صور للقائمة المختصرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية العاشرة للتصوير الصحفي

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النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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ملفات ساخنة
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11:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
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60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
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صور للقائمة المختصرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية العاشرة للتصوير الصحفي
صور للقائمة المختصرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية العاشرة للتصوير الصحفي
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو الإعلان عن الفائزين لعام 2024، المدرجين في القائمة المختصرة للمسابقة اليوبيلية الدولية العاشرة للمصورين الصحفيين الشباب، تخليداً... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور للقائمة المختصرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية العاشرة للتصوير الصحفي

09:18 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 12:17 GMT 18.06.2024)
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الروسية موسكو الإعلان عن الفائزين لعام 2024، المدرجين في القائمة المختصرة للمسابقة اليوبيلية الدولية العاشرة للمصورين الصحفيين الشباب، تخليداً لذكرى المصور الصحفي الروسي، أندريه ستينين. يعرض لكم فريق"سبوتنيك" مجموعة من الصور المختارة من المسابقة.
© Sputnik . Aung Chan Thar/Stenincontest

القائمة المختصرة، أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) مشهد جوي لزهرة الزنبق

القائمة المختصرة، أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) مشهد جوي لزهرة الزنبق - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Aung Chan Thar/Stenincontest

القائمة المختصرة، أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) مشهد جوي لزهرة الزنبق

© Photo / Richard Nazaretyan/Stenincontest

عمل "أورال" للمصور الروسي، ريتشارد نازارتيان، مسلسل كوكبي

عمل &quot;أورال&quot; للمصور الروسي، ريتشارد نازارتيان، مسلسل كوكبي - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Richard Nazaretyan/Stenincontest

عمل "أورال" للمصور الروسي، ريتشارد نازارتيان، مسلسل كوكبي

© Photo / Md Shamim Ul Islam/Stenincontest

القائمة المختصرة، محمد شميم الإسلام، صورة بعنوان "بطل عصرنا"، وهي لفتاة بنغلاديشية على ضفاف شاطئ (صور منفردة)

القائمة المختصرة، محمد شميم الإسلام، صورة بعنوان &quot;بطل عصرنا&quot;، وهي لفتاة بنغلاديشية على ضفاف شاطئ (صور منفردة) - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Md Shamim Ul Islam/Stenincontest

القائمة المختصرة، محمد شميم الإسلام، صورة بعنوان "بطل عصرنا"، وهي لفتاة بنغلاديشية على ضفاف شاطئ (صور منفردة)

© Photo / Jianfei Xie/Stenincontest

عمل "التزلج على الجليد" للمصور الصيني جبانفي خي، رياضة، صور منفردة

عمل &quot;التزلج على الجليد&quot; للمصور الصيني جبانفي خي، رياضة، صور منفردة - سبوتنيك عربي
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© Photo / Jianfei Xie/Stenincontest

عمل "التزلج على الجليد" للمصور الصيني جبانفي خي، رياضة، صور منفردة

© Photo / German Caballero/Stenincontest

القائمة المختصرة، جيرمان كاباليرو، إسبانيا، اليأس على شفا الحياة والموت، الأخبار العاجلة (الفردي)

القائمة المختصرة، جيرمان كاباليرو، إسبانيا، اليأس على شفا الحياة والموت، الأخبار العاجلة (الفردي) - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / German Caballero/Stenincontest

القائمة المختصرة، جيرمان كاباليرو، إسبانيا، اليأس على شفا الحياة والموت، الأخبار العاجلة (الفردي)

© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontest

القائمة المختصرة، جياكومو دورلاندو، إيطاليا، "Symbiosis My Planet"، سلسلة "David Juszkiewicz"، دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة من جامعة كيرتن، يصور العمل المرجانيات الحية على طول شعاب نينغالو.

القائمة المختصرة، جياكومو دورلاندو، إيطاليا، &quot;Symbiosis My Planet&quot;، سلسلة &quot;David Juszkiewicz&quot;، دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة من جامعة كيرتن، يصور العمل المرجانيات الحية على طول شعاب نينغالو. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontest

القائمة المختصرة، جياكومو دورلاندو، إيطاليا، "Symbiosis My Planet"، سلسلة "David Juszkiewicz"، دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة من جامعة كيرتن، يصور العمل المرجانيات الحية على طول شعاب نينغالو.

© Photo / Abdul Momin/Stenincontest

عمل "من التربة إلى الفلفل" للمصور البنغلاديشي، عبد المؤمن، منظر جوي، مفرد

عمل &quot;من التربة إلى الفلفل&quot; للمصور البنغلاديشي، عبد المؤمن، منظر جوي، مفرد - سبوتنيك عربي
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© Photo / Abdul Momin/Stenincontest

عمل "من التربة إلى الفلفل" للمصور البنغلاديشي، عبد المؤمن، منظر جوي، مفرد

© Photo / Karam Al-Masri/Stenincontest

القائمة المختصرة، كرم المصري، "مأساة سوريا التي لا تنتهي"

القائمة المختصرة، كرم المصري، &quot;مأساة سوريا التي لا تنتهي&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Karam Al-Masri/Stenincontest

القائمة المختصرة، كرم المصري، "مأساة سوريا التي لا تنتهي"

© Photo / Rajendra Pandey/Stenincontest

القائمة المختصرة، راجندرا باندي، صورة من الهند. "بطل عصرنا"، سلسلة "الأرامل المارقة"

القائمة المختصرة، راجندرا باندي، صورة من الهند. &quot;بطل عصرنا&quot;، سلسلة &quot;الأرامل المارقة&quot; - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Rajendra Pandey/Stenincontest

القائمة المختصرة، راجندرا باندي، صورة من الهند. "بطل عصرنا"، سلسلة "الأرامل المارقة"

© Photo / Alexander Oshchepkov/Stenincontest

القائمة المختصرة، عبد المؤمن، بنغلاديش. "من الأرض إلى الفلفل، فردي

القائمة المختصرة، عبد المؤمن، بنغلاديش. &quot;من الأرض إلى الفلفل، فردي - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Alexander Oshchepkov/Stenincontest

القائمة المختصرة، عبد المؤمن، بنغلاديش. "من الأرض إلى الفلفل، فردي

© Photo / Luke Dray/Stenincontest

القائمة المختصرة، لوك دراي، المملكة المتحدة، المناخ الحقيقي لجنوب السودان، يظهر جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة، حيث كان منزله مشيدا ذات يوم. في 29 نوفمبر 2023، في تونغ، جنوب السودان.

القائمة المختصرة، لوك دراي، المملكة المتحدة، المناخ الحقيقي لجنوب السودان، يظهر جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة، حيث كان منزله مشيدا ذات يوم. في 29 نوفمبر 2023، في تونغ، جنوب السودان. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Luke Dray/Stenincontest

القائمة المختصرة، لوك دراي، المملكة المتحدة، المناخ الحقيقي لجنوب السودان، يظهر جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة، حيث كان منزله مشيدا ذات يوم. في 29 نوفمبر 2023، في تونغ، جنوب السودان.

© Photo / Ruslan Kondratenko/Stenincontest

القائمة المختصرة، رسلان كوندراتينكو، كاسحة الجليد الروسية "الكابتن كوسولابوف"، منظر جوي، فردي

القائمة المختصرة، رسلان كوندراتينكو، كاسحة الجليد الروسية &quot;الكابتن كوسولابوف&quot;، منظر جوي، فردي - سبوتنيك عربي
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© Photo / Ruslan Kondratenko/Stenincontest

القائمة المختصرة، رسلان كوندراتينكو، كاسحة الجليد الروسية "الكابتن كوسولابوف"، منظر جوي، فردي

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