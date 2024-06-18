https://sarabic.ae/20240618/موسكو-تشهد-حفل-الإعلان-عن-الفائزين-لمسابقة-أندريه-ستينين-لعام-2024-صور-1089961122.html

موسكو تشهد حفل الإعلان عن الفائزين لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور

موسكو تشهد حفل الإعلان عن الفائزين لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة الروسية موسكو الإعلان عن الفائزين لعام 2024، المدرجين في القائمة المختصرة للمسابقة اليوبيلية الدولية العاشرة للمصورين الصحفيين الشباب، تخليدًا... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T12:12+0000

2024-06-18T12:12+0000

2024-06-18T12:24+0000

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/12/1089958098_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_39337f3132234ac4f60a41f84e1c814e.jpg

وفقًا للتقليد الراسخ، فإن القائمة المختصرة، التي تم تحديد المشاركين فيها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، لا تتضمن الإشارة إلى مراتب الفائزين بالجائزة، في تنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مراتب الفائزين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، جنباً إلى جنب مع الفائز بالجائزة الرئيسية للمسابقة وهي الجائزة الكبرى.لأول مرة تتألف لجنة التحكيم الدولية في هذه الذكرى اليوبيلية للمسابقة، فقط من المصورين الصحفيين، الفائزين بالجائزة الكبرى للمسابقة عبر الأعوام الماضية.الجدير بالذكر أن رقعة جغرافية المشاركين في قائمة مسابقة ستينين آخذة بالتوسع كل عام، حيث ضمت القائمة المختصرة للمسابقة في عام 2024، أعمالاً لأول مرة من سوريا وجنوب أفريقيا وميانمار.وبالفعل جمعت المسابقة في المجمل، أعمالاً فنية من صور فردية وسلسلة صور من المصورين الصحفيين الشباب من 10 دول. وبلغ إجمالي عدد الأعمال التي قيّمتها لجنة التحكيم الدولية للمسابقة عام 2024 نحو ألفين من 557 مشاركاً من 36 بلداً في العالم، مثل روسيا، الهند، إيران، الصين، إيطاليا، الولايات المتحدة، إسبانيا، بريطانيا، سوريا، جنوب أفريقيا، بولندا، فرنسا، الإكوادور والمكسيك وغيرها.أوكسانا أولينيك - المشرفة على مسابقة أندريه ستينين، علقت على إعلان القائمة المختصرة، قائلة:"إن إحدى أهم مراحل مسابقتنا هي المرحلة المتعلقة بعمل لجنة التحكيم. إذ قمنا هذا العام بتوجيه الدعوة في الذكرى اليوبيلية لمسابقة أندريه ستينين، للفائزين بالجائزة الكبرى في مسابقتنا من السنوات السابقة، بهدف المشاركة في لجنة التحكيم. والحديث يدور عن المصورين من مختلف دول العالم، الذين أصبحوا الآن أساتذة معترف بهم وبآرائهم التخصصية.لقد أكدوا مرة أخرى على المستوى الاحترافي العالي من خلال اختيار أعمال موهوبة حقًا من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة جدًا من الصور المقدمة إلى المسابقة في القائمة المختصرة. ولهذا أدعو الجميع لزيارة موقع المسابقة الخاص بنا والتعرف على هذه الأعمال. وبالفعل يمكن القول بأن المصورين الشباب يواصلون إدخال الفرحة على قلوبنا من خلال أعمالهم المميزة، ويسعدنا مساعدتهم في بداية طريقهم المهني".سيتم الإعلان عن مراتب المرشحين في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة في شهر أيلول/سبتمبر، على الموقع الإلكتروني (https://stenincontest.com/). كما يخطط القائمون على المسابقة أيضًا لإطلاق جولة عرض دولية تقليدية للفائزين في مدن حول العالم بحلول نهاية العام.وإذ تضع مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، نصب عينيها هدف دعم المصورين الشباب وجذب اهتمام الرأي العام إلى المهام المتعلقة بالتصوير الصحفي الحديث. وبالتالي فإن المسابقة هي منصة للمصورين الشباب - الموهوبين والمرهفين والمنفتحين على كل ما هو جديد، وهم من خلال أعمالهم يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا