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شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان: دور روسيا حاسم في المنطقة وهي تحمي الشعوب من خطر الزوال
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان: دور روسيا حاسم في المنطقة وهي تحمي الشعوب من خطر الزوال
سبوتنيك عربي
أشاد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الدكتور سامي أبي المنى، بدور دولة روسيا في الشرق الأوسط، وبالعلاقات التاريخية، التي تجمع أبناء المنطقة بالشعب... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T10:23+0000
2024-06-18T10:31+0000
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وأعرب الشيخ أبي المنى عن أمله في أن" تنتهي المحنة في سوريا، وأن تساعد الدول الصديقة مثل روسيا في إعادة إعمارها"، مؤكدًا أن "راحة دمشق تعني راحة لبنان وسائر دول المنطقة"، مؤكدًا على "أهمية التواصل الدائم بأبناء الطائفة الدرزية الموجودين في سوريا"، نافيا "ما يروّج له البعض حول وجود حالات انفصالية"، ومؤكدًا أن "تلك المزاعم تهدف إلى ضرب المجتمع الدرزي، وأن جميع المحاولات باءت بالفشل".وشدد أبي المنى على أن "الدروز في لبنان وسوريا، لم يعتادوا الإذلال في تاريخهم وأفشلوا كل محاولات التشتيت وخلق الفتن وضرب الهيكلية المجتمعية".وفي سياق آخر، أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، إلى أن "كل شيء متوقع من إسرائيل"، منتقدًا "عجز الغرب والمنظمات الأممية عن لجم وحشية حكومة نتنياهو المتطرفة"، مضيفًا أن "الغرب زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة وخلق مشكلة إنسانية واجتماعية ودينية، فضلا عن تأسيسه ودعمه كيانا عنصريا، ما أجبر المنطقة على الانخراط في حمام دم طويل".وحذّر أبي المنى من "الخطورة التي تشكلها إسرائيل على فلسطين ومصر والأردن ولبنان والمنطقة"، مشددًا على أن "العالم مسؤول عن لجمها قبل قضائها على الأخضر واليابس".ودعا أبي المنى إلى "منح فلسطين الاستقلال، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية"، معوّلًا على "التحركات الاحتجاجية التي تجوب شوارع الدول الغربية"، ومؤكدًا أن "إسرائيل لن تدوم فهي أُسست على الظلم والوحشية".وفي الشأن اللبناني، عبّر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، عن "قلقه من وجود مخططات دولية لزج لبنان في حرب كبرى في المنطقة"، محذرًا من توسع رقعة الحرب في لبنان، مشيرًا إلى أن "الأوضاع في البلاد لا تحتمل، كما كشف عن تطمينات تلقاها من قيادات لبنانية وبعض السفراء مفادها أن الحرب في جنوب لبنان، ستبقى في إطارها المضبوط، وهذه الجبهة تشكل رسالة من المقاومة اللبنانية بعدم القبول بممارسات الجيش الإسرائيلي".وثمّن أبي المنى في هذا الإطار "أداء "حزب الله" اللبناني العقلاني على الجبهة اللبنانية"، لافتًا إلى أن "جنوب لبنان محكوم بهذه الحرب على اعتبار أن الكيان الاسرائيلي زُرع على حدوده مما يشكّل قلقا دائما للبنانيين من هذه الدولة المغتصبة لأرض فلسطين".وفي السياق ذاته، دعا أبي المنى في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، "حزب الله" اللبناني إلى "مراعاة باقي المكونات اللبنانية"،مطالبًا إياهم بالشيء ذاته، ورفض "تقسيم لبنان رفضًا قاطعًا، لا سيما وأن التقسيم يخدم مصلحة الجيش الاسرائيلي، إضافة إلى أن لبنان دفع ثمن هذه التجربة في السابق"، وأضاف: "نحن كطائفة مؤسِسة لهذا البلد متمسكون بلبنان الواحد وهويتنا العربية التي لا يمكن أن نتخلى عنها".كما تطرق خلال مقابلته مع "سبوتنيك"، إلى ملف النزوح السوري في لبنان، موضحًا أنه "يحتاج إلى 3 شروط أساسية لإنجازه، وهي التطمين والتنظيم والتمويل، إذ إن النازحين يحتاجون إلى ضمانات من السلطات السورية بتسوية أوضاعهم، وتنظيم عودتهم بشكل لائق، وأخيرا سوريا بحاجة إلى أموال طائلة لإعادة إعمار المنازل البلدات المدمرة".
https://sarabic.ae/20221123/إسرائيل-مسلحون-دروز-يهددون-بدخول-جنين-لاستعادة-جثة-يحتجزها-فلسطينيون--1070488001.html
https://sarabic.ae/20230622/بن-غفير-يعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-احتجاجات-الدروز-في-الجولان-المحتل-1078401291.html
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العالم العربي, حصري, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, حصري, لبنان, أخبار لبنان

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان: دور روسيا حاسم في المنطقة وهي تحمي الشعوب من خطر الزوال

10:23 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Zahraa al- Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Zahraa al- Amir
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أشاد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الدكتور سامي أبي المنى، بدور دولة روسيا في الشرق الأوسط، وبالعلاقات التاريخية، التي تجمع أبناء المنطقة بالشعب الروسي.
وأعرب الشيخ أبي المنى عن أمله في أن" تنتهي المحنة في سوريا، وأن تساعد الدول الصديقة مثل روسيا في إعادة إعمارها"، مؤكدًا أن "راحة دمشق تعني راحة لبنان وسائر دول المنطقة"، مؤكدًا على "أهمية التواصل الدائم بأبناء الطائفة الدرزية الموجودين في سوريا"، نافيا "ما يروّج له البعض حول وجود حالات انفصالية"، ومؤكدًا أن "تلك المزاعم تهدف إلى ضرب المجتمع الدرزي، وأن جميع المحاولات باءت بالفشل".
أطلق مسلحو كتائب شهداء الأقصى نيران أسلحتهم خلال تشييع جنازة الفلسطيني محمد عيسى عباس، الذي أفادت التقارير بأنه أطلق النار على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقُتل برصاص القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، على مخيم الأمعري للاجئين في رام الله. 23 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
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وشدد أبي المنى على أن "الدروز في لبنان وسوريا، لم يعتادوا الإذلال في تاريخهم وأفشلوا كل محاولات التشتيت وخلق الفتن وضرب الهيكلية المجتمعية".
وفي سياق آخر، أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، إلى أن "كل شيء متوقع من إسرائيل"، منتقدًا "عجز الغرب والمنظمات الأممية عن لجم وحشية حكومة نتنياهو المتطرفة"، مضيفًا أن "الغرب زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة وخلق مشكلة إنسانية واجتماعية ودينية، فضلا عن تأسيسه ودعمه كيانا عنصريا، ما أجبر المنطقة على الانخراط في حمام دم طويل".
وحذّر أبي المنى من "الخطورة التي تشكلها إسرائيل على فلسطين ومصر والأردن ولبنان والمنطقة"، مشددًا على أن "العالم مسؤول عن لجمها قبل قضائها على الأخضر واليابس".

واعتبر الشيخ أبي المنى أن "هناك من يريد من الحرب تسوية أو تغييرا جذريا للمنطقة والقضايا العربية"، كاشفًا أن "مسؤولين كبار أكدوا له أن الحرب في غزة طويلة الأمد".

ودعا أبي المنى إلى "منح فلسطين الاستقلال، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية"، معوّلًا على "التحركات الاحتجاجية التي تجوب شوارع الدول الغربية"، ومؤكدًا أن "إسرائيل لن تدوم فهي أُسست على الظلم والوحشية".
وفي الشأن اللبناني، عبّر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، عن "قلقه من وجود مخططات دولية لزج لبنان في حرب كبرى في المنطقة"، محذرًا من توسع رقعة الحرب في لبنان، مشيرًا إلى أن "الأوضاع في البلاد لا تحتمل، كما كشف عن تطمينات تلقاها من قيادات لبنانية وبعض السفراء مفادها أن الحرب في جنوب لبنان، ستبقى في إطارها المضبوط، وهذه الجبهة تشكل رسالة من المقاومة اللبنانية بعدم القبول بممارسات الجيش الإسرائيلي".
وثمّن أبي المنى في هذا الإطار "أداء "حزب الله" اللبناني العقلاني على الجبهة اللبنانية"، لافتًا إلى أن "جنوب لبنان محكوم بهذه الحرب على اعتبار أن الكيان الاسرائيلي زُرع على حدوده مما يشكّل قلقا دائما للبنانيين من هذه الدولة المغتصبة لأرض فلسطين".
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
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22 يونيو 2023, 17:46 GMT
وفي السياق ذاته، دعا أبي المنى في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، "حزب الله" اللبناني إلى "مراعاة باقي المكونات اللبنانية"،مطالبًا إياهم بالشيء ذاته، ورفض "تقسيم لبنان رفضًا قاطعًا، لا سيما وأن التقسيم يخدم مصلحة الجيش الاسرائيلي، إضافة إلى أن لبنان دفع ثمن هذه التجربة في السابق"، وأضاف: "نحن كطائفة مؤسِسة لهذا البلد متمسكون بلبنان الواحد وهويتنا العربية التي لا يمكن أن نتخلى عنها".

وشدّد أبي المنى على "أهمية إعادة ترتيب البيت اللبناني الداخلي، لا سيما بغياب رأس الدولة اللبنانية"، لافتًا إلى أن "تلكؤ القوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرب للدستور من جهة وضرب للصيغة اللبنانية لناحية عدم القبول بالحوار".

كما تطرق خلال مقابلته مع "سبوتنيك"، إلى ملف النزوح السوري في لبنان، موضحًا أنه "يحتاج إلى 3 شروط أساسية لإنجازه، وهي التطمين والتنظيم والتمويل، إذ إن النازحين يحتاجون إلى ضمانات من السلطات السورية بتسوية أوضاعهم، وتنظيم عودتهم بشكل لائق، وأخيرا سوريا بحاجة إلى أموال طائلة لإعادة إعمار المنازل البلدات المدمرة".
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