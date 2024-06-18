روسيا تطور نظاما لتدمير الزوارق المسيرة... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي - اعادة
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183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240618/روسيا-تطور-نظاما-لتدمير-الزوارق-المسيرة-فيديو-1089950892.html
روسيا تطور نظاما لتدمير الزوارق المسيرة... فيديو
روسيا تطور نظاما لتدمير الزوارق المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف مدير أحد مختبرات الصناعات العسكرية الروسية، دينيس أوسلومنكو، عن نجاح مؤسسته بابتكار نظام رؤية حراري جديد للتصويب من طراز "كريشيت 101"، الذي سيمكّن القوات... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T09:16+0000
2024-06-18T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كشف مدير أحد مختبرات الصناعات العسكرية الروسية، دينيس أوسلومنكو، عن نجاح مؤسسته بابتكار نظام رؤية حراري جديد للتصويب من طراز "كريشيت 101"، الذي سيمكّن القوات المسلحة ليس فقط من مواجهة القوارب المسيّرة في البحر، بل أيضًا سيعطي القوات إمكانية لتدمير الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية الكبيرة من طراز "بابا ياغا".وأشار أوسلومنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن نظام التصويب الجديد يمنح القوات المسلحة ميزة إضافية من خلال توسيع نطاق كشف السماء والبحر ما يمكن القوات المسلحة الروسية الاستعداد والتجهيز بشكل أفضل وأسرع لإسقاط الطائرات المسيرة وكذلك السفن المسيرة، وذلك بعد اختبارات في البر والبحر.ولفت المدير إلى أن الاختبارات على نظام الرؤية كانت متعددة من خلال تركيبه على أبراج المركبات والعربات المصفحة، حيث تم مراقبة عمله في ظروف مناخية مختلفة وكذلك خلال نهارا وليلا، مؤكدًا أن النظام الجديد سيسهل من عمل القوات المسلحة ويعزز من قدرات البلاد الدفاعية عبر إسقاط المسيرات المختلفة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تطور نظاما لتدمير الزوارق المسيرة... فيديو

09:16 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 09:43 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Sergey Safronovزورق روسي مسير متعدد الاستخدامات
زورق روسي مسير متعدد الاستخدامات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Sergey Safronov
تابعنا عبر
كشف مدير أحد مختبرات الصناعات العسكرية الروسية، دينيس أوسلومنكو، عن نجاح مؤسسته بابتكار نظام رؤية حراري جديد للتصويب من طراز "كريشيت 101"، الذي سيمكّن القوات المسلحة ليس فقط من مواجهة القوارب المسيّرة في البحر، بل أيضًا سيعطي القوات إمكانية لتدمير الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية الكبيرة من طراز "بابا ياغا".
وأشار أوسلومنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن نظام التصويب الجديد يمنح القوات المسلحة ميزة إضافية من خلال توسيع نطاق كشف السماء والبحر ما يمكن القوات المسلحة الروسية الاستعداد والتجهيز بشكل أفضل وأسرع لإسقاط الطائرات المسيرة وكذلك السفن المسيرة، وذلك بعد اختبارات في البر والبحر.
ولفت المدير إلى أن الاختبارات على نظام الرؤية كانت متعددة من خلال تركيبه على أبراج المركبات والعربات المصفحة، حيث تم مراقبة عمله في ظروف مناخية مختلفة وكذلك خلال نهارا وليلا، مؤكدًا أن النظام الجديد سيسهل من عمل القوات المسلحة ويعزز من قدرات البلاد الدفاعية عبر إسقاط المسيرات المختلفة.
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