صور للقائمة المختصرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية العاشرة للتصوير الصحفي

القائمة المختصرة، أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) مشهد جوي لزهرة الزنبق
القائمة المختصرة، أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) مشهد جوي لزهرة الزنبق
عمل "أورال" للمصور الروسي، ريتشارد نازارتيان، مسلسل كوكبي
القائمة المختصرة، محمد شميم الإسلام، صورة بعنوان "بطل عصرنا"، وهي لفتاة بنغلاديشية على ضفاف شاطئ (صور منفردة)
القائمة المختصرة، محمد شميم الإسلام، صورة بعنوان "بطل عصرنا"، وهي لفتاة بنغلاديشية على ضفاف شاطئ (صور منفردة)
عمل "التزلج على الجليد" للمصور الصيني جبانفي خي، رياضة، صور منفردة
عمل "التزلج على الجليد" للمصور الصيني جبانفي خي، رياضة، صور منفردة
القائمة المختصرة، جيرمان كاباليرو، إسبانيا، اليأس على شفا الحياة والموت، الأخبار العاجلة (الفردي)
القائمة المختصرة، جيرمان كاباليرو، إسبانيا، اليأس على شفا الحياة والموت، الأخبار العاجلة (الفردي)
القائمة المختصرة، جياكومو دورلاندو، إيطاليا، "Symbiosis My Planet"، سلسلة "David Juszkiewicz"، دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة من جامعة كيرتن، يصور العمل المرجانيات الحية على طول شعاب نينغالو.
القائمة المختصرة، جياكومو دورلاندو، إيطاليا، "Symbiosis My Planet"، سلسلة "David Juszkiewicz"، دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة من جامعة كيرتن، يصور العمل المرجانيات الحية على طول شعاب نينغالو.
عمل "من التربة إلى الفلفل" للمصور البنغلاديشي، عبد المؤمن، منظر جوي، مفرد
عمل "من التربة إلى الفلفل" للمصور البنغلاديشي، عبد المؤمن، منظر جوي، مفرد
القائمة المختصرة، كرم المصري، "مأساة سوريا التي لا تنتهي"
القائمة المختصرة، راجندرا باندي، صورة من الهند. "بطل عصرنا"، سلسلة "الأرامل المارقة"
القائمة المختصرة، راجندرا باندي، صورة من الهند. "بطل عصرنا"، سلسلة "الأرامل المارقة"
القائمة المختصرة، عبد المؤمن، بنغلاديش. "من الأرض إلى الفلفل، فردي
القائمة المختصرة، عبد المؤمن، بنغلاديش. "من الأرض إلى الفلفل، فردي
القائمة المختصرة، لوك دراي، المملكة المتحدة، المناخ الحقيقي لجنوب السودان، يظهر جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة، حيث كان منزله مشيدا ذات يوم. في 29 نوفمبر 2023، في تونغ، جنوب السودان.
القائمة المختصرة، لوك دراي، المملكة المتحدة، المناخ الحقيقي لجنوب السودان، يظهر جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة، حيث كان منزله مشيدا ذات يوم. في 29 نوفمبر 2023، في تونغ، جنوب السودان.
القائمة المختصرة، رسلان كوندراتينكو، كاسحة الجليد الروسية "الكابتن كوسولابوف"، منظر جوي، فردي
القائمة المختصرة، رسلان كوندراتينكو، كاسحة الجليد الروسية "الكابتن كوسولابوف"، منظر جوي، فردي