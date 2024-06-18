https://sarabic.ae/20240618/روسيا-تطور-نظاما-لتدمير-الزوارق-المسيرة-فيديو-1089950892.html
روسيا تطور نظاما لتدمير الزوارق المسيرة... فيديو
روسيا تطور نظاما لتدمير الزوارق المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف مدير أحد مختبرات الصناعات العسكرية الروسية، دينيس أوسلومنكو، عن نجاح مؤسسته بابتكار نظام رؤية حراري جديد للتصويب من طراز "كريشيت 101"، الذي سيمكّن القوات... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T09:16+0000
2024-06-18T09:16+0000
2024-06-18T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080161672_0:59:1045:647_1920x0_80_0_0_a17ee558f9fa4c71abc35e9969463139.jpg
كشف مدير أحد مختبرات الصناعات العسكرية الروسية، دينيس أوسلومنكو، عن نجاح مؤسسته بابتكار نظام رؤية حراري جديد للتصويب من طراز "كريشيت 101"، الذي سيمكّن القوات المسلحة ليس فقط من مواجهة القوارب المسيّرة في البحر، بل أيضًا سيعطي القوات إمكانية لتدمير الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية الكبيرة من طراز "بابا ياغا".وأشار أوسلومنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن نظام التصويب الجديد يمنح القوات المسلحة ميزة إضافية من خلال توسيع نطاق كشف السماء والبحر ما يمكن القوات المسلحة الروسية الاستعداد والتجهيز بشكل أفضل وأسرع لإسقاط الطائرات المسيرة وكذلك السفن المسيرة، وذلك بعد اختبارات في البر والبحر.ولفت المدير إلى أن الاختبارات على نظام الرؤية كانت متعددة من خلال تركيبه على أبراج المركبات والعربات المصفحة، حيث تم مراقبة عمله في ظروف مناخية مختلفة وكذلك خلال نهارا وليلا، مؤكدًا أن النظام الجديد سيسهل من عمل القوات المسلحة ويعزز من قدرات البلاد الدفاعية عبر إسقاط المسيرات المختلفة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تطور نظاما لتدمير الزوارق المسيرة... فيديو
09:16 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 09:43 GMT 18.06.2024)
كشف مدير أحد مختبرات الصناعات العسكرية الروسية، دينيس أوسلومنكو، عن نجاح مؤسسته بابتكار نظام رؤية حراري جديد للتصويب من طراز "كريشيت 101"، الذي سيمكّن القوات المسلحة ليس فقط من مواجهة القوارب المسيّرة في البحر، بل أيضًا سيعطي القوات إمكانية لتدمير الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية الكبيرة من طراز "بابا ياغا".
وأشار أوسلومنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن نظام التصويب الجديد يمنح القوات المسلحة ميزة إضافية من خلال توسيع نطاق كشف السماء والبحر ما يمكن القوات المسلحة الروسية الاستعداد والتجهيز بشكل أفضل وأسرع لإسقاط الطائرات المسيرة وكذلك السفن المسيرة، وذلك بعد اختبارات في البر والبحر.
ولفت المدير إلى أن الاختبارات على نظام الرؤية كانت متعددة من خلال تركيبه على أبراج المركبات والعربات المصفحة، حيث تم مراقبة عمله في ظروف مناخية مختلفة وكذلك خلال نهارا وليلا، مؤكدًا أن النظام الجديد سيسهل من عمل القوات المسلحة ويعزز من قدرات البلاد الدفاعية عبر إسقاط المسيرات المختلفة.