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موسكو تشهد حفل الإعلان عن الفائزين لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور
موسكو تشهد حفل الإعلان عن الفائزين لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو الإعلان عن الفائزين لعام 2024، المدرجين في القائمة المختصرة للمسابقة اليوبيلية الدولية العاشرة للمصورين الصحفيين الشباب، تخليدًا... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T12:12+0000
2024-06-18T12:24+0000
العالم
روسيا
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وفقًا للتقليد الراسخ، فإن القائمة المختصرة، التي تم تحديد المشاركين فيها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، لا تتضمن الإشارة إلى مراتب الفائزين بالجائزة، في تنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مراتب الفائزين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، جنباً إلى جنب مع الفائز بالجائزة الرئيسية للمسابقة وهي الجائزة الكبرى.لأول مرة تتألف لجنة التحكيم الدولية في هذه الذكرى اليوبيلية للمسابقة، فقط من المصورين الصحفيين، الفائزين بالجائزة الكبرى للمسابقة عبر الأعوام الماضية.الجدير بالذكر أن رقعة جغرافية المشاركين في قائمة مسابقة ستينين آخذة بالتوسع كل عام، حيث ضمت القائمة المختصرة للمسابقة في عام 2024، أعمالاً لأول مرة من سوريا وجنوب أفريقيا وميانمار.وبالفعل جمعت المسابقة في المجمل، أعمالاً فنية من صور فردية وسلسلة صور من المصورين الصحفيين الشباب من 10 دول. وبلغ إجمالي عدد الأعمال التي قيّمتها لجنة التحكيم الدولية للمسابقة عام 2024 نحو ألفين من 557 مشاركاً من 36 بلداً في العالم، مثل روسيا، الهند، إيران، الصين، إيطاليا، الولايات المتحدة، إسبانيا، بريطانيا، سوريا، جنوب أفريقيا، بولندا، فرنسا، الإكوادور والمكسيك وغيرها.أوكسانا أولينيك - المشرفة على مسابقة أندريه ستينين، علقت على إعلان القائمة المختصرة، قائلة:"إن إحدى أهم مراحل مسابقتنا هي المرحلة المتعلقة بعمل لجنة التحكيم. إذ قمنا هذا العام بتوجيه الدعوة في الذكرى اليوبيلية لمسابقة أندريه ستينين، للفائزين بالجائزة الكبرى في مسابقتنا من السنوات السابقة، بهدف المشاركة في لجنة التحكيم. والحديث يدور عن المصورين من مختلف دول العالم، الذين أصبحوا الآن أساتذة معترف بهم وبآرائهم التخصصية.لقد أكدوا مرة أخرى على المستوى الاحترافي العالي من خلال اختيار أعمال موهوبة حقًا من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة جدًا من الصور المقدمة إلى المسابقة في القائمة المختصرة. ولهذا أدعو الجميع لزيارة موقع المسابقة الخاص بنا والتعرف على هذه الأعمال. وبالفعل يمكن القول بأن المصورين الشباب يواصلون إدخال الفرحة على قلوبنا من خلال أعمالهم المميزة، ويسعدنا مساعدتهم في بداية طريقهم المهني".سيتم الإعلان عن مراتب المرشحين في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة في شهر أيلول/سبتمبر، على الموقع الإلكتروني (https://stenincontest.com/). كما يخطط القائمون على المسابقة أيضًا لإطلاق جولة عرض دولية تقليدية للفائزين في مدن حول العالم بحلول نهاية العام.وإذ تضع مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، نصب عينيها هدف دعم المصورين الشباب وجذب اهتمام الرأي العام إلى المهام المتعلقة بالتصوير الصحفي الحديث. وبالتالي فإن المسابقة هي منصة للمصورين الشباب - الموهوبين والمرهفين والمنفتحين على كل ما هو جديد، وهم من خلال أعمالهم يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.
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العالم, روسيا

موسكو تشهد حفل الإعلان عن الفائزين لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور

12:12 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 12:24 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Aung Chan Thar/Stenincontestالقائمة المختصرة أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) زهور الزنبق منظر علوي، منفردة
القائمة المختصرة أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) زهور الزنبق منظر علوي، منفردة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Aung Chan Thar/Stenincontest
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شهدت العاصمة الروسية موسكو الإعلان عن الفائزين لعام 2024، المدرجين في القائمة المختصرة للمسابقة اليوبيلية الدولية العاشرة للمصورين الصحفيين الشباب، تخليدًا لذكرى أندريه ستينين.
وفقًا للتقليد الراسخ، فإن القائمة المختصرة، التي تم تحديد المشاركين فيها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، لا تتضمن الإشارة إلى مراتب الفائزين بالجائزة، في تنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مراتب الفائزين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، جنباً إلى جنب مع الفائز بالجائزة الرئيسية للمسابقة وهي الجائزة الكبرى.
© Photo / Md Shamim Ul Islam/Stenincontestالقائمة المختصرة محمد شميم الإسلام / فتاة بنغلاديشية وصورة المحيط. بطل عصرنا (صور منفردة)
القائمة المختصرة محمد شميم الإسلام / فتاة بنغلاديشية وصورة المحيط. بطل عصرنا (صور منفردة) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
القائمة المختصرة محمد شميم الإسلام / فتاة بنغلاديشية وصورة المحيط. بطل عصرنا (صور منفردة)
© Photo / Md Shamim Ul Islam/Stenincontest
لأول مرة تتألف لجنة التحكيم الدولية في هذه الذكرى اليوبيلية للمسابقة، فقط من المصورين الصحفيين، الفائزين بالجائزة الكبرى للمسابقة عبر الأعوام الماضية.
© Photo / Ruslan Kondratenko/Stenincontestالقائمة المختصرة رسلان كوندراتينكو / كاسحة الجليد الروسية الكابتن كوسولابوف منظر علوي، فردي
القائمة المختصرة رسلان كوندراتينكو / كاسحة الجليد الروسية الكابتن كوسولابوف منظر علوي، فردي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
القائمة المختصرة رسلان كوندراتينكو / كاسحة الجليد الروسية الكابتن كوسولابوف منظر علوي، فردي
© Photo / Ruslan Kondratenko/Stenincontest
الجدير بالذكر أن رقعة جغرافية المشاركين في قائمة مسابقة ستينين آخذة بالتوسع كل عام، حيث ضمت القائمة المختصرة للمسابقة في عام 2024، أعمالاً لأول مرة من سوريا وجنوب أفريقيا وميانمار.
وبالفعل جمعت المسابقة في المجمل، أعمالاً فنية من صور فردية وسلسلة صور من المصورين الصحفيين الشباب من 10 دول. وبلغ إجمالي عدد الأعمال التي قيّمتها لجنة التحكيم الدولية للمسابقة عام 2024 نحو ألفين من 557 مشاركاً من 36 بلداً في العالم، مثل روسيا، الهند، إيران، الصين، إيطاليا، الولايات المتحدة، إسبانيا، بريطانيا، سوريا، جنوب أفريقيا، بولندا، فرنسا، الإكوادور والمكسيك وغيرها.
© Photo / German Caballero/Stenincontestالقائمة المختصرة جيرمان كاباليرو / إسبانيا اليأس على شفا الحياة والموت الأخبار العاجلة (الفردي)
القائمة المختصرة جيرمان كاباليرو / إسبانيا اليأس على شفا الحياة والموت الأخبار العاجلة (الفردي) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
القائمة المختصرة جيرمان كاباليرو / إسبانيا اليأس على شفا الحياة والموت الأخبار العاجلة (الفردي)
© Photo / German Caballero/Stenincontest
أوكسانا أولينيك - المشرفة على مسابقة أندريه ستينين، علقت على إعلان القائمة المختصرة، قائلة:
"إن إحدى أهم مراحل مسابقتنا هي المرحلة المتعلقة بعمل لجنة التحكيم. إذ قمنا هذا العام بتوجيه الدعوة في الذكرى اليوبيلية لمسابقة أندريه ستينين، للفائزين بالجائزة الكبرى في مسابقتنا من السنوات السابقة، بهدف المشاركة في لجنة التحكيم. والحديث يدور عن المصورين من مختلف دول العالم، الذين أصبحوا الآن أساتذة معترف بهم وبآرائهم التخصصية.
© Photo / Abdul Momin/Stenincontestعمل "من التربة إلى الفلفل" للمصور البنغلاديشي عبد المؤمن. منظر علوي، مفرد
عمل من التربة إلى الفلفل للمصور البنغلاديشي عبد المؤمن. منظر علوي، مفرد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
عمل "من التربة إلى الفلفل" للمصور البنغلاديشي عبد المؤمن. منظر علوي، مفرد
© Photo / Abdul Momin/Stenincontest
لقد أكدوا مرة أخرى على المستوى الاحترافي العالي من خلال اختيار أعمال موهوبة حقًا من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة جدًا من الصور المقدمة إلى المسابقة في القائمة المختصرة. ولهذا أدعو الجميع لزيارة موقع المسابقة الخاص بنا والتعرف على هذه الأعمال. وبالفعل يمكن القول بأن المصورين الشباب يواصلون إدخال الفرحة على قلوبنا من خلال أعمالهم المميزة، ويسعدنا مساعدتهم في بداية طريقهم المهني".
© Photo / Luke Dray/Stenincontestالقائمة المختصرة لوك دراي / المملكة المتحدة المناخ الحقيقي لجنوب السودان، مسلسل جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة حيث كان منزله يقف ذات يوم في 29 نوفمبر 2023 في تونغ، جنوب السودان.
القائمة المختصرة لوك دراي / المملكة المتحدة المناخ الحقيقي لجنوب السودان، مسلسل جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة حيث كان منزله يقف ذات يوم في 29 نوفمبر 2023 في تونغ، جنوب السودان. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
القائمة المختصرة لوك دراي / المملكة المتحدة المناخ الحقيقي لجنوب السودان، مسلسل جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة حيث كان منزله يقف ذات يوم في 29 نوفمبر 2023 في تونغ، جنوب السودان.
© Photo / Luke Dray/Stenincontest
سيتم الإعلان عن مراتب المرشحين في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة في شهر أيلول/سبتمبر، على الموقع الإلكتروني (https://stenincontest.com/). كما يخطط القائمون على المسابقة أيضًا لإطلاق جولة عرض دولية تقليدية للفائزين في مدن حول العالم بحلول نهاية العام.
وإذ تضع مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، نصب عينيها هدف دعم المصورين الشباب وجذب اهتمام الرأي العام إلى المهام المتعلقة بالتصوير الصحفي الحديث. وبالتالي فإن المسابقة هي منصة للمصورين الشباب - الموهوبين والمرهفين والمنفتحين على كل ما هو جديد، وهم من خلال أعمالهم يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.
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