https://sarabic.ae/20240618/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-حزب-الله-يسحب-قواته-8-كلم-داخل-الأراضي-اللبنانية-1089949658.html

مسؤول عسكري إسرائيلي: "حزب الله" يسحب قواته 8 كلم داخل الأراضي اللبنانية

مسؤول عسكري إسرائيلي: "حزب الله" يسحب قواته 8 كلم داخل الأراضي اللبنانية

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، أن "المعركة في الجبهة الشمالية دفاعية في الكثير من الأحيان". 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T08:44+0000

2024-06-18T08:44+0000

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ورأى المسؤول الإسرائيلي، في حديث نقلته قناة "العربية"، أنّ "اغتيال مسؤولين في حزب الله يسبب ارتباكا وضررا مباشرا عليه"، مؤكداً أنّ "إمكانيات حزب الله العسكرية على الحدود متواضعة وليست كما قبل 7 أكتوبر الماضي".وأشار إلى أن "حزب الله اضطر إلى سحب قواته لمسافة 8 كلم داخل الأراضي اللبنانية"، لافتاً إلى "نجاح المنظومة العسكرية الإسرائيلية بإبعاد خطر اجتياح حزب الله لمناطق واسعة بالجليل".وكان زعيم حزب "الوحدة الوطنية" في إسرائيل، بيني غانتس، أكد في وقت سابق اليوم، أنه سيدعم أي تحرك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية.وحذّر غانتس، خلال لقائه مع آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان، بدأ ينفد"، مؤكدًا التزامه بإزالة تهديد "حزب الله" عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، بحسب قوله.في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي إلى لبنان، بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء"، مؤكدة أن "انتهاءها سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان".ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مبعوث الرئيس الأمريكي، بأنه "حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له".ووصل هوكستين، أمس الاثنين، إلى إسرائيل، في إطار جهود منع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هوكستين سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزيرالدفاع يوآف غالانت، والوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، مساء أول أمس الأحد، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرة مسيّرة مفخخة، منذ 8 أكتوبر الماضي.وقال المتحدث باسم الجيش، في مقال له، إن "تصعيد حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".وأشار إلى أن "إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها، إلى حين استعادة الأمن على الحدود اللبنانية، وذلك بسبب رفض حزب الله الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، الجمعة الماضية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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