https://sarabic.ae/20240618/شيخ-العقل-لطائفة-الموحدين-الدروز-في-لبنان-دور-روسيا-حاسم-في-المنطقة-وهي-تحمي-الشعوب-من-خطر-الزوال-1089955067.html

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان: دور روسيا حاسم في المنطقة وهي تحمي الشعوب من خطر الزوال

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان: دور روسيا حاسم في المنطقة وهي تحمي الشعوب من خطر الزوال

سبوتنيك عربي

أشاد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الدكتور سامي أبي المنى، بدور دولة روسيا في الشرق الأوسط، وبالعلاقات التاريخية، التي تجمع أبناء المنطقة بالشعب... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T10:23+0000

2024-06-18T10:23+0000

2024-06-18T10:31+0000

العالم العربي

حصري

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103931/16/1039311615_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_8e490eda07cac44311aed5e31acb7632.jpg

وأعرب الشيخ أبي المنى عن أمله في أن" تنتهي المحنة في سوريا، وأن تساعد الدول الصديقة مثل روسيا في إعادة إعمارها"، مؤكدًا أن "راحة دمشق تعني راحة لبنان وسائر دول المنطقة"، مؤكدًا على "أهمية التواصل الدائم بأبناء الطائفة الدرزية الموجودين في سوريا"، نافيا "ما يروّج له البعض حول وجود حالات انفصالية"، ومؤكدًا أن "تلك المزاعم تهدف إلى ضرب المجتمع الدرزي، وأن جميع المحاولات باءت بالفشل".وشدد أبي المنى على أن "الدروز في لبنان وسوريا، لم يعتادوا الإذلال في تاريخهم وأفشلوا كل محاولات التشتيت وخلق الفتن وضرب الهيكلية المجتمعية".وفي سياق آخر، أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، إلى أن "كل شيء متوقع من إسرائيل"، منتقدًا "عجز الغرب والمنظمات الأممية عن لجم وحشية حكومة نتنياهو المتطرفة"، مضيفًا أن "الغرب زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة وخلق مشكلة إنسانية واجتماعية ودينية، فضلا عن تأسيسه ودعمه كيانا عنصريا، ما أجبر المنطقة على الانخراط في حمام دم طويل".وحذّر أبي المنى من "الخطورة التي تشكلها إسرائيل على فلسطين ومصر والأردن ولبنان والمنطقة"، مشددًا على أن "العالم مسؤول عن لجمها قبل قضائها على الأخضر واليابس".ودعا أبي المنى إلى "منح فلسطين الاستقلال، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية"، معوّلًا على "التحركات الاحتجاجية التي تجوب شوارع الدول الغربية"، ومؤكدًا أن "إسرائيل لن تدوم فهي أُسست على الظلم والوحشية".وفي الشأن اللبناني، عبّر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، عن "قلقه من وجود مخططات دولية لزج لبنان في حرب كبرى في المنطقة"، محذرًا من توسع رقعة الحرب في لبنان، مشيرًا إلى أن "الأوضاع في البلاد لا تحتمل، كما كشف عن تطمينات تلقاها من قيادات لبنانية وبعض السفراء مفادها أن الحرب في جنوب لبنان، ستبقى في إطارها المضبوط، وهذه الجبهة تشكل رسالة من المقاومة اللبنانية بعدم القبول بممارسات الجيش الإسرائيلي".وثمّن أبي المنى في هذا الإطار "أداء "حزب الله" اللبناني العقلاني على الجبهة اللبنانية"، لافتًا إلى أن "جنوب لبنان محكوم بهذه الحرب على اعتبار أن الكيان الاسرائيلي زُرع على حدوده مما يشكّل قلقا دائما للبنانيين من هذه الدولة المغتصبة لأرض فلسطين".وفي السياق ذاته، دعا أبي المنى في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، "حزب الله" اللبناني إلى "مراعاة باقي المكونات اللبنانية"،مطالبًا إياهم بالشيء ذاته، ورفض "تقسيم لبنان رفضًا قاطعًا، لا سيما وأن التقسيم يخدم مصلحة الجيش الاسرائيلي، إضافة إلى أن لبنان دفع ثمن هذه التجربة في السابق"، وأضاف: "نحن كطائفة مؤسِسة لهذا البلد متمسكون بلبنان الواحد وهويتنا العربية التي لا يمكن أن نتخلى عنها".كما تطرق خلال مقابلته مع "سبوتنيك"، إلى ملف النزوح السوري في لبنان، موضحًا أنه "يحتاج إلى 3 شروط أساسية لإنجازه، وهي التطمين والتنظيم والتمويل، إذ إن النازحين يحتاجون إلى ضمانات من السلطات السورية بتسوية أوضاعهم، وتنظيم عودتهم بشكل لائق، وأخيرا سوريا بحاجة إلى أموال طائلة لإعادة إعمار المنازل البلدات المدمرة".

https://sarabic.ae/20221123/إسرائيل-مسلحون-دروز-يهددون-بدخول-جنين-لاستعادة-جثة-يحتجزها-فلسطينيون--1070488001.html

https://sarabic.ae/20230622/بن-غفير-يعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-احتجاجات-الدروز-في-الجولان-المحتل-1078401291.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حصري, لبنان, أخبار لبنان