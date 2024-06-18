https://sarabic.ae/20240618/ولي-العهد-السعودي-يناشد-المجتمع-الدولي-بالتحرك-لاتخاذ-إجراءات-تضمن-حماية-الأرواح-في-غزة-1089946118.html

ولي العهد السعودي يناشد المجتمع الدولي بالتحرك لاتخاذ إجراءات تضمن حماية الأرواح في غزة

ولي العهد السعودي يناشد المجتمع الدولي بالتحرك لاتخاذ إجراءات تضمن حماية الأرواح في غزة

سبوتنيك عربي

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على ضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T05:41+0000

2024-06-18T05:41+0000

2024-06-18T05:41+0000

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وقال ابن سلمان، أثناء إقامته نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لحفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، إن "عيد الأضحى المبارك يحل علينا، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة"، مناشدًا بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد الأمير محمد بن سلمان، أهمية تنفيذ القرارات الصادرة، في الآونة الأخيرة، من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مجددًا دعوة السعودية للمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية، اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنها، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.وتشمل المرحلة الأولى وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين من السجون.وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240603/وزراء-خارجية-السعودية-والإمارات-وقطر-ومصر-والأردن-يؤيدون-جهود-الوساطة-حيال-الأزمة-في-غزة-1089473656.html

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