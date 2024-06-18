صور للقائمة المختصرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية العاشرة للتصوير الصحفي

القائمة المختصرة، لوك دراي، المملكة المتحدة، المناخ الحقيقي لجنوب السودان، يظهر جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة، حيث كان منزله مشيدا ذات يوم. في 29 نوفمبر 2023، في تونغ، جنوب السودان.