، يمتشقون ألوانهم الحارة ليخطوا خارطة فلسطين من ضمن مجموعة واسعة من النشاطات... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T20:24+0000
2024-06-18T20:24+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/12/1089976112_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_6019e04a9501909be1eefc12995b189c.jpg
خلال سنين الحرب، خفتت أصوات العيد في مخيم اليرموك القابع جنوبي العاصمة السورية، أما اليوم، فشأنه شأن سائر الأحياء الدمشقية، يبحث عن حيز يشحذ من خلاله فرح أطفاله خلال العيد، متصالحا مع الدمار الذي ضربه خلال سنوات الصراع مع مسلحي "داعش" و"جبهة النصرة" (تنظيمان إرهابيان محضوران في روسيا ودول عدة) إبان سيطرهما عليه لردح من الزمن، محاولاً التعافي من جديد.في عمق شارع اليرموك الرئيسي بالمخيم، وإلى جانب جامع "الوسيم"، نقطة العلاّم المعروفة لكل من سكن المخيم أو مر في أسواقه، تتناهي أصوات وأهازيج الأطفال عالياً، متغلبةً على مشاهد الدمار، لتملأ الفضاء بالضحكات وتشيع الفرح في قلوب كل من يسمعها، لينكشف المشهد عن ساحة تغض بالألعاب والأطفال والأهالي المرافقين لأبنائهم، إنها ساحة "عيدنا عودتنا 2".ساحة العيد تم تنظيمها بمبادرة من مؤسسة "كشاف ومرشدات القدس" بهدف إدخال الفرحة والبهجة إلى كل عائلة تقطن المخيم، وفق ما يؤكد المفوض العام للكشاف، زكريا نايف، في حديثه لـ "سبوتنيك"، مضيفا: "نحن اليوم في مشروع (عيدنا عودتنا 2) في نسخته السادسة ويهدف إلى إرجاع الفرح والسرور لأهالي المخيم اليرموك".وبيّن زكريا أن ساحة العيد "تضم محطات عدة منها ألعاب الذكاء للفئة العمرية الصغيرة، ألعاب الحركة، إضافة إلى قطار العيد الذي يعتبر جديدا خلال هذا الموسم"، موضحاً أن المشروع يخدّم ما يقارب الـ 500 إلى 600 طفل يومياً من أطفال مخيم اليرموك والأحياء المجاورة".وأوضح زكريا: "نقدم الشيء القليل لهذا المخيم.. ودائماً نسعى إلى تقديم المزيد لإعادة رسم ملامح الحياة في المخيم من جديد رغم كل الصعوبات التي نواجهها وتواجهه الأهالي".وتقدم ساحة العيد الألعاب بشكل مجاني بشكل كامل لكل طفل يأتي إليها، وتحت إشراف كشاف ومرشدات القدس يخوض الطفل غمار اللعب والفرح فينتقل من مرحلة إلى إخرى، تبدأ بالرسم على وجوههم باستخدام الألوان، وانتقالاً إلى الألعاب والمراجيح والقطار، وصولاً إلى ألعاب الذكاء والرسم بالألوان، فتكون جرعة متكاملة من النشاط البدني والذهني والفرح يحصل عليها كل طفل داخل هذه الساحة.اللاجئ الفلسطيني أمير محمد، الذي ينحدر من قرية إجزم، جنوب حيفا، يأتي إلى ساحة العيد هذه رفقة زوجته وأطفاله، باحثاً عن فسحة من الفرح لأبنائه خلال أيام العيد المبارك، يقف أمام أولاده الذين يلعبون على المراجيح تحت إشراف من عناصر كشاف ومرشدات القدس، ويتأملهم والفرحة تلتهم قلبه، يتحدث لـ "سبوتنيك" عن غلاء الأسعار الذي أصبح يشكل اليوم تحدياً أمام العوائل، فيقول "هذه الساحة المخصصة لألعاب الأطفال المجانية، وفرّت على أهالي اليرموك دفع الكثير من المبالغ في سبيل لعب أطفالهم بألعاب العيد في ساحات أخرى وعدم حرمانهم منها إسوةً بباقي الأطفال".يوضح محمد أن تكلفة لعب الطفل الواحد بألعاب العيد تصل اليوم إلى ما يقارب الـ 150 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ صعب على العوائل التي تقطن اليرموك، مؤكداً أن الفرحة اليوم دخلت إلى قلوب الأباء والأمهات بأنهم استطاعوا من خلال هذه الساحة المجانية رسم البسمة على وجوه أطفالهم.كما يدعو محمد أهالي مخيم اليرموك الذين نزحوا عنه إلى الأحياء الدمشقية خلال سنوات الحرب إلى العودة إليه، قائلاً: "اليوم المخيم ينتظر أهله ولن يبنيه إلا أهله، وأدعوا جميع المغتربين أن يأخوا زمام المبادرة ويدعموا عائلاتهم في خيار العودة والاستقرار في بيوتهم ضمن اليرموك.. وعائلة خلف عائلة تعود الحياة تدريجياً إلى كافة أحياء المخيم"، مشيراً إلى أن الحالة الخدمية في اليرموك في تحسن مستمر خاصة بعد وصول المياه إلى معظم بيوت المخيم ومؤخراً وصول التيار الكهربائي إلى بعض الأحياء، إضافة إلى التغطية الخلوية خاصة بعد تركيب برج اتصالات كبير وسط المخيم يغطي أحياء اليرموك كافة ومحيطها.ويشهد مخيم اليرموك عودة تدريجية لسكانه الذين نزحوا عنه خلال سنوات الحرب، ومع تحسن الواقع الخدمي ضمن أحيائه، بجهود من محافظة دمشق وبلدية اليرموك يرتفع عدد العائلات التي تعود للاستقرار فيه بعد إصلاح بيوتها التي تضررت بفعل المعارك التي شهدها اليرموك، ويتجاوز اليوم عدد العائلات التي عادت إلى المخيم أكثر من 3 آلاف أسرة، وسط توقعات بارتفاع عدد الأسر العائدة مع عودة التيار الكهربائي بشكل جزئي وافتتاح المزيد من المدارس والنقاط الطبية وعودة الاتصالات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/12/1089976112_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_de157c373940debf4d917cd81a560413.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

جدران "مخيم اليرموك" في دمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد

20:24 GMT 18.06.2024
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
تابعنا عبر
حصري
بين الجدران المهدمة، يتحلق مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في "مخيم اليرموك" للاجئين، يمتشقون ألوانهم الحارة ليخطوا خارطة فلسطين من ضمن مجموعة واسعة من النشاطات والألعاب التي أقامها "كشاف ومرشدات القدس"، إحدى المبادرات الشبابية التي يقوم عليها مجموعة من الشباب الفلسطيني في العاصمة السورية دمشق.
خلال سنين الحرب، خفتت أصوات العيد في مخيم اليرموك القابع جنوبي العاصمة السورية، أما اليوم، فشأنه شأن سائر الأحياء الدمشقية، يبحث عن حيز يشحذ من خلاله فرح أطفاله خلال العيد، متصالحا مع الدمار الذي ضربه خلال سنوات الصراع مع مسلحي "داعش" و"جبهة النصرة" (تنظيمان إرهابيان محضوران في روسيا ودول عدة) إبان سيطرهما عليه لردح من الزمن، محاولاً التعافي من جديد.
في عمق شارع اليرموك الرئيسي بالمخيم، وإلى جانب جامع "الوسيم"، نقطة العلاّم المعروفة لكل من سكن المخيم أو مر في أسواقه، تتناهي أصوات وأهازيج الأطفال عالياً، متغلبةً على مشاهد الدمار، لتملأ الفضاء بالضحكات وتشيع الفرح في قلوب كل من يسمعها، لينكشف المشهد عن ساحة تغض بالألعاب والأطفال والأهالي المرافقين لأبنائهم، إنها ساحة "عيدنا عودتنا 2".
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
© Sputnik . Wasel Hmeida
ساحة العيد تم تنظيمها بمبادرة من مؤسسة "كشاف ومرشدات القدس" بهدف إدخال الفرحة والبهجة إلى كل عائلة تقطن المخيم، وفق ما يؤكد المفوض العام للكشاف، زكريا نايف، في حديثه لـ "سبوتنيك"، مضيفا: "نحن اليوم في مشروع (عيدنا عودتنا 2) في نسخته السادسة ويهدف إلى إرجاع الفرح والسرور لأهالي المخيم اليرموك".
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
© Sputnik . Wasel Hmeida
وبيّن زكريا أن ساحة العيد "تضم محطات عدة منها ألعاب الذكاء للفئة العمرية الصغيرة، ألعاب الحركة، إضافة إلى قطار العيد الذي يعتبر جديدا خلال هذا الموسم"، موضحاً أن المشروع يخدّم ما يقارب الـ 500 إلى 600 طفل يومياً من أطفال مخيم اليرموك والأحياء المجاورة".
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
© Sputnik . Wasel Hmeida
وأوضح زكريا: "نقدم الشيء القليل لهذا المخيم.. ودائماً نسعى إلى تقديم المزيد لإعادة رسم ملامح الحياة في المخيم من جديد رغم كل الصعوبات التي نواجهها وتواجهه الأهالي".
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
© Sputnik . Wasel Hmeida
وتقدم ساحة العيد الألعاب بشكل مجاني بشكل كامل لكل طفل يأتي إليها، وتحت إشراف كشاف ومرشدات القدس يخوض الطفل غمار اللعب والفرح فينتقل من مرحلة إلى إخرى، تبدأ بالرسم على وجوههم باستخدام الألوان، وانتقالاً إلى الألعاب والمراجيح والقطار، وصولاً إلى ألعاب الذكاء والرسم بالألوان، فتكون جرعة متكاملة من النشاط البدني والذهني والفرح يحصل عليها كل طفل داخل هذه الساحة.
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
© Sputnik . Wasel Hmeida
اللاجئ الفلسطيني أمير محمد، الذي ينحدر من قرية إجزم، جنوب حيفا، يأتي إلى ساحة العيد هذه رفقة زوجته وأطفاله، باحثاً عن فسحة من الفرح لأبنائه خلال أيام العيد المبارك، يقف أمام أولاده الذين يلعبون على المراجيح تحت إشراف من عناصر كشاف ومرشدات القدس، ويتأملهم والفرحة تلتهم قلبه، يتحدث لـ "سبوتنيك" عن غلاء الأسعار الذي أصبح يشكل اليوم تحدياً أمام العوائل، فيقول "هذه الساحة المخصصة لألعاب الأطفال المجانية، وفرّت على أهالي اليرموك دفع الكثير من المبالغ في سبيل لعب أطفالهم بألعاب العيد في ساحات أخرى وعدم حرمانهم منها إسوةً بباقي الأطفال".
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
© Sputnik . Wasel Hmeida
يوضح محمد أن تكلفة لعب الطفل الواحد بألعاب العيد تصل اليوم إلى ما يقارب الـ 150 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ صعب على العوائل التي تقطن اليرموك، مؤكداً أن الفرحة اليوم دخلت إلى قلوب الأباء والأمهات بأنهم استطاعوا من خلال هذه الساحة المجانية رسم البسمة على وجوه أطفالهم.
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
© Sputnik . Wasel Hmeida
كما يدعو محمد أهالي مخيم اليرموك الذين نزحوا عنه إلى الأحياء الدمشقية خلال سنوات الحرب إلى العودة إليه، قائلاً: "اليوم المخيم ينتظر أهله ولن يبنيه إلا أهله، وأدعوا جميع المغتربين أن يأخوا زمام المبادرة ويدعموا عائلاتهم في خيار العودة والاستقرار في بيوتهم ضمن اليرموك.. وعائلة خلف عائلة تعود الحياة تدريجياً إلى كافة أحياء المخيم"، مشيراً إلى أن الحالة الخدمية في اليرموك في تحسن مستمر خاصة بعد وصول المياه إلى معظم بيوت المخيم ومؤخراً وصول التيار الكهربائي إلى بعض الأحياء، إضافة إلى التغطية الخلوية خاصة بعد تركيب برج اتصالات كبير وسط المخيم يغطي أحياء اليرموك كافة ومحيطها.
© Sputnik . Wasel Hmeidaجدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
جدران (مخيم اليرموك) بدمشق تردد صدى ضحكات أطفاله ابتهاجا بالعيد
© Sputnik . Wasel Hmeida
ويشهد مخيم اليرموك عودة تدريجية لسكانه الذين نزحوا عنه خلال سنوات الحرب، ومع تحسن الواقع الخدمي ضمن أحيائه، بجهود من محافظة دمشق وبلدية اليرموك يرتفع عدد العائلات التي تعود للاستقرار فيه بعد إصلاح بيوتها التي تضررت بفعل المعارك التي شهدها اليرموك، ويتجاوز اليوم عدد العائلات التي عادت إلى المخيم أكثر من 3 آلاف أسرة، وسط توقعات بارتفاع عدد الأسر العائدة مع عودة التيار الكهربائي بشكل جزئي وافتتاح المزيد من المدارس والنقاط الطبية وعودة الاتصالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала